Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияИНТЕРВЬЮНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

  • Поиск по сайту

    • Расширенный поиск

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Неизвестные роли «Донны Розы»

Под нужным соусом

 

 соус

В сезон шашлыков резко возрастает спрос на соусы. Говорят, с хорошим можно съесть хоть подметку. Кстати, соусы не только вкусны – у них очень интересная история.

 

1. САМЫЙ ДРЕВНИЙ

Рыбный соус гарум появился еще в эпоху неолита, но особую популярность приобрел в Древнем Риме. К примеру, в одной из первых кулинарных книг «De Re Coquinaria», которую написал римский аристократ Апиций, он упоминается почти в каждом рецепте и фактически заменяет соль. Соус готовился из рыбы, которая несколько месяцев выдерживалась на солнце. Поэтому гарум запрещали готовить в городах – запах стоял специфический.

 

2. САМЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Горчица тоже известна достаточно давно. Есть легенда, что перед битвой при Иссе персидский царь Дарий послал Александру Македонскому мешок семян кунжута. Подарок символизировал многочисленную армию персов. Не растерявшийся Александр в ответ отправил небольшой мешочек семян горчицы: мол, у меня людей мало, зато все горячие. Битву он выиграл.

 

3. САМЫЙ ОСТРЫЙ

Перед тем, как попробовать куриные ножки с соусом Atomic Kick Ass, посетители английского ресторана «Бинди» должны подписать бумагу, освобождающую заведение от ответственности за возможные последствия. Этот соус приготовлен из самых острых сортов перца в мире и специального перцового экстракта. Он настолько жгуч, что шеф-повар готовит его только в толстых перчатках и... противогазе. Посетителям тоже рекомендуют надеть две пары перчаток и быть готовыми к очень жаркой трапезе.

 

4. САМЫЙ СЛУЧАЙНЫЙ

Вустерский, или ворчестерский, соус был изобретен по ошибке. Лорд-губернатор Бенгалии Маркус Сандис за время службы в Индии так привык к местной кухне, что после возвращения на родину английская еда показалась ему пресной. Он попробовал восстановить по памяти один из индийских рецептов и попросил местного аптекаря приготовить на его основе соус. Получилась ужасная гадость. Расстроенный лорд не стал забирать заказ, аптекарь задвинул бутылку в угол. Но, к счастью, решил проверить ее содержимое через несколько месяцев. И пришел в восторг!

 

5. САМЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

Американец Эдмунд Макайленни из Луизианы очень хотел изобрести особый соус и долго экспериментировал с рецептами. В 1868 году он наконец создал соус на основе перца табаско, соли из местного рудника и уксуса. Сейчас этот соус «принят на вооружение» армией США – бутылочка табаско обязательно есть в солдатском пайке. Астронавты берут табаско на орбиту. А за пределами Америки табаско ценит... английская королева. Это обязательный компонент коктейля из омаров, который подают в Виндзорском дворце в начале воскресного ланча. Его рецепт был разработан самой королевой матерью.

 

6. САМЫЙ ЦЕЛЕБНЫЙ

В XIX веке кетчуп считался лекарством и продавался в аптеках – иногда даже в виде томатных таблеток! Считалось, что они помогают, например, при желтухе. Сейчас выяснили, что этот соус действительно приносит пользу. Кетчуп содержит антиоксидант ликопин, который полезен для сердца, печени и легких. Причем в кетчупе этого элемента больше, чем в сырых помидорах, да и усваивается он лучше.

 

7. САМЫЙ СЛОЖНЫЙ

В Великобритании опросили потребителей и составили рейтинг самых труднопроизносимых названий еды. Лидирует в нем греческий соус из йогурта, зелени, огурцов и чеснока. Это неудивительно, ведь и в русском языке есть как минимум три варианта написания и произношения этого слова: цацыки, дзадзики или тцатцики.

Метки: в России, В мире, СМИ

Опубликовано: 21.05.2017 в 17:17 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Неизвестные роли «Донны Розы»

Ольга Погодина: «У нас с мужем два повода для разногласий»

Леонид Якубович нашел жену в море

Никита Пресняков готовит свадьбу на 200 человек

Сто одёжек - и все без застёжек

Была я балерина

Полина Гагарина скрывала беременность из-за мошенников

Судьбоносные двойки Гоши Куценко

Стас Пьеха: Жизнь на преодолении

Байки из «Следа»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Неизвестные роли «Донны Розы»

Обратите внимание

в Перми

Неизвестные роли «Донны Розы»

Александр Калягин часто сетует на то, что из всех его ролей самой любимой зрителями останется донна Роза из комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!»
читать21.05.2017 в 14:08
Метки: в Перми, Общество

