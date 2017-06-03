Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Мыслить по-детски

Алексей Гуськов: «Сейчас бы не пошел в артисты»

Гуськов

 

Этого актера любят не только российские, но и зарубежные режиссеры. На экране и в жизни он смелый, мужественный, надежный. Он хотел стать военным летчиком, но бросил всё, однажды увидев репетицию спектакля режиссера Анатолия Васильева. 8 июня гостем Татьяны Устиновой в передаче «Мой герой» станет народный артист России Алексей Гуськов и поведает, почему он неравнодушен к василькам и как воспитывает детей. А пока мы предлагаем вашему вниманию фрагменты рассказа актера о том, как он смог удержаться в профессии в «лихие девяностые» и как стал папой римским.

 

– Алексей, можно ли о Вас написать роман?

– Скорее о людях, которые меня окружают. Я родился в 1958 году, во времена Карибского кризиса. Отец был военным летчиком, штурманом-снайпером, я рано его потерял. Мама занималась патентоведением, имела два высших образования. Первый человек в моей жизни, о котором стоило бы написать роман, – это мама. Она растила меня одна, работала в двух местах.

– Почему Вы решили поступать в МВТУ имени Баумана? Планировали это заранее?

– «Бауманка» считалась одним из лучших вузов. С Киевского вокзала по синей ветке метро очень удобно было ехать до института. Ничего запланированного и желаемого до крайней степени в моем поступлении не было. Просто я видел, как трудно моей маме, и понимал, что мне достаточно быстро нужно получить образование. Поскольку я из семьи военных, то никаких мыслей насчет театрального искусства не было. Хотя в театр в Киеве мы ходили часто, а он в то время гремел на всю страну.

– Уходить из «Бауманки» было не жаль?

– Нет, хотя и проучился четыре курса. Самое трудное в жизни – угадать свои способности. Самое интересное – угадав, начать их развивать. Окончив Школу-студию МХАТ, хотел поступать в ГИТИС к Анатолию Васильеву. Но он посмотрел мои дипломные отрывки и сказал, что большему меня не научит, что актер – это такой способ жизни. Я никогда не привязывался к какой-то пьесе, автору, роли. Я интересовался темой. У меня за плечами двенадцать театров. Как только я понимал, что мне становится скучно, уходил. Если говорить, например, о сериале «Граница. Таежный роман», то мне была интересна природа человека, в котором есть всё: вера, мужество, верность, кроме самого главного – умения прощать и понимать.

– Мало, кто знает, что Вы сняли два замечательных мультфильма: «Незнайка» и «Незнайка на Луне».

– «Незнайка на Луне» – это 13 эпизодов по 14 минут. Фактически это первый длинный российский мультсериал. В 1995 году российский кинематограф выпустил всего пять картин, надо было менять профессию, как-то выходить из положения, так как у меня было трое детей, мама. Почему так мало артистов моего возраста в театре? Потому что этот период перестройки вышиб целое поколение. История с Незнайкой была очень увлекательной. Александр Люткевич описал в мультфильме экономическую ситуацию, похожую на ту, которая процветала на тот момент в стране. Нам по-дружески помогли рисовальщики из «Диснея», поработали над персонажами.

– У Вас достаточно большой опыт работы

в иностранном кино: фильмы «Концерт»,

«Святой человек» об Иоанне Павле II, где Вы играете главную роль…

– Я запросил у куратора от Ватикана все приватные материалы понтифика. Я был поражен тем, что человек просыпается утром, чистит зубы, встречается с кардиналом, потом выходит на площадь, где его ждут тысячи людей, уходит служить, общается с людьми. И никакой разницы в его поведении, когда он чистит зубы или стоит на площади Сан Пьетро, нет. Я имею в виду внутреннюю свободу, внимание, расположение. Это дорогого стоит.

– Что Вас интересует кроме работы?

– Ничего. Когда вижу на экране или в театре талантливую работу коллеги, даже если не знаком, звоню ему. Мне интересно понимать, как он это сделал. Редко, раз в 4–5 лет, я как продюсер обязательно делаю какое-то кино. Мне необыкновенно интересно придумывать. У меня это занимает весь период жизни. Но в нашей семье все приучены к тому, что есть работа, а есть семья, и никто не приносит в дом ни театр, ни кино. Так нужно, иначе можно сойти с ума.

– Если бы сейчас начать всё заново, Вы бы пошли опять в артисты?

– Вряд ли. Сейчас гораздо больше всего интересного, чем раньше.

