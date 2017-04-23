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Елизавета Боярская репетировала с мужем по ночам

 

 Боярская

Телеканал «Россия» показывает яркий и масштабный сериал «Анна Каренина». В самый канун премьеры нам удалось встретиться с исполнительницей главной роли Елизаветой Боярской. И расспросить ее о том, легко ли играть разрыв отношений с собственным супругом (Максиму Матвееву в сериале досталась роль Алексея Вронского) и начинать актерскую карьеру, будучи дочерью знаменитого Михаила Боярского.

 

«Я всегда грезила «Анной Карениной»

– Елизавета, Вы сразу согласились на роль Анны Карениной?

– Конечно! Это же роль-мечта. Я всегда грезила этой книгой. Но, честно говоря, не предполагала, что эта мечта когда-нибудь материализуется. Я даже подумать не могла, что в каком-то обозримом будущем могут начаться съемки по этой книге. Столько уже было экранизаций, и мне казалось, что следующая будет точно не скоро. Но как-то мне мой друг сказал, что будет сниматься фильм «Вронский». И сразу возникли мысли: почему «Вронский»? Оказывается, потому что история рассказывается от его лица. Так, секундочку: Анна Каренина же там должна быть в любом случае? Надо узнать, как туда на пробы попасть... И только я об этом подумала – еще никому ничего не успела сказать, позвонить своему директору и попросить, чтобы она узнала, кто занимается кастингом, как она звонит мне сама и говорит: «Лиза, тебя зовут на пробы!»

– Насколько интересно было переместиться в ту эпоху?

– Было не просто интересно – я наслаждалась. Это было время нравственных перемен и технологических свершений. И, наверное, это самый большой мой проект – с точки зрения исторической достоверности и такого имперского, роскошного размаха. Для этих съемок были специально построены внушительные декорации: это и дом Каренина, и дом Вронского, и шикарные бальные залы, и трибуны для скачек… Казалось бы, можно поехать в Санкт-Петербург и там всё снять, но там уже кто только не работал. Видимо, это и было причиной для того, чтобы выстроить свой собственный мир – грандиозный, подробный, разнообразный, где каждая комната обладала своим характером…

 

«Максим очень комфортный партнёр»

– То, что Вы с мужем играете главных героев, было задумано изначально?

– Нет, это совпадение. И то, что на первой пробе мы оказались вместе, – тоже случай. А потом мы долгое время не пересекались – пробовались с другими партнерами. Когда меня утвердили, а Максима еще нет, у нас была финальная совместная проба. И только после этого стало известно, что мы будем играть вместе. Это получилось совершенно спонтанно: режиссер увидел в нас пару, которая сможет быть Карениной и Вронским.

– Тяжело было играть с супругом такие непростые сцены?

– Наоборот. От того, что мы снимались вместе, нам было намного легче. Во-первых, чисто технически: у нас была возможность репетировать дома. Приходя со смены, мы занимались ребенком, укладывали его спать – и разбирали уже следующую сцену: репетировали, спорили, пробовали разные варианты.

– Можно сказать, выполняли домашнее задание?

– Понимаете, по-другому было невозможно: очень сложный материал, много текста. А если в кадре просто говорящие головы и ничего при этом не происходит, то это скучно и невозможно смотреть. Должно быть какое-то действие, какое-то развитие. Тем более что это история взаимоотношений двух людей. И мы четко выстраивали всю линию от знакомства до последней их совместной сцены. Это действительно сложная задача. В конце очень много сцен, которые как бы повторяют друг друга – идет ссора за ссорой. И они должны быть одинаково острыми, но при этом разными, по-новому раскрывать и его, и ее... Во-вторых – возвращаясь к предыдущему вопросу: сложно ли сниматься с мужем? То, что мы супруги, сыграло определенную роль для передачи взаимоотношений в фильме. Сыграть влюбленность, первые взгляды друг на друга – это было несложно, этому учат в театральном институте. А передать ощущение, что люди вместе прожили больше года, имеют серьезный и сложный опыт отношений… Это неуловимо, это трудно выразить словами, но это чувствовалось, и это было только на руку.

