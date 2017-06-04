Кукла Маша, кукла Даша - просто дети стали старше

Что порадует ребенка? Конечно, хорошая игрушка! Именно с игрушками у большинства людей связаны теплые детские воспоминания. Своими «игрушечными» историями с читателями газеты "Эфир" делятся звезды.

Кукольная коллекция Оксаны Фёдоровой

У «Мисс Вселенной-2002» Оксаны Федоровой в детстве была единственная кукла. «В те времена хороших игрушек в советских магазинах практически не продавалось. Пупсики – и те на вес золота! – вспоминает телеведущая. – Поэтому моя мама обратилась к знакомым, которые как раз собирались в Германию. Они привезли мне большую куклу в качестве подарка на день рождения, мне тогда исполнялось три года. Свою новую подружку я назвала Кэтти, мне нравилось заплетать ей косы, подбирать наряды. Кэтти до сих пор живет в нашем доме». Теперь у Кэтти есть огромная кукольная компания. И это не игрушки трехлетней Лизы, дочки Федоровой, а куклы самой Оксаны. Собирать кукольную коллекцию Федорова начала в 2001 году благодаря участию в конкурсе «Мисс Россия». Руководитель конкурса подарила ей куколку в национальном костюме, и девушка решила привозить из путешествий не банальные магниты, а подобных куколок. Сейчас в коллекции Оксаны есть индийская кукла из папье-маше, которая шевелится так, словно исполняет индийский танец, кукла ручной работы из Индонезии, деревянная кукла от племени масаи, которую подарили во время благотворительного визита в Восточную Африку, – всего более 50 красавиц из разных стран мира. Но самая удивительная история связана с российской куклой. «Поклонник из Сибири подарил мне куклу из кедра, – рассказывает Оксана. – Развернув упаковку, я увидела изумительную чернокожую девочку с закрытыми глазами. Вместе с ней была записка: «Эта кукла – спящая красавица. Когда она проснется и откроет глаза, в вашей жизни произойдут перемены к лучшему». Я вообще-то не верю в подобные вещи, поэтому предсказанию особого значения не придала. Но в какой-то момент я действительно поняла, что сама «проснулась, открыла глаза» и увидела, насколько прекрасна жизнь!»

Поросячья компания Елены Борщёвой

Юмористка Елена Борщева в детстве была большой поклонницей Хрюши из «Спокойной ночи, малыши!» «Я мечтала, чтобы он жил у меня, мы бы гуляли вместе, – признается она. – Настоящего Хрюшу из телевизора я получить не могла, так что его мне отчасти заменили другие поросята. Первый появился в 9 лет.

Я возвращалась из школы и увидела в палатке, где продавались всякие мелочи, прекрасного свинтуса! Еле дождалась, пока мама вернется с работы, чтобы выпросить у нее деньги. А через три года сшила поросенка своими руками по выкройке из журнала». Со временем у Елены образовалась целая свиная коллекция. «Друзья знали о моей страсти к поросятам и радостно их дарили даже по романтическим поводам, – рассказывает артистка. – Например, одного подарил институтский поклонник на День святого Валентина. Я и сама покупала свинок во всех городах, куда ездила. Одноглазую свинью купила в Харькове – мы там играли в КВН. Изначально у свинки был и второй глаз, и даже бантик, но они отвалились во время переезда. Как-то решила, что раз уж покупаю свиней, пусть это будут не бесполезные хрюшки, а такие, которые пригодятся в хозяйстве, – и купила свинью-солонку. В итоге по назначению ее не использовала ни разу, только любовалась». Сейчас в коллекции Елены более 50 свиней, но пополнять ее Борщева не спешит. «Покупать им отдельную квартиру я пока не готова», – со смехом объясняет она.

Мишка-путешественник Ларисы Лужиной

Лариса Лужина до сих пор хранит любимую игрушку – неброского мишку с удивительной судьбой, который появился на свет еще до Великой Отечественной войны. «О судьбе этого мишки фильм можно снять, – говорит актриса. – И начинался бы он так: красивый молодой моряк в лавчонке какого-то экзотического порта выбирает игрушку для приемной дочки, которая ждет его в далеком северном городе Ленинграде… Моряк – мой отец. А девочка – моя старшая сестра Люся. Отец был штурманом дальнего плавания, до войны ходил в загранку – и в Америку, и в другие страны. Из одного такого путешествия и привез Люсе этого медведя. Откуда точно, не знаю. В 1939-м я родилась. Папы и Люси не стало во время блокады... А мы с мамой после прорыва блокады, в 1944-м, оказались в Сибири, в Ленинск-Кузнецком. Туда я ехала, прижав к груди этого медвежонка. А уже в июле вернулись в Ленинград. К закрытым дверям. В нашу квартиру новые хозяева нас даже не впустили. А вещей у мамы – один узелочек, в котором лежал и этот мишка. Куда нам таким податься? И поехали мы втроем – мама и я с любимой и единственной игрушкой – в Таллин, где жил мамин брат. Потом, уезжая из Эстонии, я отдала мишку маленьким двоюродным сестрам. Они тоже с этим зверем выросли. Недавно попросила у родственников: верните! И вот привезли из Эстонии. Глазки ему новые пришили, одежонку поменяли. Сколько же лет тебе, парень? Почти восемьдесят...»

