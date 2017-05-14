Сто одёжек - и все без застёжек

Многие прикамские огородники уже приступили к высадке капустной рассады. А мы решили вспомнить о том, что этот овощ не только хорош на столе, но и имеет весьма интересную историю.

1. КАПУСТНЫЕ ЛЕГЕНДЫ

Греки считали, что капуста появилась из слез фракийского царя Ликурга. Он был борцом за трезвость и уничтожал виноградники. За это бог виноделия Дионис разозлился на царя и приказал высечь его виноградными лозами. Своим убеждениям плачущий от боли Ликург не изменил. А капуста стала в Древней Греции символом трезвости. Греки считали, что она помогает не пьянеть и снимает похмелье. Кстати, и сейчас иногда говорят, что посаженная рядом с виноградником капуста портит вкус ягод.

2. КАПУСТНАЯ ПОЛИТИКА

Римский император Диоклетиан под старость отказался от титула и вел уединенную жизнь в своем поместье вдали от Рима. Он посвятил себя огородничеству и достиг в этом деле немалых высот. Видимо, хобби доставляло бывшему императору больше удовольствия, чем правление. Когда во время политических сложностей в Риме к нему приехали с просьбой вернуться, он удивил просителей ответом: «Если бы вы видели, какую я капусту вырастил, вы бы не предлагали мне глупостей».

3. КАПУСТНАЯ КРАСОТА

Декоративная капуста впервые появилась в Японии. Там вывели сорта с разной окраской внутренних листьев. Они смотрятся особенно эффектно поздней осенью, когда другие растения уже не цветут. А среди американцев одно время были популярны букеты из капусты – на День cвятого Валентина и даже на свадьбу. Ведь розы получала практически любая девушка, а вот похвастаться капустным букетом может не каждая!

4. КАПУСТНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Капуста – один из любимых овощей диетологов. Калорий в ней мало, а пользы хоть отбавляй. Говорят, 100 г сырой капусты обеспечивают более 60% суточной потребности взрослого человека в витамине С. Знаменитый мореплаватель Джеймс Кук признавался, что только благодаря кислой капусте открыл Гавайские острова – она спасла его команду от цинги. А во многих сортах содержится еще и редкий витамин U, предотвращающий язву желудка и гастрит.

5. КАПУСТНАЯ МАГИЯ

В Европе капуста ассоциировалась с любовью и браком. Перед Днем Всех Святых по ней гадали на суженого. Девушка с закрытыми глазами выбирала в огороде кочан. Его внешний вид говорил о том, насколько муж будет красивым, количество прилипшей земли сигнализировало о богатстве, а по вкусу судили, злым будет муж или добрым. В России этот овощ связывают с деньгами. Даже памятник капусте, установленный в Великом Новгороде, говорят, способен принести прибыль. Для этого нужно приложить бумажную купюру к листам одного из трех бронзовых кочанов.

6. КАПУСТНОЕ ВЕСЕЛЬЕ

«Капустники» на Руси появились задолго до появления театров. Так называли гуляния, которые приходились на начало уборки капусты. Девушки и женщины ходили по домам соседей и помогали хозяйкам рубить и квасить этот овощ. А благодарные хозяева приглашали их за стол, устраивали посиделки с играми, пением и хороводами.

7. КАПУСТНЫЕ РЕКОРДЫ

В 2013 году житель Аляски Киван Динвел вырастил один из самых больших капустных кочанов в мире – его капуста весила почти 42 килограмма. Но судей конкурса на самую крупную капусту, который ежегодно проходит на Аляске, покорило не только это. Дело в том, что Кивану на тот момент было всего 10 лет. Своему «питомцу» мальчик даже придумал имя – Боб. В итоге ребенок обошел всех взрослых и получил первый приз.