Была я балерина

На экранах кинотеатров – долгожданный фильм Валерия Тодоровского о балете «Большой». Главные роли режиссер отдал профессиональным балеринам, но критики восхищены их игрой. Впрочем, это не единственный случай, когда профессиональные танцовщицы становятся актрисами...

ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ И БАЛЕТНОЕ УПОРСТВО

Быстрицкая пришла в балетный класс уже практически взрослой девушкой. Но она и не мечтала о балете – занятия танцами Элине были нужны для другого. «Пришла к преподавательнице школы Екатерине Владимировне Медведевой и сказала, что хочу учиться балету, – вспоминает актриса. – «Вы опоздали», – ответила она. «Я знаю. Но я собираюсь пойти учиться в театральный и мне надо уметь двигаться». Просто я понимала, что навыки балета, пластичность походки, привлекательность движений необходимы актрисе, если она хочет добиться успеха. Конечно, мое самолюбие страдало, когда рядом со мной маленькие девочки легко проделывали то, что давалось мне с большим трудом...» Однако Быстрицкая так старалась, что пять классов балетной школы умудрилась окончить за полтора года! «Только когда стала «на пальцы», решила, что с меня достаточно, – вспоминает она. – К этому времени я уже успела принять участие в спектакле Нежинского музыкально-драматического театра «Маруся Богуславка» – играла одалиску в гареме султана, самозабвенно исполняла танец, который был поставлен на музыку Рубинштейна из «Демона». «Восточный танец» удался, и мне аплодировали. Это был мой первый выход на сцену именно в спектакле, если не считать номеров художественной самодеятельности». Правда, не обошлось без курьезов. Спектакль посетила мама актрисы, и ее привел в ужас «неприличный» костюм дочери с открытым пупком... Танцы Быстрицкая не бросила и тогда, когда поступила в педагогический институт (идти в театральный она не решилась). Организовала танцевальный кружок, его выступления пользовались успехом. На одном из выступлений к Быстрицкой подошла известная киевская актриса Наталья Гебдовская и сказала, что Элине обязательно нужно поступать в театральный. Быстрицкая последовала совету.

СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА И БАЛЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА

До того, как стать знаменитым режиссером, Дружинина была актрисой, а до появления на экранах – студенткой балетного училища. В детстве она мечтала стать акробаткой, но однажды в пионерском лагере познакомилась с внучкой знаменитой балерины Айседоры Дункан и, наслушавшись ее рассказов, задумалась о балете. Вернувшись в Москву, тут же поступила в хореографическое училище при Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а через год прошла по конкурсу в школу при Большом театре. Балет Дружинина обожала, хотя были и трудности. «Вставать приходилось в шесть утра. Добиралась на трех трамваях. Заканчивались спектакли порой в полночь, нужно было бежать домой, выспаться. А спали мы все на полу, чтобы не толстеть», – вспоминает Светлана Сергеевна. Более серьезное испытание ждало ее под конец учебы. На репетиции выпускного балета «Щелкунчик» Дружинина разбила локоть. «Из-за тяжелой травмы я не смогла танцевать в выпускном вечере балетного училища. Рука плетью висела на перевязи, – вспоминает она. – Меня все жалели и предложили стать ведущей, чтобы как-то скрасить мою печаль. Выпускной проходил в Большом зале консерватории и транслировался в прямом эфире. Эту трансляцию увидел режиссер Самсон Самсонов. И уже на следующий день, когда я вернулась домой из училища, моя бабушка протянула мне стопку отпечатанных на машинке страниц и сказала: «Какая-то женщина привезла тебе стационар». «Стационаром» оказался сценарий фильма «За витриной универмага». На этих съемках Дружининой подали идею поступить во ВГИК. И, в отличие от других абитуриентов, закаленная сценой Дружинина совсем не нервничала. А вот в работе балетная выучка поначалу мешала. К примеру, на съемках «Дело было в Пенькове» режиссер с Дружининой намучился. «Чтобы я по привычке не стояла в первой балетной позиции, его ассистенты подползали ко мне по земле и, стараясь не попадать в кадр, били палкой по ступням», – признается она.

