8 дней из жизни Фёдора Бондарчука

Возможно, именно рождение в День Победы наделило актера и режиссера Федора Бондарчука боевым характером. Он сумел не затеряться в тени своего великого отца Сергея Бондарчука и сам стал явлением в мире отечественного кинематографа. В канун 50-летия Федора Сергеевича мы решили вспомнить этот и другие знаковые дни в его судьбе.

День Победы

Первым важным днем в жизни Федора Бондарчука был, несомненно, день его рождения – 9 мая 1967 года. «На самом деле рождение Федора у нас было запланировано, – шутит его мама, актриса Ирина Скобцева. – Мне осталось совсем немного времени до родов, когда муж поехал во Францию, он был членом жюри Каннского фестиваля, и сказал мне: «Ты дождись, пожалуйста, Дня Победы. Я постараюсь приехать к этому времени». И вот судьба подарила нам Федю как раз 9 мая. Когда сын был крохой, то был уверен, что салют 9 мая палят в честь его дня рождения. Потом, когда понял что к чему, был очень горд своим днем рождения. Когда к нам в дом приходили взрослые, они у него спрашивали: «Федечка, кем ты будешь?» А у нас была палка, которая по размеру очень напоминала ружье. И он стоял махонький с этой палкой и говорил: «Я буду солдатом». Обожал лепить солдатиков из пластилина, а потом на большой фанерной доске устраивать сражения». Военным Федор не стал, но на съемочной площадке баталии устраивает грандиозные – в одном только его фильме «Сталинград» в массовке было занято около тысячи человек.

День страха

Сниматься в кино Федор начал в 17 лет и свой первый съемочный день до сих пор вспоминает с ужасом. Его отец Сергей Бондарчук снимал фильм «Борис Годунов». Сам он сыграл главного героя, а Федора взял на роль сына Бориса Годунова царевича Федора. «Я попал туда практически без проб – были только пробы грима, – вспоминает Бондарчук-младший. – Съемки помню смутно, потому что мне всё время было очень страшно. Отец гонял меня, доводя до полуобморочного состояния. Когда я приходил со съемок, из меня буквально пот выжимали. Тогда я сказал, что никакой актерской профессией заниматься, конечно, не буду – увольте…»

День выбора

После окончания школы Федор собрался поступать в МГИМО. «Я даже успел всем об этом сообщить, – вспоминает Бондарчук. – Но отец просто сел за руль и отвез меня во ВГИК – курс как раз набирал его друг Игорь Таланкин. Я отцу тогда говорил: «Может, не надо? Я всё равно на два года в армию уйду. Хочешь, через два года попробуем?» А он ответил: «Нет, сейчас». И хотя вскоре Федор действительно отправился в армию и два года служил в кавалерийском полку Таманской дивизии, потом он вернулся на режиссерский факультет ВГИКа и благополучно его окончил. «Поступил ли я во ВГИК по блату? Да, поступил, – признается Бондарчук. – Тогда нельзя было себе представить, что сын Сергея Бондарчука проваливается на вступительных экзаменах. Но дальше блат кончился. На втором курсе я учился уже после знаменитого V съезда Союза кинематографистов, на котором низвергли отца».

День бунта

В 21 год Федор впервые решительно выступил против воли родителей – во имя любви. Служа в армии, в одной из увольнительных он познакомился на вечеринке со Светланой Рудской, которая тогда заканчивала школу. Бондарчук на тот момент был в отношениях с другой девушкой. И когда он через некоторое время попал в больницу, девушка навестила его вместе с подругой Светой. Потом Рудская приезжала уже одна – сначала в больницу, потом в армейскую часть. Молодых людей связало сильное чувство. «Но мои родители подумали, что мне рано жениться, – вспоминает Федор. – Мне пришлось уйти из дома, мы со Светланой поселились в квартире моего однокурсника Тиграна Кеосаяна. Отец совсем не благодушно отреагировал на это. Помирились мы лишь в 1993 году, за год до его смерти».

День риска

Окончив ВГИК, Федор вместе с представителем другой известной режиссерской династии Степаном Михалковым сразу создали компанию «Art Pictures». Тогда, в лихие девяностые, отечественный кинематограф переживал не лучшие времена, и сыновья не пошли по пути отцов – они начали снимать не полнометражные фильмы, а музыкальные клипы. Для российской эстрады это было делом новым, невиданным. «Могло, конечно, получиться по-разному, но получилось хорошо, я в этом преуспел, – говорит Федор. – Хотя мне знакомы и периоды полного безденежья. Прекрасно помню, как Антон Табаков привозил моему сыну Сереже, своему крестнику, йогурты, потому что у нас в семье их просто не на что было купить. В августе 1998-го мы сидели со Степой в своем кабинете, положив ноги на стол, и смотрели на телефон, который молчал. Это был третий день после дефолта. Дальше становилось всё хуже: никаких клиентов, ни копейки денег...» Однако компания выстояла и теперь выпускает полнометражные картины: «Обитаемый остров», «Духless», «Батальон», «Притяжение» и другие.

День торжества

В большом кино Федор дебютировал лишь в 38 лет – с фильмом «9-я рота», идею которого он вынашивал 6 лет. Работа над картиной, основанной на реальных событиях времен афганской войны, была очень масштабной. В съемках, которые проходили в Крыму, Узбекистане и Москве, приняли участие более двух тысяч человек, среди них – полторы тысячи военнослужащих из разных частей украинской армии. Для съемок художникам пришлось перекрашивать ярко-зеленую украинскую технику в «пустынные» цвета и цвет хаки, а потом обратно. 4 месяца строили из глины настоящий афганский кишлак, который, по сюжету, надо было взорвать. А однажды Бондарчук крепко получил по шапке – за то, что съемку пролета вертолетов над Форосом устроили, когда там проходила встреча президентов Украины и Казахстана. Низко летящие вертушки с красными звездами на бортах здорово переполошили президентскую охрану... Зато как ликовал Федор, когда «9-я рота» стала первым российским фильмом, который собрал в кинопрокате более 25 миллионов долларов (при бюджете 9 миллионов). «Когда я работал над «9-й ротой», мне снился отец, – признается Бондарчук. – И фильм этот я посвятил отцу».

День волнения

По примеру своего отца Сергея Федоровича Бондарчука, Федор снял в одном из своих фильмов своего сына Сергея Федоровича Бондарчука. Для молодого человека, который тогда учился в американской киношколе сначала на продюсерском факультете, а затем на режиссерском, роль лейтенанта Астахова в отцовской картине «Сталинград» стала актерским дебютом. «Я не знаю, у кого больше было валерьянки в карманах на пробах и на съемках – у меня или у него. Это дикое, конечно, испытание, – признается Федор. – Дома он бегал, отжимался как проклятый – я с него семь потов согнал. Мне важно было, чтобы он в кадре смотрелся правильно... На последнем съемочном дне я позвал Сережу и сказал: «Хочу пригласить артиста, которого я звал всё время по имени персонажа Астахов, а теперь могу назвать: сын Сергей Бондарчук». Он ответил: «А я теперь могу сказать Федору Сергеевичу: «Спасибо, отец». В этот момент я почувствовал теплое приятие всеми членами съемочной группы моего сына. Это, наверное, лучший день в жизни». Вскоре после этого Бондарчуки вместе снялись в фильме «Воин», где сыграли отца и сына.

День любви

В прошлом году Федор и Светлана Бондарчук официально сообщили о своем решении расстаться. Супруги разошлись без скандала и сохранили хорошие отношения. «У каждого из нас давно была своя жизнь, просто мы не считали нужным это афишировать», – говорит Федор. Сейчас рядом с ним новая спутница жизни – 28-летняя актриса Паулина Андреева. Бондарчук впервые увидел ее в спектакле «№ 13D», на который его пригласил Игорь Верник, и сразу увлекся. «Паулина на сцене сочетала в себе красоту, комедийность и космическую скорость. Вообще, на мой взгляд, у нее редкая театральная фактура, – говорит Федор о своей избраннице. – А еще про таких девушек в романах писали. Не нашего века. Достоинство, порядочность, честность для них не пустые слова. Надо у Поли спросить, на каких книжках она выросла». Говорят, свадьба влюбленных не за горами. Но сами они признаются, что видятся достаточно мало: «Наша жизнь последние полгода выглядит так: мы созваниваемся и пытаемся понять, сколько сегодня вечером есть свободного времени, чтобы провести его вместе, – час или полтора».