Заботы для звёздной работы

Работа актеров, музыкантов и ведущих требует специальных условий, а обеспечить их призван перечень требований к организаторам мероприятий, который составляют сами звезды, – райдер. Ко Дню труда мы выяснили, что требуется некоторым знаменитостям, чтобы хорошо поработать.

ТЁМНЫЕ ШТОРЫ ДЛЯ КСЕНИИ СОБЧАК

Телеведущая недавно получила предложение провести юбилейную премию «Муз-ТВ», которая пройдет 9 июня. Организаторы мероприятия предполагали, что Ксения будет привередничать, а вот публику ее обнародованный райдер удивил. Собчак затребовала не только смежную с гримеркой большую детскую со всеми принадлежностями для своего сына. Она прописала температуру и влажность в помещении, цвет стола в гримерке и посуды – непременно белый, а также весьма специфичные продукты: роллы с хумусом, индейка су-вид, салат с киноа, безглютеновый хлеб. «Иначе придется есть только гамбургеры и жареную картошку, – объясняет свою прихотливость Ксения. – Если ты требуешь большего, получаешь хотя бы что-то». Однако Собчак стоило бы помнить, что в стремлении угодить звезде организаторы могут и переборщить. Именно это однажды произошло с ней в Перми. Будучи в столице Прикамья, Ксения устроила скандал, обнаружив, что в спальне ее гостиничного номера нет окон. «Как вообще может быть так: спальня, занавески висят, а за ними – стена?!» – возмущалась телеведущая. Но потом обнаружила, что во всем виноваты ее собственные требования. «У меня очень скромный райдер, но там есть важные пункты. В моем номере обязательно должны быть темные шторы – часто в провинции только тюль, а я всегда поздно встаю, – рассказывала она тогда. – В гостинице так перепугались этого требования про «темные шторы», что решили забить окна фанерой. Я не шучу! Выяснилось это только с утра. Трогательные люди. Перестарались». Ведущая добавила, что так хохотала, что тут же простила отелю все прочие недочеты. Правда, в самой гостинице говорят, что окно было закрыто обычной рулонной шторой.

ВОДА ДЛЯ НИКОЛАЯ БАСКОВА

В райдере Николая Баскова есть пункт: «Обязательное наличие в номере воды, горячей и холодной». Появился он благодаря гастрольным злоключениям коллеги Николая, дочери знаменитой певицы Монтсеррат Кабалье Монситы. Однажды они с Басковым приехали в один из волжских городов. Звезд поселили в лучшей гостинице, предоставили номера класса люкс. Но вскоре испанская гостья направилась к портье. «Это чудеса какие-то! – воскликнула она. – Я хотела принять ванну, открыла кран, кручу его во все стороны, а ничего не происходит! Вода не льется! Как такое может быть?!» Как оказалось, в этой части города проходили профилактические работы, и воду отключили. В интервью местным журналистам Монсита сказала: «У вас очень хороший город. Прекрасная река. И судя по всему голову перед концертом мне сегодня придется мыть именно в ней!» В итоге певицу спасла одна из городских парикмахерских. Но ее партнер, который после такого конфуза устал оправдываться за свою страну, с тех пор старается подобных ситуаций не допускать.

ДУХИ ДЛЯ СЕРГЕЯ ПЕНКИНА

Самое странное требование, которое выставляет организаторам концертов Сергей Пенкин, связано с запахами. Певец обожает хороший парфюм, и принимающая сторона обязана предоставить ему определенные духи. Правда, сам он ими не пользуется. Сергей поливает духами... зрительный зал! «В зале должно приятно пахнуть. Я хочу, чтобы зрители глубже погрузились в создаваемую мною атмосферу, – говорит Пенкин. – Будучи помешанным на вкусных запахах, я даже создал собственный аромат». Впрочем, не во всех российских городах можно найти ароматы, которые предпочитает звезда. Так что Сергей возит с собой по несколько флаконов любимых запахов, и в случае чего перед концертом в зрительном зале разбрызгиваются его личные запасы.

СПОРТЗАЛ ДЛЯ АНДРЕЯ ЧАДОВА

Актер ведет здоровый образ жизни, так что его требования к организаторам гастролей вполне объяснимы. «Я активно занимаюсь боксом. И пропускать тренировки нельзя. Поэтому в моем райдере прописано, что в отеле обязательно должен быть спортзал, – говорит Андрей. – Для современных гостиниц это не запредельное требование. Я не устаю объяснять, что дело не в моих капризах. В процессе съемок у меня совершенно нет времени бегать по городу в поисках зала». Условие, казалось бы, несложное. Но были у актера случаи, когда принимающая сторона трактовала его весьма своеобразно. «Приехал я как-то в один город на нашем юге. Меня подвезли практически к сараю в чистом поле и сообщили: «Вот ваш отель!» И, видя мой недоуменный взгляд, быстро прибавили: «Спортзал совсем рядом. Всё как вы просили». И рукой показывают, куда мне идти. Пришлось минут двадцать пешком топать. Так они выкрутились. Хотя ведь черным по белому написано: «Пятизвездочный отель со спортзалом», – жалуется актер. Впрочем, в конце концов его поселили в нормальной гостинице.

КУРИЦА ДЛЯ АНИТЫ ЦОЙ

Многие знаменитости придерживаются здорового питания, но Анита Цой заткнула за пояс всех. В ее райдере – целый набор диетических продуктов. «В моем номере должны быть свежие фрукты, морковка, сельдерей, зеленые яблоки, миндаль и десять небольших бутылочек воды на каждый день», – перечисляет она. Когда певице не хватает всего перечисленного, заказываются и другие диетические продукты. А Анита из них готовит. Для этого обязательно возит с собой пароварку. «С нашими переездами и ненормированным графиком работы легко посадить желудок, а отсюда все болезни. Поэтому стараюсь готовить сама на пару и без соли, – говорит Цой. – А какие запахи разносятся по гостинице!..» Порой гастрольные привычки певицы приводят к курьезам. «Я неоднократно ставила портье в тупик, звоня ему и прося принести мне в номер полтора килограмма сырой курицы. Люди думали, что я ее прямо сырую и буду есть! Никто ж не знал про пароварку в моем чемодане», – рассказывает Анита.