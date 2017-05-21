Под нужным соусом

В сезон шашлыков резко возрастает спрос на соусы. Говорят, с хорошим можно съесть хоть подметку. Кстати, соусы не только вкусны – у них очень интересная история.

1. САМЫЙ ДРЕВНИЙ

Рыбный соус гарум появился еще в эпоху неолита, но особую популярность приобрел в Древнем Риме. К примеру, в одной из первых кулинарных книг «De Re Coquinaria», которую написал римский аристократ Апиций, он упоминается почти в каждом рецепте и фактически заменяет соль. Соус готовился из рыбы, которая несколько месяцев выдерживалась на солнце. Поэтому гарум запрещали готовить в городах – запах стоял специфический.

2. САМЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Горчица тоже известна достаточно давно. Есть легенда, что перед битвой при Иссе персидский царь Дарий послал Александру Македонскому мешок семян кунжута. Подарок символизировал многочисленную армию персов. Не растерявшийся Александр в ответ отправил небольшой мешочек семян горчицы: мол, у меня людей мало, зато все горячие. Битву он выиграл.

3. САМЫЙ ОСТРЫЙ

Перед тем, как попробовать куриные ножки с соусом Atomic Kick Ass, посетители английского ресторана «Бинди» должны подписать бумагу, освобождающую заведение от ответственности за возможные последствия. Этот соус приготовлен из самых острых сортов перца в мире и специального перцового экстракта. Он настолько жгуч, что шеф-повар готовит его только в толстых перчатках и... противогазе. Посетителям тоже рекомендуют надеть две пары перчаток и быть готовыми к очень жаркой трапезе.

4. САМЫЙ СЛУЧАЙНЫЙ

Вустерский, или ворчестерский, соус был изобретен по ошибке. Лорд-губернатор Бенгалии Маркус Сандис за время службы в Индии так привык к местной кухне, что после возвращения на родину английская еда показалась ему пресной. Он попробовал восстановить по памяти один из индийских рецептов и попросил местного аптекаря приготовить на его основе соус. Получилась ужасная гадость. Расстроенный лорд не стал забирать заказ, аптекарь задвинул бутылку в угол. Но, к счастью, решил проверить ее содержимое через несколько месяцев. И пришел в восторг!

5. САМЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

Американец Эдмунд Макайленни из Луизианы очень хотел изобрести особый соус и долго экспериментировал с рецептами. В 1868 году он наконец создал соус на основе перца табаско, соли из местного рудника и уксуса. Сейчас этот соус «принят на вооружение» армией США – бутылочка табаско обязательно есть в солдатском пайке. Астронавты берут табаско на орбиту. А за пределами Америки табаско ценит... английская королева. Это обязательный компонент коктейля из омаров, который подают в Виндзорском дворце в начале воскресного ланча. Его рецепт был разработан самой королевой матерью.

6. САМЫЙ ЦЕЛЕБНЫЙ

В XIX веке кетчуп считался лекарством и продавался в аптеках – иногда даже в виде томатных таблеток! Считалось, что они помогают, например, при желтухе. Сейчас выяснили, что этот соус действительно приносит пользу. Кетчуп содержит антиоксидант ликопин, который полезен для сердца, печени и легких. Причем в кетчупе этого элемента больше, чем в сырых помидорах, да и усваивается он лучше.

7. САМЫЙ СЛОЖНЫЙ

В Великобритании опросили потребителей и составили рейтинг самых труднопроизносимых названий еды. Лидирует в нем греческий соус из йогурта, зелени, огурцов и чеснока. Это неудивительно, ведь и в русском языке есть как минимум три варианта написания и произношения этого слова: цацыки, дзадзики или тцатцики.