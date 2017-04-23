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← Елизавета Боярская репетировала с мужем по ночам

Сергей Маковецкий: «Я, конечно не Ванга, но...»

 

 

Маковецкий

Остросюжетный сериал «Трасса смерти», который идет на телеканале «НТВ», снят на основе реальных событий 2014 года. Тогда на федеральной трассе М4 «Дон» орудовала банда дорожных убийц, которую никак не удавалось вычислить. По сюжету, за дело берется полковник Следственного комитета Мельников, играет его Сергей Маковецкий. Мы поговорили с актером о роли пистолета в жизни следователя и «пользе» воровства.

 

«Для зрителей это удар под дых»

– Сергей Васильевич, в основу сериала «Трасса смерти» легли события, произошедшие на самом деле. А у Вашего героя есть реальный прототип?

– В сериале ни у кого нет реального прототипа. Ведь мы не пытаемся с абсолютной точностью воссоздать происходившее в то время на трассе «Дон». Это художественное произведение, которое имеет право на домысел, обобщения, создание образов, чтобы зрителю было интересно смотреть. Когда каждый эпизод держит меня в напряжении, я пытаюсь разобраться, почему всё происходит именно так. Хочу разгадать вместе с героями загадки, но захожу каждый раз с ними в тупик. Именно это и интересно. А когда мне всё понятно с первой серии, то зачем ждать оставшиеся девять? У нас в фильме в один момент события поворачиваются таким образом, что для зрителей это настоящий удар под дых!

– По сюжету, Ваш герой работает со следователем Звонаревым, с которым сотрудничал раньше, и с тех пор между ними стоит конфликт. Вам тоже уже доводилось раньше работать с исполнителем роли Звонарева Андреем Мерзликиным. Как складывались отношения на съемках?

– Да, 10 лет назад мы работали вместе в комедии «Русская игра». Там у нас было много общих сцен. Андрей – прекрасный артист, который еще сильнее вырос за это время. Потрясающий актер и замечательный партнер. Я вообще очень люблю, когда партнер или партнерша сразу тебя понимают, а ты понимаешь их.

 

«У профессионального следователя нет оружия»

– В сюжете «Трассы смерти» немало острых поворотов. Было ли опасно на съемках? Доводилось Вам брать в руки оружие?

– Мы всеми силами избегаем неправды. У меня есть друзья, которые являются прекрасными специалистами в этой области, и мне бы не хотелось, чтобы, посмотрев этот фильм, они мне сказали: «Сергей Васильевич, ну нам бы позвонил хотя бы и спросил!» Один мой друг помогал нам на этом проекте. Так он сразу объяснил, что работу следователя не всегда представляют верно. Когда я сам в кино вижу следователя с пистолетом, мне хочется сказать: «Товарищи, вам «двойка»!» Следователь – это ручка и бумага, это буква закона, это постоянный анализ. Он не всегда собирает информацию непосредственно – этим обычно занимаются оперативники. Поэтому у профессионального следователя никогда нет оружия. Это, с одной стороны, очень спокойная, но в то же время очень тяжелая работа. Хороший следователь помнит все детали, постоянно анализирует все подробности, то и дело возвращается к прошлым делам, пересматривает их. Он может понять, что история началась не вчера, а гораздо раньше, просто на это тогда никто не обратил внимания.

– Вы сразу согласились на роль Мельникова?

– Когда я только прочитал сценарий, понял, что никогда не играл такого персонажа. А ведь всегда интересно попробовать что-то новое. У меня когда-то давно была роль следователя, но это было совсем другое время: 1914 год, контрразведка.

– А как же Фима Полужид в «Ликвидации»?

– Нет, Фимочка у меня не следователь, он просто очень хороший человек. (Улыбается.)

 

«Интуиция мне всегда помогает»

– В жизни Вам вряд ли доводилось заниматься расследованиями. А детективы читать любите?

– Я их обожаю. Очень люблю Агату Кристи, многие ее произведения перечитываю по несколько раз. Например, «Убийство Роджера Экройда» – это тот случай, когда она своему читателю надавала столько «пощечин», а развязка такая, какой просто никто не ожидает: она главного преступника сделала главным помощником. Еще я очень люблю Себастьяна Жапризо, особенно его повесть «Ловушка для Золушки».

– А правда, что некая «криминальная» история повлияла на Ваши взгляды?

– Да. Раньше я очень иронично относился к популярным ныне смартфонам. Думал: лучше взять маленький пластмассовый кнопочный телефончик, где нет ничего лишнего, но который будет работать даже в погребе. А то с этими модными телефонами заходишь под крышу дома – и уже нет связи. Но под влиянием внука купил смартфон. И как-то зашел в кафе, взял чашку кофе, по своей дурацкой привычке положил рядом с ней свой телефон, а сам на минуту вышел на улицу выкурить сигарету. Вернулся, а телефона уже нет! Сразу обратился к официанткам: «Девочки, вы видели, кто его взял?» На видеокамерах заметили человека, который стремительно схватил со столика телефон и исчез. И я остался без единого номера. Вам знакомо то чувство, когда пропадает всё? Но когда я пришел и купил новый телефон, мне в магазине сказали: «Да не волнуйтесь!» И через две минуты у меня уже на новом аппарате была вся информация со старого. Я сразу понял, что если бы у меня был кнопочный телефон, так сделать не получилось бы. А тут раз – и все необходимые номера опять со мной!

– Сергей Васильевич, Ваш герой очень проницателен. А себя Вы считаете проницательным человеком?

– Я, конечно, не Ванга – не вижу людей насквозь. Но у актера всегда есть интуиция, как у любого другого человека. Только у актера она, может быть, развита чуть сильнее. Потому что иногда нужно сыграть человека, совсем тебе не знакомого. А как это сделать? Читаешь сценарий, примеряешь на себя, думаешь: поступил бы так ты сам или нет? Это же совершенно новый человек! А утром просыпаешься с мыслью: «А что, если вот так попробовать? Может быть, мой герой повел бы себя таким образом?» Вот здесь интуиция мне всегда помогает!

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 23.04.2017 в 17:06 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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