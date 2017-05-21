Ольга Погодина: «У нас с мужем два повода для разногласий»

На «Первом канале» завершается показ сериала «Власик. Тень Сталина». Его продюсером стал Алексей Пиманов, а одну из главных ролей, большую любовь Власика Асю, сыграла жена Пиманова Ольга Погодина. И это далеко не первый опыт подобного сотрудничества супругов. Хотя поначалу Ольга Алексея невзлюбила, сейчас у них очень много общего.

Общее чувство

Погодина и Пиманов познакомились в 2007 году на пробах к сериалу «Три дня в Одессе», который снимал Алексей. И поначалу режиссер возбудил в актрисе чувства, далекие от романтики. «Он устроил мне 18 проб! Сейчас я понимаю, что это просто профессиональная скрупулезность Алексея, а не вредность. А тогда чуть не плакала от этой каторги, – признается Ольга. – И во время работы Алексей меня не щадил. Я играла подругу криминального авторитета, бегала под настоящими пулями. Да, снайперы стреляли метко, но когда я выскакивала на улицу, а пули втыкались в дверной косяк в двух сантиметрах от моей головы, было не по себе. А еще я плавала в ледяной воде: никто не ожидал, что в мае Черное море прогреется всего до девяти градусов. Но ждать, пока потеплеет, мы не могли – сроки поджимали. Сцену в воде сняли лишь с третьего дубля, и я слегла с жесточайшей простудой». Как ни странно, в результате всех этих испытаний Погодина пришла к выводу, что в лице Пиманова нашла своего режиссера. Впрочем, в фильмах Алексея Ольга снимается нечасто, поскольку заметила, что их сотрудничество создает на съемочной площадке... сложные погодные условия! «Стоило нам встретиться, как море начинало штормить, резко холодало, на город обрушивались ливни. Видимо, сошлись два человека, обладающие магической силой», – говорит она. Зато в семейной жизни актрисы и режиссера, которые поженились в 2014 году, царят тишь, гладь да романтика. «Алексей дарит мне цветы через день. Больше всего я люблю синие гортензии, и, как правило, он покупает именно их, – рассказывает Ольга. – Пожалуй, у нас с мужем только два постоянных повода для разногласий. Первый – что смотреть по телевизору. Я люблю кино, программы о природе и совершенно не перевариваю политику. А Леша для своей работы должен быть в курсе всех политических новостей (Пиманов много лет ведет передачу «Человек и закон». – Прим. ред.). А второе несовпадение – это температурный режим в доме. Алексей любит холод, круглый год жил бы с открытым окном. Ну а если бы снег шел прямо в комнате, ему бы это очень понравилось. Больше причин для разногласий у нас нет. Мы хорошо понимаем друг друга, оба трудоголики».

Общее дело

Хотя снимается у мужа Ольга нечасто, по работе они пересекаются постоянно, поскольку вместе продюсируют картины. Погодина в них, как правило, еще и играет. А Пиманову остается только волноваться за нее. Так было с сериалом «Маргарита Назарова», в котором Ольга играла знаменитую дрессировщицу и клала голову в пасть тигра. «В тот момент меня на съемках не было, – признается Алексей. – На сцены с тиграми Ольга попросила меня не приезжать, потому что мое волнение она бы ощутила, могла занервничать, а тигры это очень хорошо чувствуют... С другой стороны, я не мог Олю остановить, потому что это часть ее профессии. Цирковой артистки в качестве дублерши не было. Я этим горжусь». Если за супругу в когтях хищников он волновался, то в объятиях другого мужчины воспринимает ее спокойно. «К любовным сценам отношусь предельно профессионально, ни о какой ревности речи быть не может. Я же понимаю, где кино, а где жизнь, – уверяет Пиманов. – Недавно Оля участвовала в международном проекте «Любовь прет-а-порте», где ее партнером был секс-символ Италии Андреа Прети. Так я сам стал одним из продюсеров этого фильма, хотя прекрасно знал, что это весьма «жаркая» история. И когда прилетал к Оле в Италию, радовался, что у моей красавицы жены такой красивый партнер!» Кстати, это партнерство закончилось тем, что Пиманову пришлось не ревновать жену, а... разнимать ее с Андреа. «Я всегда находила общий язык с другими актерами и только в этой картине постоянно ругалась со своим экранным возлюбленным, – признается Ольга. – Андреа парень амбициозный, с тяжелым характером. Иногда его тянуло повыпендриваться: то накинется на режиссера, то наорет на гримеров и костюмеров, то раскапризничается и не идет в кадр. А я такие выходки страшно не люблю и никому не позволяю так себя вести в моем присутствии. Так что нашла коса на камень! Нам играть любовные сцены, обниматься и целоваться, а мы по полдня спорим и ссоримся. Продюсерам, включая Алексея, иногда приходилось буквально нас разнимать!»

Общие приключения

Супруги очень много работают, но если удается выкроить время на отдых, предаются общей страсти – путешествиям, в которых случается всякое. «Как-то путешествовали по Франции. Приехали в Бандоль – маленький портовый городишко под Марселем – и в один из вечеров решили добраться до замка Иф, – вспоминает Ольга. – Леша очень хотел показать мне его во всей красе – с ночной подсветкой. Арендовали автомобиль и поехали в Марсель, не взяв с собой паспортов, не зарядив телефонов, не проверив, заправлена ли машина. Мы же думали, что за два часа уложимся. Поужинав на марсельской пристани, поехали к замку (он был как раз на обратном пути к Бандолю). Для этого надо было съехать на автобан, но на трассе начались дорожные работы, и все съезды на автобан закрыли. Пришлось возвращаться в Марсель. А после полуночи этот город полностью преображается! Вместо нормальных людей на улицах появляются проститутки, наркоторговцы и прочие деклассированные элементы. А мы на приличной машине, в дорогих часах, я в украшениях. В этот момент у нас разрядились оба телефона, и включить навигатор, чтобы найти объезд-ную дорогу, было невозможно. К тому же у нас заканчивался бензин, а где искать заправку, мы не могли даже предположить... Вдруг у дороги увидели скопление людей явно криминального вида. Леша выходит из машины и направляется к этой шпане. Думаю: ну вот, сначала нас ограбят, а потом убьют. Но Леша как-то правильно построил с ними разговор, и они объяснили ему, где ближайшая заправка. Мы тронулись, но не успела я порадоваться, что всё обошлось, как несколько арабов из этой «милой» компании сели в машину и поехали за нами... Алексей не хуже настоящего Джеймса Бонда стал петлять по каким-то переулкам, чтобы оторваться от преследователей. В конце концов ему это удалось... Заправку мы нашли, но ночью она не работала! И мы решили переночевать в ближайшем отеле, но без паспортов нас не пустили... Выехали на набережную, закрылись в машине, так и переночевали, прикинувшись ковриками... Утром благополучно вернулись в гостиницу в Бандоле. Но ночная эпопея настолько впечатлила Лешу, что он сказал: «Всё, носа не высовываем за территорию отеля». Сейчас вспоминаем эту историю с улыбкой, но понимаем, как нам повезло!»