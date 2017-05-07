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← Всё, что нажито непосильным трудом

Вагончик тронется

вагончик

13 мая 1836 года началось строительство первой в России железной дороги. В первый поезд, который прошел по маршруту Москва – Санкт-Петербург, пассажиры не садились целых три дня – уж очень пугал их этот транспорт. Сейчас поездом путешествуют все. Но некоторые поезда еще способны удивить!

 

1. САМЫЙ СТАРЫЙ

С 1855 по 1908 год по Индии курсировал локомотив Fairy Queen. Позже он служил учебным пособием для студентов железнодорожной школы, в 1972 году попал в Национальный музей железной дороги в Нью-Дели, а в 1997-м вернулся к работе! Сейчас он возит туристов. Правда, только по одному недлинному маршруту – от Дели до озера Сариска. Да и скорость, в силу возраста, небольшая – всего 40 км/час.

 

2. САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ

В Вологде есть музей военно-санитарного поезда № 312. В таких госпиталях на колесах перевозили раненых в годы Великой Отечественной войны. Солдатам там помогали не только медикаментами. В поезде выращивали зелень и овощи, перевозили кур и поросят, работали швейная и жестяная мастерские – в последней мастерили кружки и лейки из консервных банок. Все вырученные средства шли в Фонд обороны. В вагоне, который послужил помещением музея, воссоздали обе мастерские, отделение для тяжело больных, аптеку, операционную и радиорубку, благодаря которой раненые получали последние вести с фронта.

 

3. САМЫЙ ЛЕТЯЩИЙ

Поезд Maglev Train Shanghai буквально летит от китайского аэропорта Пудун до центра Шанхая. Он действительно не касается рельсов, а идет на расстоянии 15 сантиметров от поверхности. «Взлет» поезду обеспечивают мощные электромагниты. Из-за полного отсутствия трения поезд может достигать умопомрачительной скорости – на испытаниях он разгонялся до 600 км/час, что сравнимо с самолетом. А в «рабочее время» ограничивается 430 км/час.

 

4. САМЫЙ КРАСИВЫЙ

В 2012 году администрация Версаля и руководство французских железных дорог представили публике пригородный поезд метро в стиле знаменитого музея. Каждый вагон – это одна из комнат Версальского дворца. Стены поезда оформили изображениями версальских скульптур, картин и фресок. Конечно же, этот поезд курсировал по маршруту Париж – Версаль.

 

5. САМЫЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ

Восточный экспресс, о котором писала знаменитая Агата Кристи, существует до сих пор. Этот роскошный поезд эпохи ар-деко восстановили в 1980-е годы. Чтобы путешествовать в нем, нужно соблюдать довольно строгие правила. Например, в вагон-ресторан не пускают без вечерних платьев и смокингов, а появляться в поезде в джинсах вообще запрещено.

 

6. САМЫЙ МИЛЫЙ

Японский дизайнер Эйжи Митука разработал две электрички специально для малышей. Электрички получили название «Игрушечный поезд» и «Клубничный поезд». Обе ежедневно ездят по японской дороге Kishigawa и больше напоминают передвижные детские комнаты. В них есть множество игрушек, телевизоры с мультиками, кроватки, а за чистотой в купе всегда тщательно следят.

 

7. САМЫЙ ЭКЗОТИЧЕСКИЙ

Камбоджийцам не нравились их поезда, которые ходили редко и плохо. И люди взяли дело в свои руки. Они поставили на ходовую часть обычных вагонов бамбуковые платформы с бензиновыми моторами. Эти тележки называются норри. Они ездят без расписания и семафоров, с очень низкой скоростью, зато без аварий. Когда две норри встречаются на дороге, пассажиры одной просто-напросто переносят «вагон» на другое место. Сейчас по стране курсируют и нормальные поезда, но норри очень полюбились туристам.  

Метки: в России, В мире, СМИ, Общество

Опубликовано: 07.05.2017 в 11:08 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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