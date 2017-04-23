В «Голосе» только девочки

Наставники проекта «Голос. Дети» определились с большей частью финалистов. А точнее, финалисток – пока мэтры выбрали только девочек. И каждая из них по-своему достойна победы.

САМАЯ НЕУГОМОННАЯ: ДЕНИЗА ХЕКИЛАЕВА

Одиннадцатилетняя певица из Нальчика – «дитя народов», как говорит ее мама: папа осетин, мама грузинка, бабушка кабардинка. А еще Дениза – представительница творческой династии: ее бабушка – актриса, народная артистка Кабардино-Балкарской Республики Жанна Хамукова. «Все говорят, что я на нее похожа! У нас носы одинаковые!» – смеется Дениза. Впрочем, в ее семье все проявляют творческие способности. «У меня есть сестричка Лалина, ей восемь лет, и трехлетний брат Алан, – рассказывает девочка. – Алан точно будет певцом! Стоит посмотреть, как он надевает шляпу и важно ходит по комнате под музыку, зажав в ладони машинку. Лалина у нас танцует в ансамбле народного танца, а когда я пою – сразу прибегает и начинает плясать, кувыркаться. У нас настоящий семейный ансамбль получается, мы устраиваем домашние концертики. У мамы тоже музыкальное образование, она умеет на пианино играть, просто немного позабыла сейчас». Сама Дениза пела всегда, сколько себя помнит. «Мама говорит, что даже в роддоме – все пищали, а я орала басом так, что ей было стыдно, – говорит юная певица. – Я каждый день напеваю по триста мелодий, так что иногда мне кричат дома: «Дениза, иди уже в другую комнату!» А еще у меня очень громкий голос». Неудивительно, что на сцене девочка с шести лет. Кроме пения, она любит танцевать лезгинку и современные танцы, рисовать, учить английский, но вокал затмевает всё. И даже если Дениза не станет победительницей, петь она не перестанет. «Самое главное обо мне – я очень люблю петь», – признается она.

САМАЯ ПОДКОВАННАЯ: СТЕФАНИЯ СОКОЛОВА

Минчанка Стефания может похвастаться самым ранним музыкальным образованием, ведь ее мама – педагог по вокалу. Заниматься профессионально девочка начала с 6 лет, но способности проявила гораздо раньше. «Она с детства растет в атмосфере музыки. Бывало, сяду за пианино, на одно колено усажу трехлетнюю Стефу, на другое – младшую дочку Даринку, пою и сочиняю песни, – рассказывает мама девочки Елена. – Старшая внимательно слушала. А потом и подпевать начала. Я сразу же поняла, что у ребенка от природы абсолютный слух! Уже в 3 года Стефа вытягивала те ноты, которые были не под силу моим ученикам». В 7 лет юная певица попала на свой первый телевизионный конкурс «Я пою». Ей предстояло выучить пять песен на пяти разных языках, и она справилась. После этого были и другие конкурсы – в родной Беларуси Стефанию хорошо знают. А вот в российский проект «Голос. Дети» она попала не с первого раза. «Когда мы в первый раз отправили заявку, ответа не получили. Я даже не уверена, дошло ли наше письмо, – говорит мама певицы. – Во второй раз Стефанию заметили и пригласили в Москву. Но прослушивание затянулось, мы так и не дождались своей очереди. Пришлось возвращаться в Минск, потому что уже были куплены обратные билеты. Зато третья попытка удалась». Вокал – не единственное увлечение девочки. Она занимается гимнастикой и акробатикой, запросто может сделать «колесо». А еще мечтает научиться играть на скрипке и... полететь в космос! «Это опасно, но я хотела бы попробовать», – говорит Стефания.

