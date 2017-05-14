Никита Пресняков готовит свадьбу на 200 человек
Летом в семье Пресняковых грядет большое торжество: 26-летний Никита Пресняков женится на своей девушке, 20-летней Алене Красновой. Предложение любимой он сделал в день ее рождения – 8 марта, удивив всех собравшихся, включая саму именинницу. А недавно молодые люди, которые вместе уже три года, определились и с датой торжества. «Рады сообщить, что оно состоится 27 июля этого года, – говорит Никита Пресняков. – Красивая дата – 27.07.17. Будут только наши близкие друзья и родные. Всего гостей планируется около 200 человек. Недавно мы начали рассылать приглашения. Свадьбу захотелось устроить на природе – всё-таки лето – с выездной регистрацией и необычным сценарием. Хотим всех удивить. А перед этим обязательно будут девичник и мальчишник – оторвемся по полной». Торжество состоится в одном из загородных коттеджных поселков Подмосковья, где гостей ждет шоу-программа с яркими спецэффектами. Невеста готовит два платья. На свадебной церемонии Алена появится в пышном белом наряде со шлейфом, а потом сменит его на платье, подчеркивающее фигуру.
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