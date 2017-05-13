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← Судьбоносные двойки Гоши Куценко

Полина Гагарина скрывала беременность из-за мошенников

Гагарина

Одной из самых больших интриг в мире шоу-бизнеса в последние месяцы стало интересное положение Полины Гагариной. Публика гадала, ждет певица второго ребенка или нет, а сама Полина отказывалась говорить о своей беременности и прятала фигуру под нарядами свободного покроя. Причину такой скрытности она объяснила только на днях.

«Во время прошлой беременности мои фотографии, на которых я выгляжу полнее, использовали в качестве рекламы средств для похудения всякие недобросовестные компании, на деле не имеющие ко мне никакого отношения, – рассказала певица. – Они обманывали не только меня, но и людей, которые верили этой рекламе чудодейственных средств, демонстрирующей меня якобы до и после их применения. Учитывая это, я решила, что молчать гораздо спокойнее, чем «расти» у всех на глазах!».

Но сейчас печать молчания снята, ведь 26 апреля дочка Полины появилась на свет. Девочку назвали Мией. «В течение всех девяти месяцев мы называли малышку другим именем, – рассказывает муж Полины фотограф Дмитрий Исхаков. – Но когда она появилась и мы лично познакомились, поняли, что имя нужно иное. Я не суеверный, но знаки подмечаю. Так вот, когда мы выбирали между несколькими именами, в один день было два знака! Новый конвертик для малышки, которой мы распечатали, назывался MIA. И тут же Полинина подруга детства присылает фото бутылки воды, которую только что купила, на крышке написано «Мия». Всё было решено!».

У Полины есть сын от первого брака, а для 39-летнего Дмитрия Мия стала первым ребенком. И хотя он присутствовал при родах, до сих пор не может поверить в свое счастье. «Всё изменилось совершенно. Жизнь поделилась на до и после. Я испытываю чувства настолько сильные, что даже не смогу подобрать слов для их описания. Это что-то совершенно мной прежде не испытанное. Любовь иного порядка. А запах! Самый вкусный запах на свете!» – восторгается Дмитрий. Полина тем временем активно приводит себя в форму. Певица села на строгую диету и готовится в ближайшее время вернуться на сцену с концертами.

Метки: СМИ, Общество

Опубликовано: 13.05.2017 в 19:32 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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