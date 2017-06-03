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← 5 уроков Марии Шукшиной

Мыслить по-детски

лед

 

В маленькие головы могут приходить гениальные идеи! Доказательство тому – изобретения, которыми пользуется весь мир. Мы выяснили, какими из привычных нам вещей мы обязаны юным изобретателям. И были удивлены! Ведь именно дети придумали...

 

1. ДЕТСКИЙ ПЛАСТИЛИН

Американский изобретатель Клео Маквикер придумал средство для чистки обоев от угольной пыли. Но его внучка смотрела на изобретение по-своему. Она очень любила лепить из этого материала разные фигурки. Чтобы скульптуры стали ярче, девочка попросила сделать средство разноцветным, а чтобы лепить было легче – добавить туда миндальное масло. Мама ребенка, преподаватель, принесла пластилин в школу, и детям так понравилось с ним играть, что вскоре он был в каждой школе Америки.

 

2. СНЕГОХОД

15-летнему канадцу Жозефу-Арману Бомбардье отец подарил сломанный «Форд». Мальчик тут же разобрал машину на запчасти и вскоре показал родным странное средство передвижения. Это были связанные между собой санки, к которым были прикреплены двигатель от «Форда» и пропеллер от старого самолета. Родители не обрадовались – они мечтали видеть сына священником. Но тот предпочел изобретательство, усовершенствовал свою модель и в итоге создал снегоход современного вида.

 

3. ШРИФТ БРАЙЛЯ

Сыну сапожника Луи Брайлю не повезло – он лишился зрения еще в раннем детстве. Но ребенок рос очень умным и сообразительным. В 10 лет в руки Луи попал тайный шрифт из выпуклых точек, разработанный для французской армии. Шрифт позволял солдатам «читать» пальцами без света, чтобы не нарушать маскировку. Мальчик усовершенствовал эту систему, на тот момент очень неудобную, придумал собственный алфавит – и сейчас благодаря шрифту Брайля могут читать все слабовидящие люди мира.

 

4. ФРУКТОВЫЙ ЛЕД

11-летний Френк Эпперсон однажды зимним вечером забыл на крыльце своего дома стакан с содовой газировкой. Вода вместе с палочкой, который размешивался напиток, за ночь превратилась в кусок льда. Любознательный мальчик рискнул попробовать то, что получилось, и вскоре сделал на своем изобретении состояние.

 

5. БАТУТ

Джордж Ниссен был спортивным подростком и учился в гимнастической школе. Когда ему было 16, в отцовском гараже он соорудил «прыжковую установку» из стальной рамы и полотна, которое крепилось к ней пружинами. Поначалу устройство использовали его знакомые акробаты, но вскоре Джордж понял, что прыгать нравится многим. Сейчас батуты используют даже космонавты при подготовке к полету. Но больше всего батут любят дети.

 

6. МЕХОВЫЕ НАУШНИКИ

Подросток из американского штата Мэн Честер Гринвуд очень любил кататься на коньках. Но однажды зимой Честер едва не отморозил на катке уши. Тогда он пришел к своей бабушке и попросил ее сшить два кружка из меха и бархата, которые соединил проволокой и надел поверх своей кепки. Другим детям это понравилось, они захотели такие же – и через четыре года, когда Честеру исполнилось 18, он запатентовал наушники.

 

7. ЛАСТЫ

Бенджамин Франклин, которого мы видим на стодолларовой купюре, не только видный политический деятель. Он был страстным изобретателем. Еще в 12 лет Франклин решил помочь пловцам и придумал приспособление, которое увеличивает скорость плавания. Первые ласты были выполнены из деревянных дощечек и надевались... на руки.

Метки: в России, В мире, Общество

Опубликовано: 03.06.2017 в 15:04 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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