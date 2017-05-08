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← Война - не только ордена!

Юлия Ковальчук: «Было ощущение, что земля уходит из-под ног»

пара

Сегодня Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков составляют одну из самых популярных молодых пар российского шоу-бизнеса. Но каким был их путь друг к другу и к успеху?

Об этом Юлия рассказала ведущей программы «Жена. История любви» Кире Прошутинской.

 

– Юлия, Вы родились в городе Волжском Волгоградской области. Кем работали Ваши родители?

– Родители по профессии инженеры. Мама преподавала сопромат, а папа впоследствии стал конструктором автобусного завода. Вся их жизнь была связана с точными науками.

– Наш редактор, которая снимала интервью с Вашим папой, заметила, что Ваши родителями до сих пор сохранили влюбленность друг в друга. Это так?

– В этом году будет 45 лет, как они женаты. Есть идеальные парочки, а есть парочка моих родителей, у которых от любви до ненависти – одна секунда. Они умудряются за мгновение поссориться и так же быстро помириться. Иногда они сидят и жалуются мне, как же можно было выбрать друг друга таким неподходящим людям. Проходит час, и мама говорит: «Нет, наверное, я бы никогда не смогла жить с другим мужчиной». Я могу сказать точно, что на протяжении всей своей жизни восхищалась их любовью, и они безусловно стали примером для моих отношений.

– Сами Вы были человеком очень предприимчивым и уже в 16 лет создали свой танцевальный коллектив. Для чего?

– В душе я была уверена, что это путь к успеху. Я не знала, сколько это займет времени и сил, но мечтала и верила. А еще это было желание самореализоваться и немножко покомандовать. В 16 лет нас от всей Волгоградской области отправили в Санкт-Петербург на Всероссийскую студенческую весну. Это было что-то невероятное! У меня, 16-летней девочки, была в руках стопка бумажек, где родители других девчонок написали, что они разрешают мне как руководителю взять на себя ответственность за их пребывание в Петербурге.

– Наверное, Ваша жизнь радикально изменилась, когда Вас пригласили в группу «Блестящие»...

– Совсем нет! Я же попала в танцевальный состав группы «Блестящие», пройдя большой кастинг. И даже уже будучи солисткой группы, еще год жила в общежитии, училась на очном отделении Московского государственного университета культуры и искусств, ни одному человеку не рассказывала, что я в группе. И я была практически без денег, потому что мне запретили работать в клубах, а в «Блестящих» еще не платили.

– 2007 год стал для Вас по-настоящему знаковым: Вы ушли из группы «Блестящие», начали сольную карьеру, расстались с любимым мужчиной Сергеем, у Вас завязались отношения с Алексеем Чумаковым. Как Вы с ним познакомились?

– Это не было любовью с первого взгляда. Мы пересекались на концертах, но не обращали друг на друга внимания. Я не знала его как человека вообще, не была знакома с его творчеством. Но как-то я приехала к Леше на концерт, и то, что заставило бабочек зашевелиться в моем животе, случилось именно тогда. Я увидела совершенно другого мужчину – талантливого. Я пригласила его на свой первый сольный концерт, он пришел, принес охапку роз. После долгих уговоров согласился пойти с нами после концерта на небольшую вечеринку и именно там впервые поцеловал меня. Это было то самое ощущение, когда земля уходит из-под ног.

– Что же в нем было такого?

– Это был первый мужчина, от которого я захотела детей. Видела свое будущее рядом с ним, рисовала его в голове…

– Вы в отношениях с мужчиной сейчас и по предыдущему опыту скорее солистка или бэк-вокалистка?

– Всегда была солисткой до отношений с Алексеем. Он – мужчина невероятной силы и мудрости.

 

Возможна ли настоящая любовь в 16 лет? За что будущую звезду забрали в милицию? Почему участие в программе «Последний герой» стало угрозой для личных отношений Юлии? На эти и другие вопросы певица ответит в программе «Жена. История любви» 12 мая.

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 08.05.2017 в 16:01 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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