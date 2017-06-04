Курьезные истории Валдиса Пельша

Один из жизненных постулатов Валдиса Пельша гласит: «Жизнь – это прикольно». И, глядя на биографию веселого телеведущего, которому 5 июня исполняется 50, в это верится. Но если телевизионные приколы Пельша могли наблюдать зрители «Угадай мелодию» и «Розыгрыша», то об остальных курьезах знают не все.

КУРЬЁЗ ПИНГВИНИЙ

Детство Валдиса Пельша прошло в Латвии. Однако рижский мальчик даже в раннем возрасте не соответствовал стереотипу о меланхоличных прибалтах. Темперамент, к примеру, не позволил Валдису научиться музыке – единственный урок сольфеджио, после которого ученик навсегда сбежал из музыкальной школы, он до сих пор вспоминает с ужасом. Но и от самого мальчика страдали окружающие. Однажды, например, Пельш так разозлился на одноклассника, что... засветил ему вилкой по голове! «Дело было в школьной столовой, где он сидел и баловался, а именно клал на ручку вилки кусок хлеба и ударял по противоположному концу, – вспоминает телеведущий. – Кусок, естественно, летел куда попало. Таким образом один из них и залетел в мою тарелку. Я очень обиделся, схватил эту вилку и залепил ею ему в лоб». Кумиром мальчика был норвежский исследователь Фритьоф Нансен.

«Я очень хотел стать таким, как он, – разносторонним, интересным, смелым, отважным и усатым. У него были очень красивые усы», – признается он сейчас. Всё это у Пельша получилось. Но было в его детстве и разочарование. «Я любил рисовать, причем почему-то пингвинов. Они украшали все обои в квартире, – признается он. – Родители мои художества не оценили и заклеили пингвинов. Я долго не мог понять, почему. Спустя годы, отдирая обои в квартире, я наткнулся на эти рисунки и испытал ужас. С тех пор я не рисую».

КУРЬЁЗ ГУСИНЫЙ

В детстве Валдис мечтал стать летчиком, после школы – историком. Но судьба занесла его на философский факультет МГУ. Философом он в итоге не стал, зато в студенческие годы Пельш получил много ценных навыков. «Я, как и все студенты, ездил в стройотряды, на моем счету два московских и один казахстанский, – рассказывает он. – И да, я там много чему научился. Начиная с высококвалифицированной нивелировки фундамента, кроссировки и сварочных работ и заканчивая «тупой» загрузкой кирпичей и шлакоблоков в грузовики. Бывало, за смену приходилось перекидать 17 тонн цемента». Но навыки были не только хозяйственные. «В казахстанском стройотряде был период, когда мы, здоровые молодые парни, можно сказать, голодали. И от голодухи даже приворовывали гусей у местного населения, – кается ведущий. – А когда это население стало поглядывать на нас криво, мы решили проблему питания «гениальным» способом. Однажды, поднявшись под крышу элеватора нашего зерносовхоза, мы обнаружили там сидящих на зерне голубей. Их было просто несметное количество! Откормленных этим зерном настолько, что они летать не могли...» Поймать такого голубя было несложно, и проблема голода была решена. Кстати, много лет спустя Пельш узнал, что голубиное мясо – это деликатес. Но блюдо из дорогого ресторана не смогло сравниться с тем, студенческим.

КУРЬЁЗ НАПОЛЕОНОВСКИЙ

Поскольку философия как учебный предмет студента Пельша интересовала мало, он искал себе другое занятие. И нашел – когда пришел в студенческий театр. Правда, судьба явилась не в виде сцены, а под видом другого студента, Алексея Кортнева. Пельш и Кортнев, к слову, друг другу сразу не понравились. Но первая же совместная репетиция растопила лед. «Репетиция пришлась на воскресенье, когда в университете закрыты столовые, – вспоминает Пельш. – В перерыве от голода у меня свело желудок, сбегать в соседний магазин не могу: в кармане шиш – я же иногородний, жил в общежитии, на стипендию. И тут ко мне подходит Леша, раскрывает сумку, вытаскивает аккуратно завернутые в фольгу три бутерброда – мягкий белый хлеб с вкусной консервированной розовой ветчиной, отделяет два и протягивает мне. Это меня потрясло. Ну ладно бы отдал один или полтора, но два?!» Впрочем, когда друзья организовали группу «Несчастный случай», Кортнев был уже не так щедр. «За победу на конкурсе самодеятельности нам вручили маленький гипсовый бюст Наполеона и два билета во МХАТ на спектакль «Старый Новый год», – вспоминает Пельш. – Леха, крепко прижимая бюст к себе, доходчиво мне объяснил, что, поскольку я приезжий, меня надо просвещать. А значит, все по справедливости: билеты – мне, Наполеон – ему. Я хотел было поспорить, но, увидев решительность Алексея присвоить француза, отступил и пошел с девушкой в театр».

