Неизвестные роли «Донны Розы»

Александр Калягин часто сетует на то, что из всех его ролей самой любимой зрителями останется Бабс Баберлей, он же донна Роза Д’Альвадорес, из комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!». Однако к 75-летию актера, которое он отметит 25 мая, мы выяснили: в жизни он сыграл немало других ролей. И некоторые зрителей удивят!

Артистичный двоечник

Актерские способности Калягин проявлял с раннего детства. Вот только применялся этот талант своеобразно. Актер честно признается, что попортил маме, которая воспитывала его в одиночку, немало крови. «Если утром не хотел идти в школу, говорил маме, что болит живот, – вспоминает он. – И мне действительно становилось плохо! Мама тут же укладывала меня в кровать и с тревогой протягивала градусник. Я, постанывая, говорил: «Не сейчас… Дай отдышаться…» А параллельно словно разглядывал себя со стороны: убедительно ли играю?» Отдельным представлением оканчивалось каждое получение «двойки». Мальчик тут же уходил с уроков... «Единственный и обожаемый маменькин сынок идет в продмаг, покупает сто граммов дешевой колбаски, в булочной напротив просит кусочек хлебца, усаживается на бульваре, раскладывает на скамейке нехитрый харч и, обливаясь горькими слезами, ест жалкий бутерброд, – рассказывает актер. – Мимо идут люди, косятся на плачущего мальчика, кто-то подходит и спрашивает: «Тебя обидели?» – а он лишь качает головой и сильнее рыдает. Я откровенно упивался придуманным горем, ощущал себя брошенным сиротой. Я мог прекрасно пообедать дома, но весь смак заключался в представлении, разыгранном на публике! Мне надо было испытать что-то особенное... Потом в театре одного актера опускался занавес, и я брел в нашу коммуналку. Мама встречала на пороге: «Ну где же ты ходишь, Аличка? Еда давно готова, уже два раза подогревала, тебя дожидаясь. Быстрее садись за стол!» И я исполнял роль голодного – теперь для мамы…»

Непризнанный гений

В Щукинское училище Калягин поступил не с первого раза. «На первом же туре дама из приемной комиссии подозрительно прищурилась, услышав мой голос: «Вы странно сипите, молодой человек. Мне кажется, у вас узелки на связках. Принесите справку от врача». Я не стал объяснять, что специально добивался хрипотцы, дабы походить на Аркадия Райкина, страшно испугался услышанного приговора и в том году на экзамены больше не приходил», – признается актер. Более удачным вышел следующий раз. К голосу абитуриента больше не придирались, а на творческом конкурсе он оказался лучшим. «На экзамене я показывал этюд о фотоателье, – вспоминает Александр Александрович. – Другие изображали посетителей, а я как бы снимал их. Импровизировал с листа, под рукой ведь ничего не было. Тут вспомнил Чаплина: как он играл фотографа, выбирал ракурс, ронял воображаемый штатив, в прыжке пытался спасти аппарат… Моя пантомима развеселила членов приемной комиссии, они от души посмеялись». Правда, учеба поначалу не складывалась. Преподаватель «Щуки» Альберт Буров рассказывает: «Сначала у Саши были большие проблемы, ему трудно было найти амплуа при такой внешности: кругленький, лысеющий – лысеть Саша начал уже в училище. У него многое не получалось. Но Саша работал сутками! И на третьем курсе стал одним из самых ярких студентов. На его игру всё училище бегало смотреть! Преподаватель по истории КПСС даже лекции отменяла и шла смотреть на Сашу. А хохотала так, что из ее сумки вываливались тетрадки...»

Народный вождь

Телезрители, конечно, знают Калягина по ролям в кино, но он заметная личность и в театральных кругах. И был таким задолго до появления собственного театра «Et cetera». Например, в начале 1980-х Калягину доверили сыграть Ленина, а ведь кандидатов на такую роль в СССР отбирали особенно тщательно. Спектакль «Так победим» однажды даже посетил Брежнев. Правда, визит вышел анекдотичным. «Когда я вышел на сцену, Брежнев громко спросил сидевшего с ним рядом в ложе Черненко: «Это Ленин? Его надо поприветствовать?» Тот буркнул: «Нет!» И это всё в гробовой тишине переполненного зала, – вспоминает актер. – А мы продолжали играть, делая вид, будто ничего не случилось. Брежнев периодически вставал и выходил из зала, чтобы узнать, как развиваются события в хоккейном матче между «Динамо» и ЦСКА. Похоже, результат поединка волновал Леонида Ильича значительно сильнее, чем разворачивавшиеся на сцене Художественного театра коллизии… Зная, что Брежнев плохо слышит, девятое управление, обеспечивающее безопасность, понатыкало микрофонов в пальмы, в столы, в сиденья, в книжную полку Ленина… Где-то что-то зафонило, и со сцены пошел очень громкий диалог: «Тебя слышно? Тебя не слышно… Ты слышишь – я не слышу». Впрочем, и без Брежнева спектакль шел с аншлагами целых 9 лет.

Счастливый дедушка

Калягин не любит рассказывать о личной жизни. В молодости он пережил трагедию: с разницей в год ушли из жизни его молодая жена и мама, актер остался один с четырехлетней дочкой на руках. Но не сломался. «Я знал, что если сорвусь в запой или в загул, меня все поймут, оправдают, будут жалеть, и этот соблазн был, – признается он. – Но дочь была для меня якорем, за который я держался. Пять лет я жил один. А потом встретил свою вторую жену, актрису Евгению Глушенко. И это один из самых больших подарков судьбы. Очень редко встречаются замечательные женщины, совершенно замечательные женщины попадаются еще реже...» О жене Калягин рассказывает редко. Зато о детях – Ксении и сыне Денисе, которого родила Евгения, – говорит охотнее. Денис стал журналистом. Ксения живет в Америке, работает программистом, подарила отцу двоих внуков. Старший, Мэтью, неизменно радует деда. «Матюшка умница, каких поискать. Помимо американской школы учится в русской и еврейской, играет на виолончели, занимается тэквондо и футболом, разбирается в компьютерах, – говорит актер. – Единственная проблема: ест плохо, худющий как тростинка». А младшая внучка Аня – из... российского детдома. Когда Ксения решила удочерить девочку, она попросила знаменитого отца о помощи. И тот полгода буквально жил между Домом ребенка и инстанциями, которые курируют вопросы усыновления. А главное, именно благодаря ему малышку, которой не было и года, выпустили в Штаты – для этого пришлось обращаться к управляющему делами Президента. Внучку, которую теперь зовут Анна-Полина, актер называет чудной девочкой и подчеркивает, что роль дедушки ему нравится едва ли не больше всех остальных ролей.