– Каков Максим в профессиональном отношении – как партнер на площадке?

– Максим очень комфортный партнер: ответственный, въедливый. И мы в этом желании подробностей, нюансов обрели друг в друге соратников. Я думаю, что он мог бы то же самое сказать обо мне. И это очень важно. Когда съемки идут так долго, почти девять месяцев, и все сцены одна сложнее другой… Яркие чувства, сложные мысли, длинные тексты, тесный корсет – много разных обстоятельств. В такое время очень нужно, чтобы рядом было надежное плечо. Я счастлива, что это был Максим.

 

«Сын не был обделен вниманием»

– Сын переживал, что мама с папой всё время на съемках? Или он уже привык?

– У нас как-то так сложилось, что Андрей не был обделен вниманием. Когда мы снимали блок в доме Карениных – я снималась с Виталием Кищенко, который сыграл Каренина, – Максим был дома с ребенком. Потом, когда был общий блок, приехали мои родители, мама Максима. Так что не было ощущения, что мы лишаем сына внимания. И каждый раз, когда мы возвращались со съемок, мы были вместе: общались с ним, укладывали спать – и только потом продолжали репетировать...

– Андрею недавно исполнилось пять лет. Он осознает, что мама и папа – актеры?

– Я по себе могу сказать, что в детстве это не имеет никакого значения. Это как мама пекарь или врач. Я помню, что часто видела папу на экране. И что? Работа такая.

– Вы родом из Санкт-Петербурга, но большая часть работы в Москве. Тяжело жить на два города?

– У нас никогда по-другому и не было. Когда мы с Максимом познакомились, жили в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас у нас основной дом – это Москва: у нас здесь квартира, ребенок ходит в детский сад и в школу здесь пойдет. Но я остаюсь актрисой Санкт-Петербургского Малого драматического театра и езжу туда играть спектакли. Конечно, это не очень удобно, но это мой выбор. Потому что это тот театр, ради которого можно будет летать и из Владивостока, если понадобится.

 

«Я - двенадцатая актриса в семье»

– Вам приятно осознавать, что Вас сейчас воспринимают как самостоятельную актрису, а не как дочь Михаила Боярского?

– Я рада быть дочкой, женой, мамой и самостоятельной актрисой. Естественно, мне всегда приятно осознавать себя частью большой театральной семьи. Я получаюсь двенадцатой актрисой в семье, начиная с моей прабабушки Екатерины. Она была непрофессиональной актрисой, играла в любительских постановках, вышла замуж за священника и, естественно, в профессии не могла состояться. Но зато трое из их четырех сыновей стали актерами. Раньше я ревностно относилась к тому, что некоторые считали, что я в профессию попала благодаря родителям. Мне хотелось доказать свою самостоятельность. И сейчас понимаю: правильно делала, что хотела. Никогда не искала легких путей: бралась за всё самое сложное, ставила цели – и шла к ним, падала, поднималась, отряхивалась и шла дальше. И многому на этом пути научилась.

– Вы советуетесь сейчас со своими родителями по поводу ролей?

– Если у меня есть вопрос, то, конечно, я могу его задать. Но в основном я стараюсь решать творческие вопросы с режиссером.

– Мы все знаем, какой Михаил Боярский замечательный актер. А какой он дедушка?

– Самый лучший, самый заботливый, самый добрый! Балует, души не чает. Всё, что ребенок хочет, он у него получает. Папа сочиняет много разных историй для Андрюши, я ему давно предлагаю сборник рассказов написать. Внук очень любит дедушку. Когда Андрюша был маленьким и толькотолько научился говорить, он сказал: «Мой дедушка – мой самый лучший друг!» Так оно и есть!

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 23.04.2017 в 14:09 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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