АЛИСА ХАЗАНОВА И БАЛЕТНЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Алису Хазанову в кино тоже привела травма – не повреди она колено, не бросила бы любимый балет. А на сцену Большого театра ее привели собственное упорство и... мечта ее знаменитого отца Геннадия Хазанова. «Когда папа был маленьким, он заявил своей маме, что хочет стать балериной, даже примерил пачку и ходил в ней по дому, – рассказывает дочь артиста. – Но когда он пришел поступать в балетное училище, его не взяли. Сказали, слишком слабый, не сможет поднять партнершу». Сама Алиса захотела стать балериной в пять лет, и родители не стали препятствовать. Девочка занималась фанатично и окончила балетное училище с красным дипломом. О протекции родителей Алиса не думала ни тогда, ни когда устраивалась в Большой театр. «Связи связями, но на сцену-то выходишь сам! – говорит она. – И всё зависит от того, можешь ты сделать тридцать два фуэте или не можешь. Я делала больше сорока». Алиса танцевала яркие характерные партии, пока травма не заставила искать другое занятие. Тогда-то она и познакомилась с режиссером Николаем Хомерики, который снимал фильм «Сказка про темноту». Кстати, Хазанова могла бы стать звездой другого нашумевшего фильма. Даррен Аронофски, режиссер знаменитого «Черного лебедя», еще до съемок приезжал в Москву. На одном из мероприятий его познакомили с Алисой, и он очень воодушевился, когда узнал о ее балетном прошлом... «Он меня много расспрашивал про театр и всё время хотел, чтобы я ему рассказала какие-нибудь ужасы, – признается Алиса. – А я ему рассказывала, что ужасов нет и что битое стекло когда-то, может, в пуанты насыпали, но такого давно не происходит». В итоге режиссер даже прислал Хазановой сценарий, но продюсеры решили, что фильм окупится, только если в главной роли снимется голливудская звезда. И роль ушла Натали Портман.

ОЛЬГА ЛОМОНОСОВА И БАЛЕТНЫЕ УЖАСЫ

Звезда сериала «Не родись красивой» в балетное училище попала, уже будучи кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Правда, гимнастика маленькой Оле не нравилась, она занималась ею исключительно под давлением мамы. Дойдя до Школы олимпийского резерва, девочка не выдержала. Свои годы там она до сих пор вспоминает с ужасом. «На сборах подъем в шесть утра, постоянные тренировки, строгий режим, и за любое непослушание – наказание. Опоздание на тренировку, найденный под подушкой сухарь – это всё выливалось в 200 «двойных» прыжков со скакалкой», – вспоминает она. Когда неугомонной маме Ольги кто-то посоветовал отдать дочь в балет, суровые порядки хореографического училища после гимнастики показались девочке не такими уж тяжелыми, балетом она увлеклась. И достигла таких результатов, что на четвертом курсе ее уже приглашали работать в балете Штутгарта в Германии. Единственное, что омрачало жизнь балерины, – необходимость постоянно следить за весом. В училище она поступала худеньким ребенком, но потом выросла в крупную девушку. «В моем случае диеты не всегда срабатывали, я не обладаю силой воли в том, что касается еды, – признается Ольга. – Легче выпить таблетку. Она выведет килограмм жидкости, и ты будешь шикарно выглядеть. Но заканчивается это очень плачевно...» Таблетки Ломоносова пила, когда после окончания училища уехала в Москву и хотела устроиться в Музыкальный театр имени Станиславского. «Меня туда сначала не брали – нужно было похудеть на 5 кг. С помощью таблеток мне удалось похудеть быстро, меня приняли, – вспоминает она. – Летом я перестала эти таблетки пить и дико поправилась. Был довольно сложный момент, но я его переборола. Меня пригласил на гастроли Гедиминас Таранда, и я поехала, хотя была в тот момент не очень худой. Он предложил партию в «Руслане и Людмиле». Выучить ее нужно было за три дня, и я выучила». На этих гастролях Ольга получила травму и задумалась о другой профессии. Когда на следующий год Ломоносова пришла поступать в Щукинское училище, ее балетная выправка очень впечатлила педагогов.