Последние ноты «Голоса»

Представляем вам последнюю тройку финалистов шоу «Голос. Дети», имена которых определились в минувшие выходные.

Самая «грозная»

Миниатюрную Еву Медведь прозвали Дюймовочкой. Но сама семилетняя москвичка говорит: «У меня очень грозная фамилия, бойтесь меня!» Смелости Еве не занимать: например, на «слепых» прослушиваниях она рискнула спеть на английском языке «Hit the Road, Jack» – и покорила всех наставников. А выбрала Нюшу. «Мне нравятся песни моей наставницы, особенно я люблю композицию «Выше», – объясняет девочка. – Люблю ее петь, хотя куплеты я плохо знаю, а припев обожаю!» Ева учится играть на фортепиано и танцевать, а поет с трех лет. Она занимается в детской студии «Непоседы», из которой вышли многие звезды российской эстрады. «Я очень хотела попасть на программу «Голос», – признается Ева. – Детские сезоны видела все, взрослые тоже, но я тогда была еще совсем маленькой, поэтому многого уже не помню. Зато я знаю всех победителей. Дина Гарипова мне очень нравилась. Мой художественный руководитель в «Непоседах» Елена Михайловна Пинджоян поддержала меня, когда я решила принять участие в «Голосе». Когда я прошла «слепые» прослушивания, поняла, что исполнила свою мечту. Я сейчас учусь в 1 «А». У нас классная руководительница при всех объявляет о наших достижениях. Так было, когда я прошла «слепые» прослушивания. Одноклассники мне хлопали». Девочка мечтает стать певицей или актрисой, но это не мешает ей серьезно относиться к школьным занятиям. «Я очень редко не хожу в школу, – уверяет она. – У меня в «Непоседах» занятия поздно начинаются, в четыре часа. Так что после школы до репетиций успеваю даже уроки сделать! Мои любимые предметы – математика, русский язык и чтение». Хватает у Евы времени и на спорт. «Зимой я катаюсь на лыжах. С пяти лет начала, и мне понравилось, – говорит она. – Кататься на лыжах меня научил папа, сказал, что так я буду сильная и выносливая. Я ехала и представляла себя олимпийской чемпионкой». Девочка признается, что, получив второй шанс попасть в финал «Голоса», она «прыгала до потолка». Поддерживать ее в студии будут родители и обожаемая младшая сестра Адриана.

Самая настойчивая

13-летняя Елизавета Качурак из небольшого города Калач-на-Дону Волгоградской области в «Голос. Дети» смогла попасть только с третьей попытки. У кого-то другого после двух неудач могли бы опуститься руки, но девочка считает, что получила хорошую возможность поработать над своими ошибками и еще набраться опыта. Она не теряла времени зря: между попытками попасть в «Голос» стала полуфиналисткой музыкального конкурса «Детская «Новая волна», лауреатом мировой премии в области искусства Art-Premium People Awards, обладателем Гран-при Sound kids-2016 и других наград. А исполнение на «слепых» прослушиваниях очередного сезона «Голоса» песни «Любовь – волшебная страна» из фильма «Жестокий романс» наконец принесло Лизе желанное место в шоу, она выбрала команду Димы Билана. Момент, когда к ней повернулись наставники, девочка до сих пор считает лучшим. «Вспоминаю этот момент теперь, когда засыпаю, особенно если день плохо прошел», – признается она. Хотя к соревнованиям Качурак не привыкать: на разные вокальные конкурсы Лиза ездит с 9 лет, и родители всячески поддерживают ее. Имея небольшой бизнес, почти все прибыли они тратят на дочь, ведь концертные костюмы, дорога, проживание, плата за участие в конкурсах обходятся недешево. Зато дочка радует их призовыми местами. «Если бы наша дочь не оправдывала ожиданий, то мы бы не продолжали, – говорит мама Елизаветы Вера Качурак. – Но она не просто оправдывает, а превосходит все наши ожидания». Помимо музыки девочка серьезно занимается настольным теннисом – у нее второй взрослый разряд. Но в будущем всё же видит себя профессиональным музыкантом. И для начала, окончив музыкальную школу по классу фортепиано и вокала, планирует поступить в музыкальный колледж имени Гнесиных. Лиза признается, что участие в «Голосе» не сильно изменило ее жизнь и победа для нее не слишком важна: «Я рада, что в принципе здесь и уже настолько далеко прошла. А на улице узнают не меня, а мою маму. Наверное, потому что в жизни я хожу в очках».

Самый шустрый

Единственный в финале мальчик, девятилетний Александр Дудко из Нового Уренгоя, мечтал попасть в шоу «Голос. Дети» с первого сезона. Наконец его мечта осуществилась, во многом благодаря маме. Учитель русского языка Инна Дудко в юности солировала в хоре, а гвоздем ее программы были «Крылатые качели» из фильма «Приключения Электроника». Именно с этой композицией сын Инны Александр выступил на «слепых» прослушиваниях, да так хорошо, что к нему повернулись все трое наставников шоу. Мальчик выбрал Валерия Меладзе – опять же из-за мамы, которая очень любит его творчество. Дома у Дудко многие песни Меладзе знают наизусть и исполняют хором. Сам Саша интерес к пению начал проявлять с двух лет, а в шесть поступил в музыкальную студию «Алфавит», которая, похоже, становится настоящей кузницей кадров для детского «Голоса». Во втором сезоне шоу воспитанник «Алфавита» Алексей Забугин стал финалистом. Руководитель студии Людмила Ушанлы надеется, что Александр вернется в Новый Уренгой с победой. «Саша пришел к нам совсем маленьким, еще не все слова умел выговаривать, – рассказывает она о своем воспитаннике. – Он очень старательный мальчишка и очень способный: от природы имеет звонкий голос и абсолютный слух». В студии Дудко прозвали Сан Санычем: порой только такое солидное обращение помогает угомонить шустрого паренька. Мама Саши не скрывает, что из-за его склонности к опасным шалостям с ним хорошо знакомы в местном травмпункте. Впрочем, она нашла для Сашиной энергии отличный выход: помимо музыки мальчик занимается тэквондо и делает на спортивном поприще успехи. Решительный и смелый, Дудко не постеснялся назвать шоу «Голос. Дети» «нечестным». «Я считаю, что это нечестный проект, потому что многих детей, которые красиво поют, не выбирают», – заявил он. А вот за себя Саша не слишком волнуется: «Я думаю, у меня шансы 4 из 5 на победу в шоу «Голос. Дети». Болеть за мальчика будет весь Новый Уренгой, а горячее всех – его давняя и лучшая подружка Злата.