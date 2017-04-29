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← Сергей Маковецкий: «Я, конечно не Ванга, но...»

Владимир Вдовиченков: «Я хотел пойти в дипломаты»

 

 Вдовиченков

На телеканале «Россия» с успехом идет сериал «Оптимисты» о работе советских дипломатов в 1960-е годы. Одного из главных героев – начальника информационно-аналитической группы в Министерстве иностранных дел Бирюкова – сыграл Владимир Вдовиченков. Нам удалось поговорить с актером о его попытке стать настоящим дипломатом и об истинном оптимизме.

 

– Владимир, трудно было вживаться в роль дипломата?

– С первого дня меня сразил масштаб съемок. В огромном павильоне на «Мосфильме» были выстроены шпиль МИДовской высотки и само помещение с огромными круглыми коридорами. Я вошел в павильон и почувствовал то, что, наверное, чувствовал мой герой, когда первый раз очутился в МИДовском холле, – огромную ответственность. Мы сразу оказались с Бирюковым в равном положении, наши ощущения совпали. Я не знал, с чего начать, – Бирюков, скорее всего, тоже… Но мы с ним как-то справились с этой задачей! (Смеется.)

– Примеряли на себя профессию своего героя? Какие ощущения запомнились?

– Мне кажется, это очень тяжелый и неблагодарный труд. Работая дипломатом, ты всё время должен прислушиваться к чужим мнениям, интонациям, лавировать, не теряя лица. Ты говоришь: «Это белое». А тебе: «Нет, это черное!» И вот ты ищешь варианты: «Белое, но оно уже чернеет – смотрите, чернеет… Да, это действительно черное!» Как в анекдоте: «А крокодилы летают?» – «Летают, но низэнько-низэнько». Работа такого рода заставляет тебя делать «допуски»: ну ладно, ради дела пойду на это. В итоге «ради дела» можно пойти на всё: лес рубят – щепки летят… Но я знаю точно: наши дипломаты – настоящие профессионалы! Их не сломить. Они – элита нашего общества… Когда я был подростком, учился не очень хорошо, а после школы захотел пойти в дипломаты. Мама меня поддержала, она сказала: «Вова, ты должен стать международным журналистом – будешь ездить за границу, как Юрий Сенкевич». Мне эта идея особенно понравилась, и я написал письмо в МГИМО. Но мне на него даже не ответили! Я не обижаюсь, потому что знаю: туда берут особенных людей – кристальных, морально-волевых. Какие уж тут обиды…

– Зато теперь у Вас главная «дипломатическая» роль в «Оптимистах»...

– Я бы не стал называть ее главной, потому что большие роли тут у всех: и у меня, и у Северии Янушаускайте, и у ребят наших молодых, которых мы называем «мушкетерами»… Но главную роль играет сама эпоха.

– На Ваш взгляд, картина удалась?

– Проект снимался при поддержке российского МИДа, было много консультаций, общения с дипломатами, то есть, на наш взгляд, всё максимально правдиво. А удалась ли? Пока картину не посмотрел зритель, ничего говорить нельзя. Создатели никогда не могут быть до конца уверены, всё ли получилось. А артисты к тому же часто даже после озвучивания картины не видят ее целиком! Я, например, до сих пор не видел всей «Бригады».

– Неужели нет желания посмотреть сериал, который стал культовым?

– Просто я вижу в «Бригаде» только свои огрехи: ай, как же я тут неважно сыграл и вот тут не очень... А выйти из круга собственных знаний и ощущений не получается. Знаю, где в моей работе тонко и вот-вот порвется, и радуюсь, что зритель этого, наверное, не заметил. Поэтому «Бригаду» целиком и не смотрю.

– Ваш герой Григорий Бирюков очень стильно одевается. Вам тоже идет дипломатический стиль. Будете обновлять гардероб? Ведь Вы с супругой Еленой Лядовой на кинофестивалях чаще появляетесь в нарядах ближе к авангардным, чем к классическим.

– Я модник, стараюсь хорошо одеваться – соответственно ситуации. Если нужно выглядеть «солидольно», конечно, надену костюм. В гардеробе такая одежда у меня есть.

– Мы сейчас переживаем не самые простые времена. Вам удается сохранять оптимизм?

– Да, я большой оптимист! Опираюсь на мысль о том, что дураков на свете меньше, чем нормальных людей. Мы все сейчас немного растерялись. То, что казалось незыблемым: вера, профессия, семья, дружба, любовь, – всё вдруг обесценивается. Сейчас важно быть звездой – на экране, в соцсетях. О тебе все говорят – и это предел мечтаний. Люди готовы кожу с себя снять, лишь бы на них смотрели в Интернете. Это пугает. Но и этот психоз пройдет. Может, мы скоро снова обернемся лицом друг к другу и скажем: «Да что же нам искать счастья где-то? Давайте его строить прямо здесь и сейчас!» Как оптимист я так рассуждаю…

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 29.04.2017 в 10:02 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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