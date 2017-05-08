Война - не только ордена!

Трудные годы Великой Отечественной войны показывали людей такими, какие они есть. Мрачные впадали в уныние, храбрые совершали подвиги, а добрые и веселые находили светлые моменты даже в самых тяжелых условиях. Ко Дню Победы мы выяснили, что многие любимые народом артисты принадлежали к последней категории. И на войне обрели не только ордена и медали, но и…

...АНЕКДОТЫ

Когда Германия напала на Советский Союз, Юрий Никулин как раз должен был демобилизоваться из армии. Увы, его служба растянулась еще на пять долгих лет… «В трудные годы в короткие часы и минуты отдыха мне часто помогало чувство юмора», – признавался главный отечественный клоун. Еще до войны Никулин начал коллекционировать анекдоты и в армию отправился с большой записной книжкой, куда было занесено множество смешных историй. Однажды он поспорил с сослуживцем Гусаровым, кто знает анекдотов больше. Условия спора были такими: сослуживец начинает рассказывать, Никулин заканчивает. Наблюдать за поединком собралась вся казарма. Через некоторое время Гусаров предложил сделать наоборот: чтобы Никулин начинал рассказывать, а он продолжал. Но промахнулся. Никулин выдает первый анекдот – Гусаров не знает. Затем второй, третий, пятый… Все хохочут. Гусаров молчит. Несколько часов подряд до половины четвертого ночи Никулин травил анекдоты. Многие устали смеяться, легли спать. «Ладно, кончай травить, я проиграл», – сказал Гусаров. «Погоди, есть еще анекдоты про пьяных, детские, иностранные», – не унимался Никулин. Переиграть его было трудно: перед войной в записной книжке было 600 анекдотов, к 1945 году стало полторы тысячи. В конце концов командир дивизиона предложил Никулину организовать художественную самодеятельность. Тот с радостью согласился. Свои выступления Юрий Владимирович обычно начинал так: «Как хорошо, что передо мной сидят артиллеристы. Я хочу, чтобы во время концерта не смолкали канонада аплодисментов и взрывы смеха».

...ЖЕНУ

Когда в 1942 году старшего сержанта зенитной артиллерии Анатолия Папанова комиссовали после тяжелого ранения под Харьковом, никто и подумать не мог, что это может обернуться удачей в личной жизни. Взрывом ему сильно искалечило правую ногу, так что обратной дороги на фронт у 21-летнего Папанова не было. С палочкой, прихрамывая, в линялой солдатской гимнастерке, он пришел поступать в ГИТИС и… увидел там девушку в точно такой же форме! Актриса Надежда Коротаева после начала войны прошла курсы медсестер и отправилась по фронтам в санитарном поезде. В 1943 году ее отпустили на учебу, она восстановилась в ГИТИСе. «Я на нашем курсе – единственная девушка, которая была на фронте. На занятия приходила в гимнастерке и кирзовых сапогах – больше нечего было надеть, – вспоминает сейчас вдова актера. – Папанов сразу ко мне проникся. «Ты тоже была на фонте? Как хорошо, – сказал он мне при знакомстве. – Будет с кем поговорить. А то девчонки на нашем курсе все такие расфуфыренные, я стесняюсь к ним подходить. А к тебе можно…» Вот так началось наше общение, а потом выяснилось, что и домой нам по дороге, и ездим в институт одним трамваем…» Позже Надежда Юрьевна говорила, что они «доездились». Расписались влюбленные в 1945 году, 20 мая. И всегда отмечали День Победы как личный праздник.

