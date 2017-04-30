Зачем Илье Носкову 45 чемоданов

Главный герой сериала «Наше счастливое завтра» Петр Луговой – советский цеховик. Его подпольный бизнес – прибыльное, но крайне опасное занятие. Исполнитель этой роли Илья Носков тоже человек рисковый. «Фортуна любит отчаянных, – считает он. – Я получал невероятные подарки от судьбы именно после того, как шел на риск».

Авантюра студенческая

Первой крупной «аферой» Носкова стало поступление в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Там учился его старший брат Андрей, а 15-летний Илья просто приехал к нему в гости из родной Новой Каховки и влюбился в... Петербург. «Когда я увидел этот город на Неве, у меня от восторга просто дух перехватило, – признается Илья. – Возникло ощущение: я должен остаться здесь! Подумал: «Попробую поступить в тот же вуз, где учится Андрюха», – и отправился проходить туры. Школу я еще не окончил, поэтому аттестата у меня не было. Зато была абсолютная уверенность в себе – и это при том, что разговаривал я с жутким южным говором, от которого впоследствии долго избавлялся. Поразительно, но почему-то документов у меня никто не спрашивал. Каким-то чудом я прошел все туры, и тогда дошла очередь до документов. Тут-то и выяснилось, что абитуриент еще школьник, у которого нет не только аттестата, но даже паспорта. На меня обрушились с праведным гневом: «Мы людей отсеиваем, а ты нам такую свинью подсовываешь…» Но из института я не ушел. Остался в Петербурге, поступил в вечернюю школу, а ЛГИТМиК стал посещать полуофициально: год ходил на занятия вольным слушателем. Однако с зачетной книжкой – нарисовал себе ее сам и вносил туда оценки. Поразительно, но через год я был зачислен официально, причем сразу на второй курс». Надо сказать, тот первый год жизни в Питере дался Носкову нелегко: юноша не только учился в школе и институте, но и подрабатывал грузчиком и дворником, ведь стипендия ему не полагалась. Однажды от переутомления он по пути на экзамен упал в обморок прямо на улице, но потом всё равно добрался до места и экзамен сдал.

Авантюра профессиональная

Широко известным 25-летнего Носкова сделала первая же роль в кино – Эраст Фандорин в многосерийном фильме «Азазель». А получил он ее опять же благодаря рисковой затее. Пробы на роль совпали с попытками Ильи утвердиться в Александринском театре, куда он устроился работать. «Я внутренне считал себя Гамлетом, Ромео, страшно хотел играть масштабные роли и не понимал, почему мне их не дают, – вспоминает актер. – У меня возникло дикое желание доказать всем, что я – могу! На свои деньги выпустил моноспектакль «Ветеръ» по поэме Блока «Двенадцать» и предложил его театру. Невероятно, но его взяли в работу. И вот у меня «Ветеръ» на выпуске, а тут приглашают на повторный кастинг для «Азазеля»: примерка костюмов, выбор образа. Я махнул на них рукой: «Не дергайте меня, я занят в театре!» Но, видимо, именно мое бешеное желание работать притянуло ко мне их внимание. В день театральной премьеры мне позвонили и сообщили, что я утвержден на роль Фандорина».

Авантюра любовная

Свое знакомство с будущей женой Илья тоже считает смелым шагом. «Как-то я приехал со съемок в осенний Питер в сентиментальном настроении, словно предчувствуя что-то, – вспоминает он. – Бродил по набережным, зашел в кафе. Потом там появилась компания девушек. Среди них была одна какой-то ангельской красоты. Меня никто тогда не знал – «Азазель» еще не вышел. Я лихорадочно думал: «Как подойти? Что сказать? Как не упустить?» Когда девушки собрались уходить, набрался храбрости и подошел. Познакомился с ней как-то коряво, ничего не сообщив о себе, и довольно неуклюже всучил номер своего телефона. Произнес что-то типа: «Можем ли мы, сударыня, еще раз увидеться? Если соблаговолите – позвоните». И она позвонила! Вот оно – Фортуна любит смелых!» Так благодаря случаю Илья начал встречаться со студенткой Российской академии государственной службы Полиной Васильевой. А вот к браку с ней он подошел весьма осознанно: влюбленные поженились только через три года, когда Илья смог купить квартиру. Так же основательно он готовился к рождению дочки Софьи и сына Саввы – исправно ходил в школу молодых родителей. «Там нам сказали: ребенок в животе у мамы слышит всё, что происходит вокруг. И я вечером ложился к животу и рассказывал сказки», – признается актер.

Авантюра братская

Раньше Илью часто путали со старшим братом Андреем, хотя у них разница в возрасте пять лет, да и различий во внешности хватает. Братья нашли этой путанице достойное применение: в 2004 году они поставили необычный спектакль «Путешествие», в котором сыграли раздвоившегося в петле времени астронавта. «А потом решили: раз уж сами делаем спектакль, пусть он будет выпущен нашей собственной компанией!» – вспоминает Илья. Так появилось театральное товарищество «Носковы и Компания». Конечно, это была та еще авантюра. «Пока работали над спектаклем, наступили на все грабли: организационные, творческие, продюсерские, – признается Андрей. – Но добились результата!» Товарищество успешно существует по сей день. Но объединяет братьев не только работа. «Мы с братом очень дружны, и семьи наши не разлей вода – жены, дети, все близки, все друг другу готовы прийти на помощь», – уверяет Илья. А еще младший Носков обязан старшему необычным хобби. В студенческие годы Андрей подарил Илье старинный чемоданчик из прессованного картона, и тот так очаровал актера, что с тех пор он коллекционирует старинные чемоданы. Сейчас их у Ильи более 45 штук, есть экземпляры двухвековой давности. А один из чемоданов сделан руками Дмитрия Менделеева – ученый-химик любил мастерить их на досуге. Илья не остался перед братом в долгу. Андрей коллекционирует необычные... кирпичи. И Илья, снимаясь однажды на кирпичном заводе в Калуге, своими руками сделал для него два кирпича с клеймом «Братья Носковы».