Судьбоносные карты Максима Леонидова

Певцу Максиму Леонидову детские игрушки помогли выбрать будущую профессию. «В детстве моими любимыми игрушками были немецкие игральные карты с портретами композиторов. Бах, Моцарт, Дворжак, Сметана… Я внимательно и подробно их рассматривал – по сей день помню каждый завиток на их париках. То, что они сочиняли музыку, которая жива до сих пор, невероятно меня будоражило. И поступление в хоровое училище стало моим горячим желанием», – признается он.

Шустрый талисман Михаила Ширвиндта

Сына знаменитого актера Александра Ширвиндта Михаила детская игрушка сопровождала многие годы. «На гастролях родителей в Ленинграде я таскался за ними и ныл, что мне скучно, – вспоминает телеведущий историю ее появления. – Папа выдал мне два рубля – на эти деньги семилетний ребенок мог прекрасно развлекать себя целый день! Я пошел в универмаг. Там, в отделе игрушек, увидел жуткого желтого маленького лисенка. И в ту же минуту понял, что всю жизнь о нем мечтал. Он стоил ровно два рубля. Я купил этого лисенка, его положили в коробочку с надписью: «Лис. мех.». Видимо, «лисенок меховой» сокращенно. Так я его и назвал – Лисмех. Лисенок попытался исчезнуть тем же летом, когда я его купил. Это было уже в киевской гостинице «Москва» во время папиных гастролей. Гулять по Киеву меня особо не отпускали, и тогда я придумал себе забаву. Нашел катушку ниток, отмотал несколько метров, один конец привязал к хвосту Лисмеха. Открыл окно, сказал: «Мам, смотри!» – и бросил лисенка в окно. Я планировал втянуть его обратно, но нитка оборвалась. Мама не сразу поняла, отчего я заревел. Только что этот маленький идиот сам выбросил в окно Лисмеха, а теперь орет: «А-а-а, Лисме-е-ех!!! Нитка-а-а!» Мой талисман упал на крышу ресторана. Кричу: «Надо его достать!» – «Не-не-не, выбросил, так выбросил!» Пришлось мне папин концертный ботинок туда же сбросить. Был дикий скандал, но цель оправдала средства. Папа полез доставать ботинок, а заодно уж и Лиса достал... В итоге Лисмех жил со мной лет до двадцати пяти».

Экзотические игрушки Григория Сиятвинды

У Григория Сиятвинды необычное происхождение – его мама из Тюмени, а отец из Замбии, и любимые детские игрушки были экзотическими. «Родители вместе учились в университете в Харькове, а когда окончили его, мамочка отправилась домой в Сибирь – рожать меня, а отец – домой в Замбию, учиться в аспирантуре и налаживать быт, чтобы мы могли к нему переехать, – рассказывает актер. – Когда мне было два с половиной года, мы с мамой прилетели жить к папе. Гораздо лучше, чем отца, я запомнил странные, но грандиозные игрушки. Хоть мы и жили в центре Лусаки, столицы Замбии, соседи у нас были небогатые, и дети делали игрушки сами. Получалось что-то фантастическое! Они плели из проволоки трехмерные объемные модели автобусов, грузовиков! У этих машин открывались дверцы, они ездили, причем колеса у них не только крутились, но и поворачивались налево и направо. От колеса шла проволока, с ее помощью можно было «рулить». Мне приходилось клянчить чужие машины, хотя я вполне мог стать мастером: всё время пропадал во дворе, а там это было одним из любимых развлечений. Я просто не успел научиться: когда мне было пять лет, родители развелись, и мы с мамой вернулись в Сибирь».

Чудо-велосипед братьев Носковых

А вот братьям Носковым удалось собрать для себя любимую игрушку своими руками. «Мы тайком от родителей ходили на свалку металлолома и копались там, – вспоминают актеры Андрей и Илья Носковы. – В результате собрали кучу железок, из которых сделали велосипед. И хотя его внешний вид оставлял желать лучшего, он был на ходу, и мы страшно гордились своим «произведением». Правда, в конце концов его всё равно пришлось сдать на металлолом, ведь кроме нас на этой конструкции никто ездить не мог». Кстати, братья до сих пор любят и кататься на велосипедах, и мастерить. Например, Илья со своими детьми собирает роботов.