...ДРУГА

Командиру взвода артиллерийской бригады Евгению Веснику приходилось видеть немало страшного, но он предпочитал говорить о хорошем. «Когда вспоминаю войну – вспоминаю добрых, смелых, душевно красивых людей; вспоминаю все, что связано с юмором, дружбой, взаимовыручкой, добром, любовью…» – повторял он. Трогательная история произошла с Евгением Яковлевичем в Восточной Пруссии в 1945 году. Его часть тогда взяла немецкий город Гольдап. Артиллеристы отправились на постой в один из домов, спешно брошенный хозяевами. «В середине двора – собачья будка, и на длинной цепи – ее квартирант. Красавец пес! Немецкая овчарка! Он был принципиален и без устали рычал и гавкал на незваных гостей. Во избежание физических схваток мы были вынуждены забаррикадировать от него вход в наше жилище, – вспоминал актер. – Очень мне хотелось подружиться с псом. Но как? Да еще за неделю! И всё же я додумался! Попросил всех разместившихся в доме не давать псу никакой еды, не обращать на него внимания и даже иногда бросать в него камушками… На фоне этих неприветливых людей появлялся я – дядя-ангел, который (стоя сначала на безопасном расстоянии) подкидывал ему то суповые косточки из солдатского котла, то кусочки колбаски, то сладенького чего-либо: сахарку, конфетку или печеньице…» Через семь дней пес уяснил, что теперь его зовут Рекс, начал реагировать на русские команды, вскоре заменял хозяину будильник, приучившись лаять в определенное время. А потом научился еще и «ходить в магазин»: актер отправлял его к продавщице с сумкой, в которой лежали список покупок и деньги, а обратно пес возвращался нагруженный покупками. Рекс вместе с хозяином праздновал Победу не хуже любой русской собаки. Правда, взять пса с собой на Родину Весник не смог, тот остался жить в Германии. Но в любой книге мемуаров артист с большой любовью писал о четвероногом друге.

...СЦЕНУ

Знаменитый режиссер Леонид Гайдай получил медаль «За боевые заслуги», но рассказывать о войне не любил. «Он говорил, что те, кто там не был, всё равно не смогут понять, что солдаты вынесли, что пережили, – вспоминает вдова Гайдая, актриса Нина Гребешкова. – Зато после войны в нем появилась уверенность, что после таких страшных жертв нужно дать людям радость. Что он и делал всю жизнь. Как ни странно это прозвучит, но именно эта чудовищная война сделала из него мастера комедии». Идеи подкидывала сама служба, где было немало абсурдного. Гайдая призвали в армию в 1942 году, но поначалу он не сражался на передовой, ему поручили готовить для фронта лошадей в степях Монголии. «Я был на хорошем счету, – как-то признался режиссер в письме брату. – Начальству нравилось, как я «поставленным голосом» подавал команды. Бывало, устраивался такой спектакль. В выходной день, когда все отдыхали в казарме (казарма была огромная, вмещала два эскадрона – целый дивизион), а я был дежурным по дивизиону, мне один из дневальных сообщал, что идет командир полка. Я специально уходил подальше от входных дверей и ждал. Вскоре раздавался крик дневального: «Дежурный, к выходу!» Я, придерживая шашку (ее полагалось носить только дежурному), стремглав бросался к выходу. Увидев командира, я на всю казарму орал: «Дивизио-он, встать! Смирно!» Грохот встающих и... тишина. Строевым подхожу к командиру и четко докладываю. Командир не торопится отдавать команду «Вольно», медленно идет по проходу, образованному двухэтажными нарами, вглядывается в стоящих по стойке смирно красноармейцев... Только наши шаги. Пройдет командир этак метров 30, а потом тихо скажет мне: «Вольно». Тут я благим матом (хотя тишина) орал: «Вольно-о-о!» Снова шум, говор... Начальству нравилось». Самому Гайдаю эти спектакли удовольствия не приносили – он рвался на фронт. Когда в его часть приехал военком за пополнением, Леонид Иович решил проявить инициативу. «Кто в артиллерию?» – спрашивал военком. «Я!» – тут же вызвался Гайдай. «В кавалерию?» – «Я!» – снова ответил боец. «Во флот?» – «Я!» «В разведку?» – «Я!»... «Да подождите вы, Гайдай, дайте огласить весь список», – не выдержал военком. В конце концов Леонида Иовича взяли на Калининский фронт, где он «показал себя бесстрашным бойцом: в одном бою уничтожил гранатами пулеметный расчет, затем захватил несколько пленных», как гласит наградной лист Гайдая. А похожую сцену режиссер потом вставил в новеллу «Напарник» своей знаменитой комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».