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← Стас Пьеха: Жизнь на преодолении

Судьбоносные двойки Гоши Куценко

 

 Куценко

Учился Гоша Куценко всегда хорошо, но знаковой цифрой в его судьбе стала именно двойка. И в канун 50-летия артиста мы вспоминаем его самые интересные «пары».

 

2 любящих родителя встретили появление на свет Юрия Куценко 20 мая 1967 года в Запорожье. Он стал единственным ребенком директора завода (в будущем замминистра радиопромышленности СССР) и врача-рентгенолога. Мама Гоши почти всю беременность пролежала в больнице на сохранении и повторить этот подвиг уже не решилась. Однако мальчик рос неизбалованным: отлично учился, занимался вольной борьбой. «Он часто оставался дома один – мы с отцом работали. Юра с 6 лет сам приходил из школы, обед себе разогревал, ухитрялся даже постирать что-то», – вспоминала его мама-доктор. Впрочем, Гоше было на кого равняться. «Папа был человек государственного масштаба, из тех, на которых держалась страна, – говорит актер. – И ни одной взятки не взял. Человек-совесть. Мама тоже была с характером». Несколько лет назад Куценко потерял обоих родителей, но они продолжают влиять на него: в прошлом году Гоша дебютировал как режиссер, сняв драму «Врач» в память о докторах, которые пытались спасти его маму.

 

2 года службы в армии связистом Куценко вспоминает с теплотой, хотя случалось всякое: однажды он во время учений провалился в прорубь, в другой раз серьезно травмировал спину. Зато благодаря армии в жизни Гоши произошла знаковая встреча. «Когда я впервые пошел в увольнение, увидел, что в парке отдыха Георгий Вицин проводит творческую встречу со зрителями. Я подошел и взял у него автограф – это был первый артист, которого я увидел вживую!» – с удовольствием вспоминает Куценко. Много лет спустя в фильме «Джентльмены, удачи!» он сыграл Шатуна – героя, прообразом которого является вицинский Хмырь из «Джентльменов удачи». А еще армейское прошлое помогло Куценко на съемках комедии «Любовь-морковь-3», в которой его герой меняется телами с военным. «Когда мы начали снимать, мне сто поговорок армейских сразу пришло в голову, – признается Гоша. – И вообще, многое, что вошло в картину, взято из моих воспоминаний о службе: походка, манера общаться, момент построения в офисе, присказка «едрёна-матрёна».

 

2 курса учебы в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики твердо убедили Гошу в том, что он хочет заниматься... актерским мастерством, ведь участие в студенческом КВН увлекало его гораздо больше, чем лекции. Однако идея Куценко поступить в Школу-студию МХАТ и получить «несерьезную» профессию совсем не понравилась его отцу, который к тому времени уже стал большим начальником. «Он позвонил в ЦК и сказал: «Ребята, спасите судьбу моего сына», – с улыбкой вспоминает Гоша. – И в 1988 году из ЦК КПСС позвонили в Школу-студию и сказали: «Мы рекомендуем вам не принимать человека по фамилии Куценко». Руководство Школы-студии возмутилось: «У нас перестройка начинается! Почему вы нам указываете, кого принимать, а кого нет?! И, кстати, кто это?» И на меня обратили внимание, сработала реклама». Внимание на абитуриента обратили и по другой причине. Гоша, который с детства не выговаривал букву «р», для экзамена по актерскому мастерству специально выбрал «Исповедь хулигана» Сергея Есенина и старательно декламировал: «Мне нгхавится, когда каменья бгхани летят в меня, как ггхад гхыгающей ггхозы. И только кгхепче жму тогда гхуками своих волос качнувшийся пузыгхь». Олега Табакова, который сидел во главе приемной комиссии, это очень забавляло. Чтобы лишний раз услышать «гх», он спросил: «Как, говорите, вас зовут?» Куценко подумал и вместо «Югхий» ответил: «Гоша. Меня так мама в детстве называла». Так он стал Гошей для всех и студентом Школы-студии. А дикцию потом исправил благодаря... пробке от шампанского: брал ее в рот и тренировался выговаривать слова.

2002 год принес Куценко широкую известность благодаря выходу на большие экраны фильма «Антикиллер», в котором он сыграл главную роль бывшего опера по прозвищу Лис. К тому времени Гоша уже 10 лет, как окончил Школу-студию, снялся во множестве проходных ролей и эпизодов, преподавал во ВГИКе, попробовал свои силы на телевидении и... впал в депрессию. Сорок дней он безвылазно сидел дома за компьютерными играми. Еду подвозили друзья. Один из них – Егор Кончаловский – и пригласил Гошу в свой фильм «Антикиллер». Боевик оказался настолько успешным, что друзья тут же выпустили продолжение, в котором Кончаловский предложил в качестве супруги Лиса собственную спутницу жизни Любовь Толкалину. Причем сцена, в которой герои страстно целовались, режиссеру категорически не нравилась: то слишком холодно, то слишком сексуально, то слишком быстро… Устав от бесконечных дублей, Гоша подскочил к Егору и смачно чмокнул его со словами: «Ты мне друг, так что забирай все эротические флюиды своей жены, которые она мне передала!» После этого ошалевший Кончаловский позволил быстро доснять эпизод.

