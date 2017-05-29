Дмитрий Нагиев рассекретил свою зарплату

На «Первом канале» стартовало новое шоу «Победитель», в котором своим пением можно довольно легко заработать кругленькую сумму (не меньше 150 000 рублей). Мы побывали на съемках шоу и убедились в том, что никто из его организаторов наравне со зрителями не знает, возьмет деньги тот или иной участник, либо решит остаться в шоу, или уйти с гордо поднятой головой.

Кто не рискует, тот... получает 150 000 рублей

Съемки шоу «Победитель» проходят недалеко от телецентра «Останкино» на бывшем заводе «Калибр», где снимались передачи «Без страховки» и «ТилиТелеТесто». Для тех, кто не видел первый выпуск «Победителя», расскажем немного о правилах. В конкурсе принимают участие вокалисты разных возрастов. Все они проходили кастинг (на шоу было подано порядка 10 тысяч заявок). В каждом выпуске 8 конкурсантов проводят между собой «музыкальные дуэли» на вылет – до тех пор, пока на сцене не останется только один, сильнейший. Выступления участников оценивает совет из 101 члена жюри. Каждый из них имеет музыкальное образование, кто-то является продюсером, кто-то – преподавателем по вокалу, кто-то – музыкальным критиком или артистом Большого театра. Чтобы попасть в это шоу, они тоже проходили кастинг. Члены жюри сидят в специальном секторе и голосуют за участников с помощью специальных пультов. И если в первых выпусках эти люди молчат, то в следующих будут говорить, за кого и почему проголосовали. Однако кому из вокалистов досталось больше голосов, до последнего остается тайной. Перед тем, как объявить решение судей, ведущий предлагает тем участникам, кто не уверен в своих силах, добровольно покинуть шоу с «отступными» на руках. В первом туре можно забрать 150 000 рублей, во втором – 300 000 рублей, в третьем – 500 000 рублей. Если участник выбрал деньги, он уходит из проекта, даже если позже выяснится, что жюри именно его признало победителем музыкальной дуэли. Если же участник решил остаться, а итог дуэли не в его пользу, – он уходит без «отступных». Таким образом, победить может лишь абсолютно уверенный в себе исполнитель. Зато в финале шоу победитель получит 3 миллиона рублей.

Нагиев запасается «лаврушечкой»

Ведущим шоу стал Дмитрий Нагиев – без кастинга: по заверению продюсеров проекта, других кандидатур они даже не рассматривали. Перед началом съемок нам удалось задать Дмитрию несколько вопросов о новом шоу. Он, как всегда, отвечал с юмором, и разобраться, где в его ответах правда, иногда было довольно сложно.

– Дмитрий, Вы сразу согласились принять участие в новом проекте?

– Мне было предложено на выбор несколько шоу, которые «Первый канал» традиционно выпускает в эфир с хорошими рейтингами. Мне показалось, что это – самое оптимальное, яркое и праздничное шоу для людей. Поэтому я выбрал «Победитель» и не жалею.

– Вы решили подтвердить статус бессменного ведущего всех главных вокальных проектов страны? Не хотите ни с кем делить эти лавры?

– Поскольку со мной расплачиваются в основном лавровыми листами – как мы трепетно на «Первом» это называем, «лаврушечкой», – мне особо делиться ни с кем не приходится, желающих мало. Я не виноват, что каждый проект, в который прихожу, расцветает, как новогодняя ель на окраине леса.

– А если бы Вы были участником шоу «Победитель», то что бы выбрали: деньги или шанс пройти дальше?

– Если учитывать, как я пою, я бы попросил деньги, чтобы не петь изначально. Если же оказаться на месте участников, то я попытался бы подойти логически к своей дальнейшей судьбе на проекте. Всё-таки зажатые в потном кулачке несколько сотен тысяч – это лучше, чем журавль в небе.

Объявляется пятиминутная готовность, и Нагиев выходит на сцену. Зал моментально оживает. «Поднимите руку, кто здесь сидит со вчерашнего дня! Устали? – подбадривает зрителей ведущий, намекая на то, что накануне из-за технических неполадок съемочный процесс затянулся и многие ушли с площадки гораздо позже, чем планировалось. – Я вам обещаю: будет страшно, но здорово! Именно с этими словами меня брали на работу на «Первый канал».

Каждую реплику ведущего можно записывать и цитировать. Например, когда очередной участник засомневался, стоит ли брать сумму в 150 000 рублей, Дмитрий его подбодрил: «Чего греха таить, это ведь зарплата за несколько месяцев – моя, например. Давайте будем честными. Зрители, кто считает, что эти деньги должен взять… я?»

Иностранный продюсер в недоумении

Деньги – главная интрига этой передачи. К сожалению, по правилам «Победителя», мы не можем раскрывать, кто стал лучшим, кто решил взять деньги, а кто ушел ни с чем. Но многое из того, что мы увидели, нас удивило – вот уж точно «умом Россию не понять»! Во всяком случае, происходящее было порой совершенно непонятно одному из иностранных продюсеров, который специально приехал в Россию, чтобы внимательно следить за тем, как соблюдается формат передачи. Он сидел в специальной комнате, наблюдал за процессом и время от времени говорил: «Why?» («Почему?»). Тут надо отметить, что за основу взят формат американского вокального шоу «The Winner is», премьера которого состоялась четыре года назад. Свои версии вышли во Франции, Турции, Китае, Италии, Германии и других странах. Российскую адаптацию делает команда, которая работает над шоу «Голос».

Из «Голоса» в «Победитель»

Объявляется небольшой перерыв, зрителям разрешают размяться, после чего снова приступают к съемкам. У каждого участника шоу заготовлено несколько композиций, которые он планирует исполнить, – на тот случай, если будет выигрывать в раундах. На сцене – молодой исполнитель Александр Козлов. Для съемок в этом шоу он похудел на 21 килограмм. Никто не заставлял, но парню хотелось выглядеть поэффектнее. Другого участника, Ричи Агаду, знают по работе с рэпером Бастой. Заметили мы на этих съемках и несколько человек, которые раньше пробовались в шоу «Голос» или даже прошли там несколько туров, например Ольгу Кляйн. Будет в проекте «Победитель» и Ангелина Сергеева. Она участвовала во втором сезоне «Голоса» и почти дошла до финала. Но на проекте «Победитель» ее будет трудно узнать: длинноволосая шатенка коротко подстриглась и стала блондинкой.