КУРЬЁЗ КИНОШНЫЙ

Пельш всегда подчеркивает, что он ведущий, а не актер, но ведь его можно увидеть в нескольких фильмах. Может быть, потому, что первая же серьезная роль оставила у него своеобразные впечатления? «Я снимался в кинофильме «На бойком месте» по Островскому, – рассказывает он. – Там была роль второго плана такого мелкопоместного разорившегося дворянчика. Мне был пошит костюм, и когда режиссер посмотрел, он сказал: «Знаешь, он слишком хорошо на тебе смотрится». А мимо шел Леша Кортнев, который кушал беляш. И когда он услышал фразу: «Ты же должен быть замызганный, потасканный», Леша подошел ко мне и вытер руки о мой костюм. В течение всех съемочных дней вся съемочная группа абсолютно официально подходила и вытирала об меня руки. В результате мы получили достаточно засаленный костюмчик».

КУРЬЁЗ ПАРАШЮТНЫЙ

Всем известно, что Валдис Пельш – большой фанат парашютного спорта. Правда, рекламирует он свое хобби своеобразно. Алексей Кортнев жалуется: «Валдис меня, знаете, как приглашал на прыжки? Примерно так: «А чего ты не приезжаешь к нам? У нас вчера так весело было… Чувак об дерево фигак – руку сломал… Давай приезжай!» Или: «А вот у меня случай был… Я за стропу дергаю, она – бах! – и оторвалась. Чего ты не прыгаешь?» Возможно, дело в том, что в «парашютной» карьере телеведущего было всякое. Ведь прыгает он 40–60 раз за сезон! «Не прыгаю только зимой, потому что ужасно холодно, – признается он. – Хотя однажды мы решили сделать подарок «Первому каналу», выложить в небе «единицу». И прыгали мы 19 февраля. Это был самый холодный день зимы: –32О на земле и –45О на высоте. А у меня в этой фигуре была роль флоттера – парашютиста, который выходит на внешнюю подвеску самолета и дожидается, пока его покинут остальные. И вот вы выходите наружу и моментально понимаете, что страшно замерзли! И единственным утешением этого чудовищного дубака было то, что мы сложили очень красивую фигуру и я привез Константину Львовичу Эрнсту большую фотографию «единицы», парящей в небе». Кстати, это хобби приносит пользу не только самому ведущему. Оказывается, парашютисты могут улучшать экологию – Пельш это испытал на себе. «Однажды летом, когда Россию накрыла небывалая аномальная жара и над городом висел густой смог, мы с ребятами поднимались высоко в небо и оттуда прыгали – дырявили горячие слои воздуха (фактически кипяток!), чтобы дать смогу выйти. Конечно, прыгали мы ради удовольствия. Но формально мы делали «дырки», чтобы облегчить жизнь на Земле», – признается он.

КУРЬЁЗ ОТЕЧЕСКИЙ

Ведущий не любит рассказывать о своих женах – бывшей и нынешней. Так что насколько смешлив он в семейной жизни, можно только гадать. Зато у детей ведущего повод для шуток есть всегда: их отчество! Именно латышское имя отца «виновно» в том, что Эйжена, Илва, Эйнер и Ивар получили такие необычные имена. «Сергей Валдисович» – звучит странно, – объясняет телеведущий. – Поэтому у детей имена латышские. Но, во всяком случае, я стараюсь придумывать красивые, так что дети не особо расстраиваются». Эйжена учится в Англии, а Илва, Эйнер и Ивар живут обычной жизнью московских детей и ничего специфически латышского не делают. Зато все они испытали на себе любовь отца к экстриму. «Всех своих детей я обязательно учу плавать – кидаю в воду практически с рождения, – рассказывает ведущий. – В результате и дочки, и сыновья прекрасно плавают. Научу всех нырять с аквалангом – это мое хобби, и я стараюсь приобщить к нему членов семьи. А вот к парашютному спорту детей и близко не подпущу. Даже если они очень захотят!» Дети унаследовали отцовское чувство юмора. «Илва очень хорошо рисует. А потом предлагает мне купить картину за десятки тысяч долларов», – как-то пожаловался Пельш.