Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Заботы для звёздной работы

Зачем Илье Носкову 45 чемоданов

 

 Носков

Главный герой сериала «Наше счастливое завтра» Петр Луговой – советский цеховик. Его подпольный бизнес – прибыльное, но крайне опасное занятие. Исполнитель этой роли Илья Носков тоже человек рисковый. «Фортуна любит отчаянных, – считает он. – Я получал невероятные подарки от судьбы именно после того, как шел на риск».

 

Авантюра студенческая

Первой крупной «аферой» Носкова стало поступление в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Там учился его старший брат Андрей, а 15-летний Илья просто приехал к нему в гости из родной Новой Каховки и влюбился в... Петербург. «Когда я увидел этот город на Неве, у меня от восторга просто дух перехватило, – признается Илья. – Возникло ощущение: я должен остаться здесь! Подумал: «Попробую поступить в тот же вуз, где учится Андрюха», – и отправился проходить туры. Школу я еще не окончил, поэтому аттестата у меня не было. Зато была абсолютная уверенность в себе – и это при том, что разговаривал я с жутким южным говором, от которого впоследствии долго избавлялся. Поразительно, но почему-то документов у меня никто не спрашивал. Каким-то чудом я прошел все туры, и тогда дошла очередь до документов. Тут-то и выяснилось, что абитуриент еще школьник, у которого нет не только аттестата, но даже паспорта. На меня обрушились с праведным гневом: «Мы людей отсеиваем, а ты нам такую свинью подсовываешь…» Но из института я не ушел. Остался в Петербурге, поступил в вечернюю школу, а ЛГИТМиК стал посещать полуофициально: год ходил на занятия вольным слушателем. Однако с зачетной книжкой – нарисовал себе ее сам и вносил туда оценки. Поразительно, но через год я был зачислен официально, причем сразу на второй курс». Надо сказать, тот первый год жизни в Питере дался Носкову нелегко: юноша не только учился в школе и институте, но и подрабатывал грузчиком и дворником, ведь стипендия ему не полагалась. Однажды от переутомления он по пути на экзамен упал в обморок прямо на улице, но потом всё равно добрался до места и экзамен сдал.

 

Авантюра профессиональная

Широко известным 25-летнего Носкова сделала первая же роль в кино – Эраст Фандорин в многосерийном фильме «Азазель». А получил он ее опять же благодаря рисковой затее. Пробы на роль совпали с попытками Ильи утвердиться в Александринском театре, куда он устроился работать. «Я внутренне считал себя Гамлетом, Ромео, страшно хотел играть масштабные роли и не понимал, почему мне их не дают, – вспоминает актер. – У меня возникло дикое желание доказать всем, что я – могу! На свои деньги выпустил моноспектакль «Ветеръ» по поэме Блока «Двенадцать» и предложил его театру. Невероятно, но его взяли в работу. И вот у меня «Ветеръ» на выпуске, а тут приглашают на повторный кастинг для «Азазеля»: примерка костюмов, выбор образа. Я махнул на них рукой: «Не дергайте меня, я занят в театре!» Но, видимо, именно мое бешеное желание работать притянуло ко мне их внимание. В день театральной премьеры мне позвонили и сообщили, что я утвержден на роль Фандорина».

 

