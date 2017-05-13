Стас Пьеха: Жизнь на преодолении

Казалось бы, что общего между членом жюри шоу «Ты супер!», любимым внуком знаменитой Эдиты Пьехи и участниками этого проекта, ребятами из детдомов и опекунских семей? Однако Стас Пьеха тоже знает, что такое житейские трудности. «Я едва не умер еще при рождении, – говорит он, – родился с кишечной палочкой. Начал худеть, буквально таял на глазах. Маме сказали, что ее сын не выживет. Но она не сдавалась, и каким-то образом меня вытащили. Видимо, с тех пор жить на преодолении для меня совершенно нормально». К своим 36 годам певец успел преодолеть...

...алкогольную зависимость

В школьные годы Стас нередко жил в бабушкиной квартире один: его мама Илона Броневицкая и бабушка Эдита Пьеха постоянно были на гастролях. Неудивительно, что парень окружил себя дурной компанией и уже к 15 годам капитально подсел на алкоголь. «Однажды совершил проступок, за который корю себя до сих пор, – признается он. – Вечером веселились с друзьями, утром проснулся с тяжелой головой и начал прибираться: вот-вот должна вернуться Эдита. Приехала, осмотрела квартиру – порядок. И вдруг спрашивает: «А где Вилли?» Вилли звали черного французского бульдога. Он всегда первым бежал к двери встречать любимую хозяйку. А тут нет его. Хоть убейте, не помнил, куда он делся. Побрел искать пса на улицу. Полдня носился по городу – не нашел. Вернулся домой, уселся в коридоре прямо на полу. И вдруг услышал, как на антресолях кто-то скребется. Притащил стремянку, влетел на нее, открыл антресоль и увидел внутри печальную собачью морду. Вилли! Видимо, накануне я зачем-то засунул его в шкаф. Много лет с тех пор прошло, а мне до сих пор перед ним стыдно...» Однако занятые своими делами родные не замечали, что со Стасом что-то не ладно, пока он чуть не погиб: выпил, уснул с сигаретой, и окурок поджег матрас. Парня спасла домработница и поделилась своими подозрениями с его бабушкой. Стаса решили увезти из Петербурга в Москву, к матери, чтобы оградить от дурной компании, и начали серьезно лечить. «Посадили под домашний арест. Днем – больница и капельницы, вечером – четыре стены, – вспоминает он. – Зато мы много разговаривали с мамой. Она объясняла, что передо мной огромный мир, можно выбрать любую профессию и состояться в ней. В общем, сумела достучаться, и я начал жизнь с чистого листа». С тех пор Стаса много лет занимала мысль, как помочь людям с подобной проблемой, и наконец он вложил деньги в создание наркологической клиники.

...профессиональную неопределённость

Начав жизнь с чистого листа, свое место в ней Пьеха нашел не сразу. «Кем я точно не собирался становиться, так это профессиональным певцом. Видимо, в детстве меня перекормили сценой, – признается Стас, который до семи лет гастролировал с бабушкой. – Я решил выучиться на парикмахера, пошел на курсы при одной известной фирме. В конце концов, меня всегда тянуло к прекрасному, то есть к красивым девушкам. И моя мечта осуществилась. Работая на модных показах, я причесывал потрясающих красоток – длинноногих, с шикарными волосами. Помню, в Кремле проходил фестиваль парикмахерского искусства «Мир красоты», и я делал основы под прически двадцати самым дорогостоящим моделям мира! Кроме того я вел мастер-классы у парикмахеров, приезжавших со всей России. Начинали мы в 8 утра, а заканчивали очень поздно – домой я попадал не раньше часа ночи. Организм не выдержал такого графика, стал давать сбои. После очередного семинара, когда в маленьком помещении одновременно делали 20 химических завивок, мой иммунитет просто «крякнул». Я, надышавшись, слег на полтора месяца. И выздоровев, уже не вернулся на фирму…»

...Музыкальную «безнадежность»

