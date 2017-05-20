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← Никита Пресняков готовит свадьбу на 200 человек

Леонид Якубович нашел жену в море

 

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В новом сериале телеканала «Россия» «Капитанша» события разворачиваются на судне. И это далеко не первая подобная картина. Почему же корабли и пароходы так вдохновляют режиссеров? Наверное, потому, что и в жизни на них происходят интересные события. Как показывает звездный опыт, на судне можно...

 

...Найти жену и «угнать самолёт»

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович благодаря поездке на теплоходе встретил свою нынешнюю жену Марину. Сам он рассказывает об этом кратко: «Познакомились мы в круизе по Средиземноморью во время съемок одной из программ «Поля чудес». Кучковались там вместе, вот и докучковались». Но в изложении Марины Якубович история знакомства выглядит гораздо интереснее: «В телекомпании «ВИД» я занималась рекламой. В 1993-м одна из программ «Поля чудес» снималась на теплоходе, который отправился в круиз по Средиземноморью: Мальта, Греция, Италия, Франция… Я оказалась там в порядке поощрения за «ударный труд». Тут-то и закрутился наш роман. В Москве в это время начался второй «путч». Мы ничего не знали, так как связь с Москвой прервалась. Приплываем в Грецию – таможенники нам с испуганными глазами: «У вас там в Москве – бах-бах!» Ничего не понимаем! Когда добрались до Одессы, выяснилось, что в Москву нет ни одного самолета. Леня винтом крутился, добывая для группы «крылья». Он потом всем рассказывал: «Я для Маринки угнал самолет». Это был период нашей безумной влюбленности…»

 

...поверить в невообразимое и разглядеть любовь

Спортивному комментатору Виктору Гусеву в молодости довелось немало ходить по волнам – тогда он работал в редакции судовых газет и благодаря этой работе побывал даже в кругосветном плавании. Но больше ему запомнилось другое путешествие – на ледоколе в составе антарктической экспедиции Артура Чилингарова. «Вернулся из кругосветки, дочерна загорев в Сингапуре и Порт-Саиде, а мне говорят: «Срочно отправляем тебя во Владивосток, оттуда пойдете на ледоколе в Антарктиду», – рассказывает Гусев. – Я сначала решил, что это шутка, но тут меня вызвал генеральный директор: «Отправляем с Чилингаровым вас – сейчас в Москве нет другого корреспондента с зарубежным паспортом моряка». Тогда ледокол впервые за всю историю пошел не на север, а на юг, через бурные воды южных морей, к которым не был приспособлен. Ох бросало нас… В той экспедиции вообще были вещи, в которые невозможно поверить. Например, что предпринимают, когда ледокол сам застрял во льдах? Не поверите! Вылезают на лед, делают прорубь, в нее заводят якорь на цепи и начинают раскачивать ледокол. Когда мне сказали: «Пошли на лед, будем ледокол раскачивать», – я решил, что меня разыгрывают!.. Зато именно на ледоколе я понял, что люблю Олю. До этого мы с ней три года то встречались, то надолго расставались, я одно время собирался жениться на другой девушке – и вот…» Со времени той экспедиции минуло уже 30 лет, а на Ольге Домрачевой Виктор женат по сей день, у них трое детей.

 

...чудом избежать смерти и «наловить» песен

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко с детства мечтал о кругосветном путешествии. «Причем мне хотелось не просто ходить по морям, но и писать при этом песни. Сочинять, конечно, можно везде, но в большом городе, где пробки на дорогах и нечем дышать из-за выхлопных газов, вдохновение посещает редко», – объясняет он. В 2012 году Илье наконец удалось осуществить свою мечту: вместе с другими участниками группы он отправился в кругосветное путешествие, да не на комфортабельном теплоходе, а на паруснике «Седов». «Наша группа работала наравне с командой корабля: драили палубу, несли вахту. Нам такая работа не в новинку. Недаром все участники группы «Мумий Тролль» – в прошлом моряки Тихоокеанского флота, – рассказывает Илья. – Но и основную работу не бросали: сочиняли песни и тут же, на борту, их записывали. Это путешествие стало для нас проверкой на прочность. Мне всегда казалось, что за 15 лет гастрольных туров мы притерлись лучше некуда. Но двух недель в кубрике парусного корабля в открытом море хватило для того, чтобы музыканты группы перестали разговаривать друг с другом. Были и совсем страшные моменты: когда, например, наш барабанщик Олег Пунгин, рыбача на рейде Нагасаки, выловил не известную нам рыбу. Он уже нес ее на камбуз, чтобы поджарить. Но боцман вовремя сказал, что это рыба фугу, смертельно ядовитая, если ее неправильно приготовить». Результатом этого 14-месячного путешествия стал новый альбом группы «Мумий Тролль» «SOS матросу».

 

...ОСЧАСТЛИВИТЬ СЕБЯ И ВСЕХ ПАССАЖИРОВ

Юморист Роман Карцев с особой теплотой вспоминает одно путешествие на теплоходе в компании Михаила Жванецкого: «Когда в стране полным ходом шла борьба с пьянством и спиртного было не достать, нас с Мишей пригласили в поездку на теплоходе с творческой группой по Средиземному и Черному морям – выступать в разных портовых городах. Выпивки на пароходе нет никакой – запрещено же. Все пьют только соки, воды да коктейли молочные. А публика-то в этом круизе «алкогольная»: артисты, режиссеры, писатели, художники из разных союзных республик. Едут и мучаются. Наше присутствие оказалось для них большим везением. Дело в том, что главный начальник пассажирского пароходства в Одессе был сокурсником Миши и нашим другом. И он разослал в каждый из портов, куда мы заходили, телеграмму с закодированным пожеланием встречать нас по высшему классу. Они послушались и… О, как они нас встречали! «Мерседесы» к трапу, культурная программа, рестораны, магазины… В промежутке мы успевали выступить в посольстве и всякий раз возвращались на пароход, груженные алкоголем. В Греции, например, посол, провожая нас, сказал печально: «У нас пить нельзя – сухой закон, поэтому берите, ребята, сколько унесете». Мы взяли «Метаксы» по десятку бутылок на каждого, а потом под страшным секретом выдавали жаждущим. К нам очереди выстраивались. В следующем порту нас уже провожали всем пассажирским составом, желали здоровья, счастья в личной жизни и ждали лишь одного – нашего возвращения».

Метки: СМИ, Общество

Опубликовано: 20.05.2017 в 17:15 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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