Авантюра любовная

Свое знакомство с будущей женой Илья тоже считает смелым шагом. «Как-то я приехал со съемок в осенний Питер в сентиментальном настроении, словно предчувствуя что-то, – вспоминает он. – Бродил по набережным, зашел в кафе. Потом там появилась компания девушек. Среди них была одна какой-то ангельской красоты. Меня никто тогда не знал – «Азазель» еще не вышел. Я лихорадочно думал: «Как подойти? Что сказать? Как не упустить?» Когда девушки собрались уходить, набрался храбрости и подошел. Познакомился с ней как-то коряво, ничего не сообщив о себе, и довольно неуклюже всучил номер своего телефона. Произнес что-то типа: «Можем ли мы, сударыня, еще раз увидеться? Если соблаговолите – позвоните». И она позвонила! Вот оно – Фортуна любит смелых!» Так благодаря случаю Илья начал встречаться со студенткой Российской академии государственной службы Полиной Васильевой. А вот к браку с ней он подошел весьма осознанно: влюбленные поженились только через три года, когда Илья смог купить квартиру. Так же основательно он готовился к рождению дочки Софьи и сына Саввы – исправно ходил в школу молодых родителей. «Там нам сказали: ребенок в животе у мамы слышит всё, что происходит вокруг. И я вечером ложился к животу и рассказывал сказки», – признается актер.

 

Авантюра братская

Раньше Илью часто путали со старшим братом Андреем, хотя у них разница в возрасте пять лет, да и различий во внешности хватает. Братья нашли этой путанице достойное применение: в 2004 году они поставили необычный спектакль «Путешествие», в котором сыграли раздвоившегося в петле времени астронавта. «А потом решили: раз уж сами делаем спектакль, пусть он будет выпущен нашей собственной компанией!» – вспоминает Илья. Так появилось театральное товарищество «Носковы и Компания». Конечно, это была та еще авантюра. «Пока работали над спектаклем, наступили на все грабли: организационные, творческие, продюсерские, – признается Андрей. – Но добились результата!» Товарищество успешно существует по сей день. Но объединяет братьев не только работа. «Мы с братом очень дружны, и семьи наши не разлей вода – жены, дети, все близки, все друг другу готовы прийти на помощь», – уверяет Илья. А еще младший Носков обязан старшему необычным хобби. В студенческие годы Андрей подарил Илье старинный чемоданчик из прессованного картона, и тот так очаровал актера, что с тех пор он коллекционирует старинные чемоданы. Сейчас их у Ильи более 45 штук, есть экземпляры двухвековой давности. А один из чемоданов сделан руками Дмитрия Менделеева – ученый-химик любил мастерить их на досуге. Илья не остался перед братом в долгу. Андрей коллекционирует необычные... кирпичи. И Илья, снимаясь однажды на кирпичном заводе в Калуге, своими руками сделал для него два кирпича с клеймом «Братья Носковы».

Метки: в России, Кино, СМИ

Опубликовано: 30.04.2017 в 10:09 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Заботы для звёздной работы

Владимир Вдовиченков: «Я хотел пойти в дипломаты»

Сергей Маковецкий: «Я, конечно не Ванга, но...»

Елизавета Боярская репетировала с мужем по ночам

В «Голосе» только девочки

Пожарная команда

Весёлый бульк

Певица Натали стала многодетной матерью

Новая возлюбленная родила Кончаловскому сына

Знакомьтесь - налетчики!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Заботы для звёздной работы

Обратите внимание

в Перми

Дети, в садик собирайтесь! А родители - на дошкольный портал

С 15 мая в Перми начинается процедура комплектования детских садов на 2017/2018 учебный год. Что нужно знать родителям малышей?
читать29.04.2017 в 13:08
Метки: в Перми, Общество, Образование

Синоптики пообещали тёплые и сухие выходные

30 апреля и 1 мая будет без осадков, малооблачно, температура днём +13…+18 градусов. Пик потепления придется на 2 мая.
читать28.04.2017 в 17:38
Метки: в Перми, Общество

«Мастерград» - здесь учиться каждый рад

День открытых дверей пройдет сегодня в уникальной градостроительной школе «Мастерград».
читать28.04.2017 в 17:22
Метки: в Перми, Общество, Образование

Конкурс «Пермь Великая»: название обязывает

В Перми прошел первый Открытый Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс Пермь Великая. Выступило около 600 человек от 5 до 70 лет.
смотреть читать28.04.2017 в 16:37
Метки: в Перми, Культура, Общество