В «Ночь музеев» особая экскурсия

Бесплатные экскурсии будут проводиться по пешеходным маршрутам «Зеленой линии» и «Красной линии» в поддержку всероссийской акции «Ночь музеев».
читать20.05.2017 в 09:18
Метки: в Перми, Культура, Общество

Мигрантов прописали на складе

В микрорайоне Гайва в ангаре было прописано 104 иностранца, которые там не проживали.
читать19.05.2017 в 17:40
Метки: в Перми, Общество

«Российский азимут»: старт состоится при любой погоде

В Перми Российский азимут стартует ровно в полдень 20 мая в парке Балатово. Почувствовать азарт спортивной борьбы смогут прикамцы от мала до велика.
смотреть видео читать19.05.2017 в 17:20
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

«Кантос» зажигает

В рамках Дягилевского фестиваля опера «Кантос» началась ровно в час ночи. Зачем вместо фонарей в сквере театра зажгли костры?
смотреть видео читать19.05.2017 в 16:55
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

Под нужным соусом

Говорят, с хорошим соусом можно съесть хоть подметку. Кстати, соусы не только вкусны – у них очень интересная история.
читать21.05.2017 в 17:17
Метки: в России, В мире, СМИ

«Российский азимут»: старт состоится при любой погоде

В Перми Российский азимут стартует ровно в полдень 20 мая в парке Балатово. Почувствовать азарт спортивной борьбы смогут прикамцы от мала до велика.
смотреть видео читать19.05.2017 в 17:20
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Долгий путь домой

Под Смоленском поисковый отряд нашёл останки солдата из Кудымкарского района.
читать18.05.2017 в 12:46
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество, в России

Детский телефон доверия принял более 7 миллионов звонков

Звонок на детский телефон доверия с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный, круглосуточный и анонимный. Этому номеру можно доверить всё.
смотреть видео читать18.05.2017 в 09:20
Метки: в Перми, Общество, в России

Уймись, вымогатель!

Масштабная кибератака затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. В частности атаке вируса-вымогателя подверглись и компьютеры подразделения МВД.
смотреть видео читать17.05.2017 в 17:15
Метки: в России, Общество, Происшествия
Лента новостей RSS каналы

Под нужным соусомПод нужным соусом

Неизвестные роли «Донны Розы»Неизвестные роли «Донны Розы»

Ольга Погодина: «У нас с мужем два повода для разногласий»Ольга Погодина: «У нас с мужем два повода для разногласий»

Леонид Якубович нашел жену в мореЛеонид Якубович нашел жену в море

Максим Решетников: 100 дней во главе ПрикамьяМаксим Решетников: 100 дней во главе Прикамья

В «Ночь музеев» особая экскурсияВ «Ночь музеев» особая экскурсия

Денег нет, но вы держитесьДенег нет, но вы держитесь

Мигрантов прописали на складеМигрантов прописали на складе

«Российский азимут»: старт состоится при любой погоде«Российский азимут»: старт состоится при любой погоде

«Кантос» зажигает«Кантос» зажигает

На Чемпионат мира по летнему биатлону нужны волонтерыНа Чемпионат мира по летнему биатлону нужны волонтеры

«Три сестры» Сергея Федотова: без мистики не обошлось«Три сестры» Сергея Федотова: без мистики не обошлось

В Перми выступил квартет имени Давида ОйстрахаВ Перми выступил квартет имени Давида Ойстраха

В честь гения военной разведкиВ честь гения военной разведки

Пермские роботы танцуют, продают лимонад и собирают кубик РубикаПермские роботы танцуют, продают лимонад и собирают кубик Рубика

Проблемы ЖКХ решим сообщаПроблемы ЖКХ решим сообща

СПИД: не надо бояться, надо знатьСПИД: не надо бояться, надо знать

63 тысячи бутылок суррогата приговорили к уничтожению63 тысячи бутылок суррогата приговорили к уничтожению

Пермяки придумают имя новорожденному артисту циркаПермяки придумают имя новорожденному артисту цирка

ЕГЭ сдадут 12 тысяч школьников краяЕГЭ сдадут 12 тысяч школьников края

Пермской пенсионерке вернут орден, изъятый у торговца регалиямиПермской пенсионерке вернут орден, изъятый у торговца регалиями

В Кудымкаре испекли блокадный хлебВ Кудымкаре испекли блокадный хлеб

Вышка связи в огороде: Пермяки судятся с МТСВышка связи в огороде: Пермяки судятся с МТС

Эхо войныЭхо войны

В глубинку Прикамья придет телемедицинаВ глубинку Прикамья придет телемедицина

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru