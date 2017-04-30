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← Зачем Илье Носкову 45 чемоданов

Король в цифрах

Филипп

«50? Это лишь цифра. На самом деле мне иногда 16. Бывает 25. И совсем редко – 30. Я уверен, что настоящий возраст человека – тот, на который он сам себя ощущает», – говорит поп-король Филипп Киркоров, который 30 апреля отмечает полувековой юбилей. К этой знаменательной дате мы узнали и о других значимых для артиста цифрах.

 

5 лет было Филиппу Киркорову, когда в его жизни появилась сцена. Его отец, певец Бедрос Киркоров, вспоминает: «Сын ездил с нами на гастроли. На сцену он вышел с легкой руки Анны Герман. Она вручила ему гвоздику и сказала: «Вот папа сейчас будет петь песню «Сынок» – подойди к нему и подари». Его появление зал встретил бурными овациями. Филиппу это понравилось, и вскоре, опережая конферансье, сын выбежал на сцену к микрофону и вместо него громко объявил: «Бабаджанян, «Память»!» Публика легла от смеха».

 

0 четверок в школьном аттестате звезды. Филипп был круглым отличником и окончил школу с золотой медалью. «Просто ради интереса, – объясняет он. – Очень хотелось посмотреть на нее, в руках подержать. Может, тяга к золотому, блестящему, сверкающему уже тогда проявилась? В итоге оказалось, что медаль небольшая, да еще и не золотая на самом деле».

 

4 рубля 50 копеек составил первый гонорар певца за выступление в Театре эстрады в сборном концерте «Молодые – молодым». «Я спел три песни на болгарском языке, – вспоминает он. – В месяц у меня было тогда концертов пять – семь. В общем, эти несчастные четыре с половиной рубля, умноженные на пять и минус налог за бездетность, я отдавал маме».

 

113 роз помогли Киркорову получить руку и сердце Аллы Пугачевой. В ноябре 1993 года на одном из концертов певец подошел к примадонне и сказал: «Я вас люблю». «Любишь – женись!» – ответила Алла Борисовна и даже назначила дату – 13 января, правда, как сама признавалась позже, всерьез этот диалог не восприняла. Но 13 декабря в ее квартиру доставили букет из 113 роз, на следующий день – еще один, где роз было на 2 больше, и так продолжалось целый месяц. А 13 января вместе с букетом появился жених с кольцом, да еще в золоченой карете, запряженной тройкой. Правда, тогда всё ограничилось помолвкой, но через несколько месяцев пара действительно поженилась. Киркоров и Пугачева прожили вместе 11 лет, и после развода певец даже не пытается обрести другую жену. «Сложно после одной королевы найти другую», – объясняет он.

 

2 детей Филиппа уже немного подросли и проявляют таланты. Пятилетняя Алла-Виктория привела в восторг знаменитого тренера Ирину Винер, которая разглядела в девочке задатки гимнастки. Но гораздо больше она умиляет своим потрясающим сходством со знаменитым отцом. «Она такая же модница, как папа, – говорит домработница певца. – А еще Филипп рыбу не признает. И вот на столе у нас стояла рыба, смотрю, Алла нос зажала – оказывается, запах рыбы не любит. Вся в Филиппа!» А Мартин-Кристин, который младше сестры на 7 месяцев, порадовал отца первым выступлением в стиле брейк-данс. «Впервые я вышел на сцену вместе с моим отцом Бедросом, когда мне было 5 лет. Мой 4-летний сын Мартин дебютировал на сцене с танцем. А в зале его поддерживал уже дедушка Бедрос. Некоторые вещи в нашей семье никогда не меняются», – похвастался счастливый Киркоров. Впрочем, в этой семье есть и самые обычные традиции: например, знаменитый папа рассказывает детям на ночь сказки. «Сначала рассказывается сказка Алле-Виктории про девочку Аллочку, про ее папу, как папа любит свою девочку и как он с ней ездит по миру. И мы ищем добро и засыпаем с тем, что мы его находим, – рассказывает певец. – А Мартин у нас с ума сходит от машинок, поэтому в его сказке у нас путешествие вокруг света на машинке. Сегодня мы здесь, завтра мы там. Мартин – командир, и папа с ним путешествует по всему миру».