Скоро: «Богема» в Перми

В Пермском академическом театре оперы и балета имени Чайковского готовят премьеру - оперу Пуччини Богема в постановке Теодора Курентзиса и Филиппа Химмельманна.
читать28.04.2017 в 16:15
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

Зачем Илье Носкову 45 чемоданов

Илья Носков человек рисковый. «Фортуна любит отчаянных, – считает он. – Я получал невероятные подарки от судьбы именно после того, как шел на риск».
читать30.04.2017 в 10:09
Метки: в России, Кино, СМИ

Заботы для звёздной работы

Ко Дню труда мы выяснили, что требуется некоторым знаменитостям, чтобы хорошо поработать.
читать29.04.2017 в 16:52
Метки: в России, СМИ, Кино

Владимир Вдовиченков: «Я хотел пойти в дипломаты»

Нам удалось поговорить с актером о его попытке стать настоящим дипломатом и об истинном оптимизме.
читать29.04.2017 в 10:02
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Для хорошего человека и Маски не жалко

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис недавно полученную Золотую маску подарил...
читать28.04.2017 в 15:13
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Пермские боги оставили Пермь

Но не навсегда, конечно. Наша уникальная коллекция деревянной скульптуры отправляется для экспозиции в Хабаровск и Владивосток. Вернутся Боги в октябре.
смотреть читать27.04.2017 в 18:15
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество
Лента новостей RSS каналы

Зачем Илье Носкову 45 чемодановЗачем Илье Носкову 45 чемоданов

Заботы для звёздной работыЗаботы для звёздной работы

Дети, в садик собирайтесь! А родители - на дошкольный порталДети, в садик собирайтесь! А родители - на дошкольный портал

Владимир Вдовиченков: «Я хотел пойти в дипломаты»Владимир Вдовиченков: «Я хотел пойти в дипломаты»

Синоптики пообещали тёплые и сухие выходныеСиноптики пообещали тёплые и сухие выходные

«Мастерград» - здесь учиться каждый рад«Мастерград» - здесь учиться каждый рад

Проблемы в КУБе: кто виноват и что делать?Проблемы в КУБе: кто виноват и что делать?

Конкурс «Пермь Великая»: название обязываетКонкурс «Пермь Великая»: название обязывает

Скоро: «Богема» в ПермиСкоро: «Богема» в Перми

«Сон смешного человека»: Большая литература воспитывает вкус«Сон смешного человека»: Большая литература воспитывает вкус

К майским праздникам готовы!К майским праздникам готовы!

Победный рейс: По Прикамью проедет Поезд ПобедыПобедный рейс: По Прикамью проедет Поезд Победы

Для хорошего человека и Маски не жалкоДля хорошего человека и Маски не жалко

Спектакль Театра-Театра получил 4 награды в Санкт-ПетербургеСпектакль Театра-Театра получил 4 награды в Санкт-Петербурге

Пермский хор выступит в Карнеги - холлПермский хор выступит в Карнеги - холл

Премьер-лига КВН: Пермяки вышли в полуфиналПремьер-лига КВН: Пермяки вышли в полуфинал

Не шуметь!Не шуметь!

Главный инженер краевой больницы «прикарманил» 4,5 миллионаГлавный инженер краевой больницы «прикарманил» 4,5 миллиона

Лучшие эпидемиологи агитируют за прививкиЛучшие эпидемиологи агитируют за прививки

В Перми раскрыта преступная группа по легализации мигрантовВ Перми раскрыта преступная группа по легализации мигрантов

Сезон открыт: Пассажирам электричек дарят семенаСезон открыт: Пассажирам электричек дарят семена

Придется исправлять: в крае починят скандальные «сиротские» домаПридется исправлять: в крае починят скандальные «сиротские» дома

Tele2 предлагает пермякам попробовать 4GTele2 предлагает пермякам попробовать 4G

Дружный субботник: сделаем город чищеДружный субботник: сделаем город чище

Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителейОбратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru