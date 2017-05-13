Байки из «Следа»

В этом году популярный сериал о буднях Федеральной экспертной службы отмечает десятилетний юбилей. За это время «След» успел стать самым многосерийным проектом российского телевидения. И, конечно, на съемочной площадке происходило множество невероятных историй!

ИСТОРИЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ

Ольга Копосова, бессменная исполнительница роли полковника Галины Рогозиной, решительна и мужественна не только на экране. Однажды благодаря ей удалось спасти жизнь человеку! В одном из эпизодов статистка, которая играла убитую, лежала в холодильнике. Чтобы свет, падающий на девушку, стал мягче, реквизиторы обтянули лампы пергаментом. Но что-то они не рассчитали: на одном из светильников бумага загорелась. К счастью, едва началась съемка, Ольга почуяла запах дыма, заподозрила неладное и потребовала, чтобы девушку немедленно вытащили. Кстати, сама статистка ничего не поняла – она-то думала, что дым подпустили специально, как спецэффект.

ИСТОРИЯ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ

Жертв преступления в сериале изображают загримированные актеры. Неудивительно, что «убитые» часто оказываются гораздо более деятельными, чем это описано в сценарии... К примеру, однажды по сюжету в квартире была найдена убитая старушка. Соседка-свидетель должна была рассказать, что к убитой захаживал какой-то молодой парень. Но игравшая соседку актриса почему-то замешкалась, возникла пауза. И тут на помощь пришла… та самая убитая. «Да это мой внук!» – спокойно заметила она. Съемочная группа чуть не умерла от хохота. Но еще смешнее было, когда в павильон, изображавший морг, однажды в обеденный перерыв зашел ассистент режиссера. Пока все отдыхают, он решил вздремнуть, накрывшись с головой простыней. Так и спал, пока его искала съемочная группа. И только громкий храп, раздававшийся в «морге», помог в конце концов вычислить лентяя.

ИСТОРИЯ КРИМИНАЛЬНАЯ

Уже в самом начале съемок актеры выяснили, что в нашей стране много неравнодушных граждан. «Как-то снимали на Воробьевых горах. Камеру закрепили прямо на машине, чтобы она снимала, как двое актеров общаются внутри салона. По правилам положено, чтобы звук тоже записывался внутри машины. Но всех же в легковушку не посадишь! Поэтому звуковика определили в багажник, – рассказывает Владимир Ташлыков, исполнитель роли майора Круглова. – А какие-то бдительные граждане увидели, как человека захлопнули в багажнике и машина поехала. Они позвонили в милицию. Милиционеры с сиреной догнали этот автомобиль, на самой последней точке – еще кадр не был доснят – остановили и говорят: «Будьте добры, откройте багажник!» Из салона им начали кричать: «Что вы сделали? Вы нам такой дубль запороли!» А звуковик им из багажника: «Всё нормально, не беспокойтесь!» Смешно, с одной стороны, но радует, что бдительность наших граждан тут была на самом высоком уровне!»

ИСТОРИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ

На съемках хватало и сложностей. Георгий Тесля-Герасимов, он же старший оперуполномоченный Лисицын, вспоминает свой самый сложный съемочный день: «Это было на съемках спецсерии «Садовник». Они проходили 23 марта, было достаточно холодно, а мне пришлось по сценарию в легких брюках и майке бегать по тысяче метров подряд шесть дублей. Признаюсь, было очень тяжело, в конце думал: всё, сейчас сердце выскочит… Наконец объявили, что всё сняли. Но самое обидное, что этот кадр так никуда и не вошел, меня это очень расстроило. В другой раз в подвале с низкими потолками, где снимался один из эпизодов, режиссер так надымил дымовыми шашками, что буквально нечем было дышать. Дым разъедал глаза, мы то и дело выбегали на улицу подышать свежим воздухом. В таких условиях провели полдня».

ИСТОРИИ СТОИЧЕСКИЕ

Еще меньше однажды повезло Владимиру Ташлыкову. По сценарию ему необходимо было прыгнуть с пирса на яхту. Однако яхту в этот момент подбросила волна. Ташлыков упал, сломал руку, но мужественно довел сцену до конца и лишь после этого отправился накладывать гипс. А Сергей Коваленко (капитан Степан Данилов) хоть и пострадал на съемках, но считает это вполне оправданным. Произошло это в первой же серии, где появился его герой, – сценаристы тогда еще не знали, как надолго задержится в сериале этот персонаж. «По сюжету мы с догоняли злодея. По замыслу режиссера я должен был прыгнуть с забора и попасть в капкан, установленный местным жителем, – рассказывает Коваленко. – Планировалось, что ловушка будет реквизитной и безопасной. А оказалась настоящей и очень крепкой! Мою ногу спасло то, что я был в крепких армейских ботинках – они-то и смягчили удар. Но всё равно было очень больно. Я так кричал – не совсем приличные слова... А режиссер еще попросил сделать второй дубль: попасть в капкан другой ногой. Но страдал не зря: моего героя таки оставили в проекте!»

ИСТОРИЯ МОКРАЯ

Павел Шуваев (в сериале Сергей Майский) часто повторяет, что «След» для него – пусть и любимая, но всё же в первую очередь работа. Тем не менее и ему случалось выкладываться на все сто. К примеру, во время съемок серии «Выстрел на охоте» по сценарию его герой простудился и в таком состоянии, выполняя задание, плавал в холодной воде. Так совпало, что к моменту съемок этого эпизода сам Павел был сильно простужен. Температура у него подскочила до 39 градусов. Тем не менее актер мужественно полез в воду. А после выхода этой серии на экраны критики были недовольны работой Шуваева: ворчали, что актер слишком неправдоподобно изображает больного!

ИСТОРИЯ ЭКСПЕРТНАЯ

После выхода сериала на экраны МВД России по Приморскому краю столкнулось с необычной ситуацией. Местные жители завалили полицию обращениями к руководителям Федеральной экспертной службы – они были твердо уверены, что она на самом деле существует. В письмах люди жаловались на разных мошенников и обидчиков. Пришлось полицейским выпустить заявление, в котором объяснялось, что никакой ФЭС не существует, хотя криминалисты и судебные медики, конечно, не выдуманные специалисты, и они действительно используют при поиске преступников современные научные достижения. Однако ФЭС временами действительно помогала людям и в жизни! «Как-то во время поездки в такси девушка-водитель, узнав меня, рассказала, как сериал помог ей в трудной ситуации, – говорит Олег Осипов (эксперт Сергей Белозеров). – Ей на дороге поцарапали автомобиль. Увидев, что за рулем женщина, неаккуратный водитель спокойно собирался уехать, когда пострадавшая решительно заявила: «Не заплатите за повреждение – я возьму соскоб с вашей и своей машины и отнесу в Федеральную экспертную службу, где легко докажут вашу вину». Опешивший мужчина возместил ей ущерб».

ИСТОРИЯ ЛЮБОВНАЯ

В сериале не слишком много внимания уделяется любвным линиям, но на его съемках романы случались. К примеру, Юлия Вайшнур, которая играет капитана Юлию Соколову, именно здесь встретила будущего мужа. Он играл в сериале эпизодическую роль. «Столкнулись мы случайно в гримерке, он улыбнулся, я тогда даже не придала этому значения, и больше мы не виделись, – рассказывает актриса. – Спустя несколько месяцев нам объявили, что скоро придет новый режиссер, который до этого снимался у нас. Я тогда почему-то сразу подумала на него и не ошиблась. Нам представили Сергея Терещука, мы стали вместе работать, и вначале никаких намеков на чувства не было. Через два месяца он написал мне СМС, в котором пригласил выпить кофе. Я тогда подумала, что у него как у режиссера есть ко мне претензии. Потом поняла, что он просто хочет увидеться, пригласила его к себе в гости. В моей съемной квартире в Москве часто собирались коллеги-актеры из сериала «След», он пришел к нам, мы замечательно провели вечер. Потом он стал меня чаще приглашать на свидания. Так и начались наши отношения. Покорил меня окончательно один факт. Оказывается, Сережа после первой нашей случайной встречи не мог забыть меня. Он буквально атаковал звонками и письмами продюсера «Следа», чтобы стать одним из режиссеров сериала и работать со мной на одной съемочной площадке. Случайно узнав об этом, я поняла, что это мой человек».