 

193 сантиметра – рост Филиппа. «До 8-го класса я был среднего роста. И вдруг вернулся после лета в школу, а одноклассники меня просто не узнали, мимо прошли, – рассказывает он. – За то лето я здорово вымахал. Руки, ноги стали длинные – был ужасно нескладным и долго не мог сам к себе привыкнуть. Трудно было представить, что я смогу петь, танцевать и вообще что когда-нибудь стану артистом». Именно высокий рост причина того, что на гастролях певец требует себе лимузин – ему просто неудобно в маленьких автомобилях.

 

3500 пар обуви, по приблизительным подсчетам, есть в гардеробе Киркорова, а точное количество одежды он определить затрудняется. Дело в том, что певец очень любит ходить по магазинам. «Стресс снимаю таким образом, – признается он. – Кто-то выпускает пар, играя в казино, кто-то расслабляется с помощью алкоголя. А у меня шопинг. Но я, кстати, не только отдыхаю, посещая магазины, я приятное с полезным совмещаю. Для артиста появиться дважды в одном и том же наряде на разных мероприятиях недопустимо. А у меня таких проблем не возникает». Возникает другая проблема – где всё это хранить? Одно время певец подумывал построить огромный дом и отвести под гардеробную целый этаж. Впрочем, та одежда, которую Филипп Бедросович не успел поносить, уходит в его бутик Phil for you, где продается «звездный секонд-хэнд». Кстати, отовариваются там не только безумные поклонники – певец признался, что туда частенько заглядывает такой же высокий Александр Маршал.

 

3 животных названы в честь короля поп-музыки, и всё это – большие кошки. Одного львенка Киркоров спас в крымском парке львов «Тайган». Во время экскурсии туда певец наткнулся на львицу, которая пыталась укрыть малыша от разъяренных соплеменников, и Филипп пришел ей на помощь. Львенка нарекли в честь спасителя. После этого случая артист стал частым гостем питомника, и вскоре работники заповедника решили назвать Филей еще одного маленького питомца – новорожденного ягуара. А братья Запашные, набирая пополнение для своего цирка в Ижевском зоопарке, назвали Филиппом львенка, предварительно спросив разрешение у певца.

 

500 000 рублей стоила операция на сердце, которую певец оплатил для пародистки Ангелины Греэр. Женщина, которая талантливо изображала самого Киркорова, серьезно заболела и без операции могла умереть в любой момент, а собранных через знакомых денег на лечение не хватало. Певец узнал о беде артистки из газет и позвонил ей сам. Операция прошла успешно, сейчас двойник звезды в порядке. А вот другой пример отзывчивости Киркорова. Одна газета написала о героической девушке, которая в «горячей точке» выносила раненых из огня и сама получила ожоги. В канун Нового года девушке предложили загадать желание, и она захотела встретиться с Киркоровым. Филипп быстро согласился. Он не только надарил девушке подарков, но и пригласил ее сняться вместе с ним в новогоднем «Огоньке». А еще очень деликатно передал немалые деньги на лечение. Сам певец обычно не рассказывает о своей благотворительности, объясняя это просто: «Журналистам это неинтересно. Всегда интересен какой-то скандал».

 

1000 гостей будет на юбилее Киркорова, который он собирается отметить в банкетном зале Кремля. Впрочем, до этого будет еще гала-концерт в Государственном Кремлевском Дворце. Всегда петь в свой день рождения Филиппу Бедросовичу завещала его обожаемая мама, и он неизменно исполняет это обещание. Ну а потом можно и погулять хорошенько! «Преимущество моей профессии в том, что есть возможность сделать самому себе необыкновенно красивый праздник и уникальные подарки своим гостям, – признается певец. – Ожидаю приезда Бенни Андерсона, основателя легендарной группы ABBA. Он готовит сюрприз, который представит на моем юбилее. В школьные годы я был страстным поклонником ABBA, так что зажжем под бессмертные хиты. Также с нетерпением жду на своем празднике Энгельберта Хампердинка, уникального певца и исполнителя легендарных хитов 1970-х. Это артист, чья пластинка первой появилась в нашем доме. Считаю его своим «учителем с пластинки» – настолько он повлиял на мою судьбу. Но лично имел счастье познакомиться с ним лишь несколько лет назад. Мог ли я подумать мальчишкой, ставя его пластинки и напевая песни, что мне выпадет такая возможность – пригласить самого Хампердинка на свое 50-летие петь для моих гостей и для меня? А Гарик Мартиросян и Гарик Харламов вместе со мной подготовили несколько специальных номеров, которые мы покажем гостям на «капустнике».

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 30.04.2017 в 13:45 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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