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 03.06.2017 в 18:00 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Мыслить по-детски

5 уроков Марии Шукшиной

Дмитрий Нагиев рассекретил свою зарплату

Под нужным соусом

Неизвестные роли «Донны Розы»

Ольга Погодина: «У нас с мужем два повода для разногласий»

Леонид Якубович нашел жену в море

Никита Пресняков готовит свадьбу на 200 человек

Сто одёжек - и все без застёжек

Была я балерина


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Мыслить по-детски

Обратите внимание

в Перми

Встречаем первую «Субботу на набережной»

Пермякам и гостям города не придется скучать по выходным: всё лето их ждут «Субботы на набережной».
читать03.06.2017 в 11:59
Метки: в Перми, Общество

«Горячая линия» для детсадовцев

30 мая в Перми завершился важный этап комплектования детских садов. Если родителей что-то не устраивает, именно сейчас ситуацию можно изменить.
читать03.06.2017 в 09:40
Метки: в Перми, Общество, Образование

В выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театров

Площадкой фестиваля уличных театров PermInterFest станет театральный сквер.
читать02.06.2017 в 17:35
Метки: в Перми, Общество, Культура

Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»

На турнире Прикамские Зори полезную конкуренцию пермячкам составили 250 спортсменок из 10 регионов России.
смотреть видео читать02.06.2017 в 16:49
Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России

Выйти из сумрака

Штраф за использование тонированных передних стекол, светопропускание которых не превышает 70%, составляет на сегодня 500 рублей.
читать02.06.2017 в 16:32
Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

в России

Алексей Гуськов: «Сейчас бы не пошел в артисты»

Актер Алексей Гуськов рассказал о том, как он смог удержаться в профессии в «лихие девяностые» и как стал папой римским.
читать03.06.2017 в 18:00
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Мыслить по-детски

Мы выяснили, какими из привычных нам вещей мы обязаны юным изобретателям. И были удивлены! Ведь именно дети придумали...
читать03.06.2017 в 15:04
Метки: в России, В мире, Общество

Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»

На турнире Прикамские Зори полезную конкуренцию пермячкам составили 250 спортсменок из 10 регионов России.
смотреть видео читать02.06.2017 в 16:49
Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России

Пермь присоединилась к общероссийской акции «Самый дружный хоровод»

Ровно в полдень по московскому времени в импровизированный круг встали школьники, родители и педагоги в более чем в 40 регионах России.
смотреть видео читать02.06.2017 в 10:24
Метки: в Перми, в России, Общество

Лейтмотив Международного экономического форума - инновации

В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. Пермскую делегацию возглавил и.о. губернатора края Максим Решетников.
смотреть видео читать02.06.2017 в 09:51
Метки: в России, Экономика, Общество
Лента новостей RSS каналы

Алексей Гуськов: «Сейчас бы не пошел в артисты»Алексей Гуськов: «Сейчас бы не пошел в артисты»

Мыслить по-детскиМыслить по-детски

Встречаем первую «Субботу на набережной»Встречаем первую «Субботу на набережной»

«Горячая линия» для детсадовцев«Горячая линия» для детсадовцев

Чайковский принимает Фестиваль им. КабалевскогоЧайковский принимает Фестиваль им. Кабалевского

В выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театровВ выходные в Перми пройдет Международный фестиваль уличных театров

Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»Пермские гимнастки завершили сезон турниром «Прикамские Зори»

Выйти из сумракаВыйти из сумрака

Сделано в Перми: Краснокамская игрушкаСделано в Перми: Краснокамская игрушка

В Перми открылся большой летний фестивальВ Перми открылся большой летний фестиваль

Семик - языческий день поминовения усопшихСемик - языческий день поминовения усопших

Прогноз: грозы, град и сильный ветерПрогноз: грозы, град и сильный ветер

Каникулы: В Перми стартовал конкурс видеороликовКаникулы: В Перми стартовал конкурс видеороликов

Бодрость духа, грация и пластика: в Перми прошла массовая зарядкаБодрость духа, грация и пластика: в Перми прошла массовая зарядка

До Кунгура и Кордона пустили дополнительные электричкиДо Кунгура и Кордона пустили дополнительные электрички

Остановись до переездаОстановись до переезда

Пермяки получат платежки с новыми цифрамиПермяки получат платежки с новыми цифрами

Есть сныть - здоровым быть!Есть сныть - здоровым быть!

Преданья старины глубокойПреданья старины глубокой

Березники выбрали Почетных граждан городаБерезники выбрали Почетных граждан города

Один дома: Безопасное телевидение под контролем родителейОдин дома: Безопасное телевидение под контролем родителей

Школе на подпорках необходим срочный капремонтШколе на подпорках необходим срочный капремонт

Автобус придет вовремя: Пермская диспетчерская служба отмечает юбилейАвтобус придет вовремя: Пермская диспетчерская служба отмечает юбилей

«Уральский букет» в Губахе посвятили Году экологии«Уральский букет» в Губахе посвятили Году экологии

Отрядам мэра увеличат зарплатуОтрядам мэра увеличат зарплату

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru