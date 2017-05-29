5 уроков Марии Шукшиной

Мария Шукшина не получила актерского образования – мастерству она училась прямо на съемочной площадке. Впрочем, были в ее жизни и другие уроки. К юбилею актрисы, которой 27 мая исполняется 50 лет, мы выяснили – какие.

Урок № 1.

ГЕНИИ - ТРУДНЫЕ ЛЮДИ

Быть дочерью знаменитых родителей всегда нелегко. И не только потому, что нужно соответствовать. У талантливых людей полно причуд, которые сильно усложняют жизнь домашним. Василий Макарович Шукшин, к примеру, не чурался спиртного. И однажды это чуть не привело к непоправимым последствиям... «Мама рассказала, что, когда мне было несколько месяцев, папа пошел со мной гулять, – рассказывает Мария. – Зашел с какими-то «друзьями» в пивную. Меня в коляске оставил на улице. Вернулся домой один. Первое, что спросила мама, открыв дверь: «Где Маша?» Папа стукнул себя по лбу, развернулся и побежал. Мама – за ним, причем она не бежала, а, шокированная, сползала по лестнице: с тех пор, как Шукшин ушел со мной гулять, прошло немало времени… Слава богу, они нашли меня на том самом месте, где папа меня оставил. Я спала, уписанная до шеи. Благо, никто не позарился на коляску. Может быть, именно после этого случая папа многое переосмыслил. Больше он ни грамма не пил, даже на праздник».

Урок № 2.

ЛЮБОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИГОДИТСЯ

Лидия Федосеева-Шукшина, испытав на себе все «прелести» актерской профессии, была резко против того, чтобы ее дочери Мария и Ольга шли в театральный. Мария послушалась и закончила Институт иностранных языков имени Мориса Тореза, освоила английский и испанский языки. А когда ее всё же пригласили сниматься в кино, это неожиданно пригодилось. «Учеба научила меня дисциплине, пунктуальности, развила память, ведь я должна была заучивать огромное количество текстов на иностранных языках, – говорит актриса. – А когда я начала сниматься, мне часто говорили: «Хорошо, что у тебя нет театрального образования». Я лишена штампов, шаблонов. Кстати, наверное, из-за того, что я не училась в театральном, совсем не знаю актерских примет. О том, что надо садиться на упавший сценарий, я узнала случайно от Игоря Кваши. Мы сидели в Останкино в кафе, и у меня упал сценарий. Он мне говорит: «Садись!» «На пол?» – удивилась я. «Нет. На сценарий!» Я, конечно, плюхнулась на пол на глазах у изумленной публики, но только из уважения к Игорю Владимировичу. Теперь сценарии стараюсь не ронять». Мария считает, что знание языков оказалось для нее гораздо более полезным, чем профильный вуз. «Во-первых, точно не останешься без работы, а во-вторых, выезжая за рубеж, чувствуешь себя свободным», – объясняет она. Кстати, владение английским пригождается Шукшиной и в работе. К примеру, недавно ее пригласили в английский сериал «МакМафия» телекомпании би-би-си». Главные герои – семья русских мафиози, но съемка-то ведется в Англии! Кстати, сына Марии сыграл Джеймс Нортон – Андрей Болконский из нашумевшего английского сериала «Война и мир». В отличие от остальных русских актеров Шукшина с ним общается без проблем.

Урок № 3.

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

На экране Мария впервые появилась в полтора года – отец снял ее в фильме «Странные люди». Через несколько лет они вместе с сестрой сыграли дочек своих родителей в «Печках-лавочках». Но свои первые роли она запомнила очень смутно. «Точно помню, что я тогда не воспринимала всё происходящее как кино. Да и вообще, всё вспоминается какими-то вспышками сознания: темный-темный павильон, в центре которого построена декорация, высвеченная ярким лучом прожектора. В декорациях стоит кровать, есть окошко в стене. И если выглянуть из него, то вокруг непроглядная темень. Вот, пожалуй, и всё», – признается она. Зато роли, сыгранные уже во взрослом возрасте, забыть трудно. Она была и роковой женщиной, и злодейкой, и бомжихой, и циркачкой, и подполковником полиции. Но по-настоящему ее удивил Никита Михалков. Съемки фильма «Утомленные солнцем-2» сложились совсем не так, как ожидала Мария... «Александр Адабашьян играл партийного деятеля,

а я – его любовницу. Идет война, эвакуация, все бедные-несчастные, а тут такая фифа приехала. Монолога у меня не было – только фраза: «Вот эту хрустальную люстру – сюда». Но когда стали снимать, Никита Сергеевич минут

15 не выключал камеру, а раз нет команды «Стоп», идет словесный поток, – вспоминает она. – С меня семь потов сошло, потому что сложно играть без текста, но так, чтобы сказанное героиней было интересно и чтобы фразы не повторялись. Дальше – хлеще: сняли общий план, я выдохнула, а Никита Сергеевич говорит: «А теперь – то же самое, только крупно снимаем». Я же не помню, что говорила, – это была абсолютная импровизация. Говорю, дайте хотя бы записать отрывки текста – то, что помню. А в ответ – нет времени. В итоге Михалкову сцена очень понравилась, и он решил ее продлить – из одной фразы она выросла в 15 минут на экране. Это, конечно, архисложно, но потом собой гордишься. Когда закончили, Никита Сергеевич в рупор сказал: «Браво! Вот это – актриса!»

Урок № 4.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО БРАКОМ НЕ НАЗОВУТ

Два официальных и один гражданский брак разочаровали актрису в семейной жизни. О своих мужьях она говорит неохотно. Первым мужем стал одноклассник Артем Трегубенко. Предложение актрисе он делал очень необычно: с букетом цветов и кольцами залез на шестой этаж без всякой страховки. Но романтика брак не спасла: вскоре после рождения дочери Ани он распался. Забавно, что свидетелем на свадьбе был человек, который некоторое время спустя станет вторым мужем Шукшиной, – бизнесмен Алексей Касаткин... Этот страстный роман обернулся кошмаром, когда муж попытался забрать у Марии их общего сына Макара. После такого с отцом еще двоих своих детей, близнецов Фомы и Фоки, юристом Борисом Вишняковым, Шукшина даже расписываться не стала. Сейчас актриса предпочитает общество детей. Макар мечтал стать моряком, но к 19 годам выбрал профессию международного юриста и получает соответствующее образование. Близнецы, которые в детстве изводили маму и окружающих своими эскападами, выросли и утихомирились. «Фома и Фока в пятом классе, взрослеют на глазах, стали рассудительными, заботливыми, – говорит актриса. – Видят, что я устаю, готовят ужин к моему приходу и завтрак на утро. Стараются делать всё, чтобы я из-за них не переживала: плохие оценка, разговоры с учителями расстраивают меня. Дети взялись за ум, начали учиться на «4» и «5». Фома думает стать архитектором, он рисует хорошо. А Фока с детства хочет стать президентом». Старшая дочь получила профессию продюсера, но сейчас у нее образовалось более важное дело – воспитание маленького сына Славика. Марию роль бабушки не смущает. Как, впрочем, и роли тещи и свекрови. «Я и теща, и свекровь, на мой взгляд, замечательная, очень демократичная. Не лезу никогда ни во что, дети должны принимать самостоятельные решения при выборе спутника», – говорит она.

Урок № 5.

СЛАВА ВСЕГДА НАЙДЁТ ГЕРОЕВ

Отдыхать Мария Шукшина предпочитает за границей – во-первых, можно попрактиковаться в языках, а во-вторых, ее там реже узнают. Хотя скрыться от поклонников удается не всегда. «За границей я разговариваю, как правило, на английском, поэтому меня сложно распознать, – признается актриса. – Как-то раз, когда мы с Аней отдыхали на Крите, зашли в магазин, в котором была русскоязычная девушка-продавец. Я – в кепке, очках, с Аней общаемся тихо и на русском. Девушка нас спрашивает: «Вы так похожи… Вы сестры?» Я ей отвечаю: «Нет». Около часа мы возились в магазине, и тут Аня произносит: «Мам, подойди сюда, посмотри…» Продавец вдруг посмотрела на меня другими глазами. В общем, на выходе подходит к нам с открыткой и просит подписать. Я ее спрашиваю: «Как же вы меня узнали?» Она мне: «По губам!» Я много чего слышала в жизни, но чтобы узнали по губам – это у меня было впервые!»