 

2 спутницы жизни Куценко оказали на него заметное влияние. Гражданский брак с Марией Порошиной, отношения с которой завязались в студенческие годы, оказался недолгим. Но именно благодаря ей актер обрел свою «фирменную» прическу. «Однажды мы сильно повздорили, – рассказывает Гоша. – Потом я решил загладить свою вину и пригласил Марию в Парк имени Горького. Мы катались на катамаране по пруду. И тут мне захотелось доказать свои чувства – взял и сиганул с катамарана прямо в воду. Удивить-то удивил, но только вода оказалась мутная, грязная. Вернулся домой, и так захотелось какого-то самоочищения, что даже сам себе голову наголо побрил. Посмотрел на новую «прическу» – понравилось. И с тех пор волосы не отращиваю». А вторая спутница жизни – бывшая модель Ирина Скриниченко – наделила Куценко новым статусом: в 45 лет он впервые официально стал женатым человеком. «До того как пожениться, мы с Ирой были вместе десять лет, – рассказывает актер. – Я делал ей предложение три раза. Ире нравилось всякий раз подарки получать, поэтому она говорила: «Я подумаю». Но на юбилей отношений мы наконец расписались – практически на бегу, я находился в Москве проездом всего полдня. Не могу сказать, что после этого в наших отношениях что-то изменилось. Мы и так самые близкие люди. Ира очень поддержала меня, когда не стало родителей. Она давно помогает мне в делах благотворительного фонда «Шаг вместе». Я считаю, что такой женщины больше нет на земле. Она обаятельная, интересная, умная».

 

2 дочери Гоши – папина радость. Старшая – 21-летняя Полина (от Марии) – в этом году заканчивает Щукинское театральное училище, хотя первое столкновение с актерской профессией вызвало у нее негативные эмоции. «В шесть лет я попала на съемки «Антикиллера», – вспоминает Полина. – Папа был в гриме. Я увидела его избитого и горько заплакала. Наивно поверила в реальность всего этого, и мне стало так его жалко!» Зато когда недавно отец и дочь снимались вместе в сериале «Последний мент», пострадать пришлось уже Гоше. В одном из эпизодов Полине нужно было целоваться с актером Анатолием Руденко. «Я как отец от этого вообще офигел! – признается Куценко. – Сказал Толе: «Я тебе отомщу. Друг называется! Вот буду сниматься с твоей супругой и тоже начну с ней целоваться. А еще дождусь, когда твоя дочка вырастет, и сыграю с ней в паре какого-нибудь старого гада». Младшей дочке Жене (от Ирины) еще нет и трех лет, но она уже тоже проявляет интерес к папиной работе. «Недавно с мамой приезжала ко мне на репетицию мюзикла. Бодро и уверенно впервые в жизни вышла на сцену, – рассказывает Гоша. – А когда начался спектакль и на сцену вышел я, дочка из зала объявила: «Это – папа!» Зрители мюзикла сидят в 3D-очках, Женечку это заинтересовало – она начала ходить по залу и трогать зрителей».

 

2 страсти живут в душе Куценко: любовь к кино и к музыке. «Тяга к пению у меня со школы, где я был главным заводилой дискотек, – рассказывает артист. – Но потом мне запретили петь! Было так: выбежали мы из школы, мой друг Сашка не заметил приближающегося трамвая. Я заорал, что есть мочи: «Сашка, трамвай!» – и лишился голоса на два месяца. Позже меня осмотрел один профессор, сказал: «Голос восстановится, но петь долго не будешь». А как хотелось! У меня же бабушка по отцовской линии оперная певица. В общем, к вокальной карьере я подошел только в 30 лет. Даже изобрел свой стиль: что-то между шепотом и криком. Своеобразным экзаменом для меня стал концерт, посвященный памяти Высоцкого на «Мосфильме». Очень переживал, специально песню выбрал покороче. Подхожу к микрофону, вдруг – опа-а... Забыл слова! Что делать? Выручила фотография Владимира Семеновича: посмотрел на нее и вспомнил!» Сейчас на счету Куценко уже два музыкальных альбома: «Май Ворлд» и «Музыка». И свое 50-летие он собирается отметить концертом.

Метки: Кино, СМИ, Общество, в России

Опубликовано: 13.05.2017 в 17:11 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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