С годами музыкальные гены всё же дали знать о себе, но тут выяснилось, что в мире музыки внука знаменитой певицы вовсе не ждут с распростертыми объятиями. «Я решил поступать на вокальное отделение в училище имени Гнесиных… и провалился на первом же прослушивании, – вспоминает Стас. – Во-первых, переволновался, потому что, когда пел дома, меня всегда слушали с удовольствием. А тут в приемной комиссии сидят какие-то тетки и неприятными сиплыми голосами командуют: «Ну давай пой». Во-вторых, все абитуриенты приходили подготовленные лучше, чем я. А я аккомпанировал себе сам и так трясся, что, сев за рояль, испугался первого аккорда. Мне сказали, что на бесплатное отделение не возьмут, потому что я безнадежен. Но из уважения к семье за деньги можно попробовать. Так я оказался в Гнесинском. И уже первую сессию сдал на одни «пятерки», чем удивил своих педагогов». Впрочем, через три года Стас из училища всё же ушел и решил попробовать свои силы на «Фабрике звезд-4» – на общих основаниях. «На первом кастинге было несколько тысяч человек. Я простоял в очереди около пяти часов и к отбору был уже никакой – вареный, сонный, – вспоминает он. – Что я пел там? Какую-то ерундистику...» Брать Пьеху на «Фабрику» никто из членов отборочной комиссии не хотел – боялись, что зрители решат: в проекте всё по блату. Но за парня заступился Виктор Дробыш, которому захотелось поработать с низким баритоном Стаса, и Пьеха оказался в проекте. «Никак не ожидал, что поначалу будет так тяжело, – признается он. – Меня жутко напрягало постоянное сравнение с кем-то. Наверное, потому, что меня сразу записали в аутсайдеры. А я еще горло простудил, погано себя чувствовал и думал: «Зачем мне всё это?» Но постепенно жизнь наладилась: я стал завоевывать приличные места на отборочных концертах, научился петь так, как мне хотелось, подписал контракт с продюсерской компанией Виктора Дробыша и, конечно, получил бешеный пиар».

...неприязнь сестры

А еще «Фабрика звезд» очень сблизила Стаса с сестрой Эрикой, дочерью его мамы и отчима Юрия Быстрова. «Наверное, кому-то это покажется диким, но я долго не воспринимал сестру как близкого человека, – признается Стас. – В детстве мы с ней виделись два-три раза в год по большим семейным праздникам – Эрику воспитывали другие бабушка с дедушкой, родители ее отца. В Эрике долго сидела обида на маму. Мне кажется, Эрика чувствовала себя брошенной. И даже когда мы вместе с ней стали жить у Илоны в Москве, Эрика продолжала обижаться, буянила. С кулаками бросалась на меня, доказывая, что тоже полноправный член этой семьи. Мне приходилось ее усмирять... Зато когда я пошел на «Фабрику», Эрика истово за меня болела: собирала мне группу поддержки, рисовала плакаты...» Сейчас младшая сестра – директор Стаса. Он доверил ей не только свои дела, но и голосовые связки: Эрика специально училась у фониатра правильно заливать на них лекарство для восстановления голоса. «Директора – это, как правило, люди наемные, которые в любой момент, если им предложат больше денег, могут уйти. У меня такое было раз шесть. А сестра – это единственный, наверное, человек на свете, который мыслит так же, как я», – уверяет Стас.

...жуткую депрессию

Стас признается, что тяжелее всего ему было преодолеть разлад в собственной душе, который появился с детства из-за нехватки любви и внимания. «До тридцати пяти лет я постоянно стремился что-то доказывать. Друзьям – какой крутой. Маме – что мне никто не нужен. Себе самому – что море по колено, – говорит он. – После «Фабрики...» погрузился в бесконечные гастроли и постепенно превратился в человека, одержимого карьерой. Сто тридцать сольников в год – это то, что не давало остановиться. Я выдохся, но всё равно стремился вперед, снова и снова кому-то что-то доказывая. В результате впал в жуткую депрессию. Даже в больницу попал с неврозом. Я пытался разобраться в себе: почему в моей жизни почти не осталось радости? Читал книги по психологии, даже поступил на психфак. Правда, и трех лет не отучился, но много полезной информации почерпнул. И к тридцати шести годам научился быть счастливым. Понял, что не надо ничего никому доказывать. Просто созидай и радуйся, получая удовольствие от процесса, а не только от результата». Для полного счастья Пьехе осталось преодолеть свою тягу к одиночеству, которая мешает обрести семейное счастье. У Стаса есть маленький сын Петя, которого он любит и хорошо обеспечивает, но отношения с его матерью Натальей Горчаковой не сложились. «Я привык быть один, люблю чувствовать себя свободно, чтобы творческий процесс не прекращался, – я постоянно что-то сочиняю. А когда дома кто-то бегает, кричит, требует от меня обратной связи, я не могу ничего делать, – признается Стас. – Я обижал жену тем, что всё время просил: «Пожалуйста, посиди в комнате, мне надо поработать», или: «Давай поживем отдельно чуть-чуть, потому что мне нужно сделать новую программу». И понял, что мне надо еще дозреть, чтобы по-настоящему быть готовым к отношениям».