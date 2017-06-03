Алексей Гуськов: «Сейчас бы не пошел в артисты»

Этого актера любят не только российские, но и зарубежные режиссеры. На экране и в жизни он смелый, мужественный, надежный. Он хотел стать военным летчиком, но бросил всё, однажды увидев репетицию спектакля режиссера Анатолия Васильева. 8 июня гостем Татьяны Устиновой в передаче «Мой герой» станет народный артист России Алексей Гуськов и поведает, почему он неравнодушен к василькам и как воспитывает детей. А пока мы предлагаем вашему вниманию фрагменты рассказа актера о том, как он смог удержаться в профессии в «лихие девяностые» и как стал папой римским.

– Алексей, можно ли о Вас написать роман?

– Скорее о людях, которые меня окружают. Я родился в 1958 году, во времена Карибского кризиса. Отец был военным летчиком, штурманом-снайпером, я рано его потерял. Мама занималась патентоведением, имела два высших образования. Первый человек в моей жизни, о котором стоило бы написать роман, – это мама. Она растила меня одна, работала в двух местах.

– Почему Вы решили поступать в МВТУ имени Баумана? Планировали это заранее?

– «Бауманка» считалась одним из лучших вузов. С Киевского вокзала по синей ветке метро очень удобно было ехать до института. Ничего запланированного и желаемого до крайней степени в моем поступлении не было. Просто я видел, как трудно моей маме, и понимал, что мне достаточно быстро нужно получить образование. Поскольку я из семьи военных, то никаких мыслей насчет театрального искусства не было. Хотя в театр в Киеве мы ходили часто, а он в то время гремел на всю страну.

– Уходить из «Бауманки» было не жаль?

– Нет, хотя и проучился четыре курса. Самое трудное в жизни – угадать свои способности. Самое интересное – угадав, начать их развивать. Окончив Школу-студию МХАТ, хотел поступать в ГИТИС к Анатолию Васильеву. Но он посмотрел мои дипломные отрывки и сказал, что большему меня не научит, что актер – это такой способ жизни. Я никогда не привязывался к какой-то пьесе, автору, роли. Я интересовался темой. У меня за плечами двенадцать театров. Как только я понимал, что мне становится скучно, уходил. Если говорить, например, о сериале «Граница. Таежный роман», то мне была интересна природа человека, в котором есть всё: вера, мужество, верность, кроме самого главного – умения прощать и понимать.

– Мало, кто знает, что Вы сняли два замечательных мультфильма: «Незнайка» и «Незнайка на Луне».

– «Незнайка на Луне» – это 13 эпизодов по 14 минут. Фактически это первый длинный российский мультсериал. В 1995 году российский кинематограф выпустил всего пять картин, надо было менять профессию, как-то выходить из положения, так как у меня было трое детей, мама. Почему так мало артистов моего возраста в театре? Потому что этот период перестройки вышиб целое поколение. История с Незнайкой была очень увлекательной. Александр Люткевич описал в мультфильме экономическую ситуацию, похожую на ту, которая процветала на тот момент в стране. Нам по-дружески помогли рисовальщики из «Диснея», поработали над персонажами.

– У Вас достаточно большой опыт работы

в иностранном кино: фильмы «Концерт»,

«Святой человек» об Иоанне Павле II, где Вы играете главную роль…

– Я запросил у куратора от Ватикана все приватные материалы понтифика. Я был поражен тем, что человек просыпается утром, чистит зубы, встречается с кардиналом, потом выходит на площадь, где его ждут тысячи людей, уходит служить, общается с людьми. И никакой разницы в его поведении, когда он чистит зубы или стоит на площади Сан Пьетро, нет. Я имею в виду внутреннюю свободу, внимание, расположение. Это дорогого стоит.

– Что Вас интересует кроме работы?

– Ничего. Когда вижу на экране или в театре талантливую работу коллеги, даже если не знаком, звоню ему. Мне интересно понимать, как он это сделал. Редко, раз в 4–5 лет, я как продюсер обязательно делаю какое-то кино. Мне необыкновенно интересно придумывать. У меня это занимает весь период жизни. Но в нашей семье все приучены к тому, что есть работа, а есть семья, и никто не приносит в дом ни театр, ни кино. Так нужно, иначе можно сойти с ума.

– Если бы сейчас начать всё заново, Вы бы пошли опять в артисты?

– Вряд ли. Сейчас гораздо больше всего интересного, чем раньше.