САМАЯ ТАНЦУЮЩАЯ: АЛИНА САНСЫЗБАЙ

Девятилетняя участница из Казахстана покорила наставницу Нюшу не только голосом, но и хореографией. Еще бы, танцевать Алина начала даже раньше, чем петь. «Танцую я с трех лет, а вот пою с четырех, – признается она. – Занимаюсь бальными танцами, хип-хопом и иногда джаз-фанком. Каждое занятие длится по полтора часа. Это больше, чем вокалом, – вокалом по часу. Мне нравится, как танцует Бейонсе, она мой кумир. Думаю, у меня будет карьера, как у нее». Спортивные бальные танцы уже принесли Алине 42 медали – теперь дело за музыкальными наградами. Некоторые, впрочем, девочка уже завоевала. В 2015 году она победила на фестивале «Поколение NEXT» в Москве. А в 2016-м участвовала в украинской версии шоу «Голос. Дети» и дошла до этапа прямых эфиров. Иногда она выступает в дуэте со старшим братом Элишем, причем верховодит в этой паре именно младшая сестренка. «В нашем дуэте она главная, потому что у нее гораздо больше опыта», – объясняет брат. Если не сложится певческая карьера, Алина хочет стать радиоведущей. Но пока она старается брать пример со своего кумира, певицы Бейонсе, не только в танцевальных движениях. Американская звезда известна еще и своим трудолюбием. «Я читала, что Бейонсе бегала по четыре километра каждый день, когда готовилась к большому сольному концерту, – говорит Алина. – Я пока еще не бегаю, а просто сосредоточиваюсь».

САМАЯ СКРОМНАЯ: ЮЛИАННА БЕРЕГОЙ

Двенадцатилетнююю жительницу молдавского городка Оргеев на участие в «Голосе» благословила лично певица Жасмин. Муж певицы – мэр этого города, и несколько лет назад она устроила кастинг для местных талантливых детишек. Юлианна легко прошла его и стала солисткой группы «Дольче Бэнд». Девочка родилась в семье, далекой от эстрады, но петь начала уже в четыре года. Кроме того она играет на скрипке, фортепиано и гитаре. А еще обожает животных. Одних только попугаев у нее дома живет шесть! Так что когда Жасмин раздумывала над подарком для своей подопечной, выбор был очевиден – какое-то животное. Певица пригласила девочку на свой концерт в Оргееве и подарила ей талисман – плюшевого зайчонка. «Эту зайку сделали специально для тебя, на ушке у нее написано ее имя – Виктория, – сказала Жасмин юной коллеге. – Как ты, наверное, знаешь, в переводе с латинского это имя означает «победа». Пусть этот талисман принесет тебе победу на «Голосе», но помни, что для своего города ты – уже победитель». В родном городе Юлианна действительно звезда – недавно у нее прошел настоящий сольный концерт. Что касается «Голоса», то пока талисман, с которым Юлианна действительно выходит на сцену, не подвел, хотя девочка признается, что не надеялась пройти даже «слепые» прослушивания. Впрочем, свой выход в финал она объясняет просто: «Я очень старалась, и всё было хорошо».

САМАЯ УВЕРЕННАЯ: АЛИСА ГОЛОМЫСОВА

Алисе всего 7 лет, она одна из самых юных участниц «Голоса», но говорят о ней едва ли не больше, чем обо всех остальных. Дело в том, что вокалу девочка обучалась не где-нибудь, а в школе Аллы Пугачевой. «Дочка уже не раз выступала на сцене, правда, с простенькими песнями. И для нее ставили номера, в которых нужно было и петь, и танцевать одновременно, что считается сложным, – говорит папа Алисы. – Мы были практически уверены в том, что дочь пройдет «слепые» прослушивания. Она такая целеустремленная девочка, ничего не боится и всем об этом заявляет. Алисина уверенность в себе передалась и нам, так что была надежда, что к ней кто-нибудь да повернется. А в итоге все трое наставников нажали кнопку». Сама Примадонна, как говорят преподаватели ее школы, к этой инициативе поначалу отнеслась настороженно: всё же участие в шоу – это большой стресс для маленького ребенка. Но, пообщавшись с Алисой, поняла, что юная певица выдержит и победу, и поражение. Алла Борисовна подсказала своей юной подопечной прием с выдохом в начале и в конце песни. Говорят, на репетициях «Голоса» он понравился другим детишкам, и те тоже начали его использовать, из-за чего Алиса очень расстроилась... Других причин для огорчения у маленькой конкурсантки пока нет. Ее выступление Пугачева одобрила. Справилась девочка и с другой задачей: в сентябре ей предстоит идти в первый класс, и Алиса уже прошла собеседование в хорошую школу. «А еще она обожает лошадей, – говорят родители девочки. – Когда ей было 4 года, мы поехали гулять и решили взять урок езды на пони. У дочери так хорошо получалось и ей так понравилось, что мы решили продолжать занятия. Правда, удается это редко. Алису зовут участвовать в соревнованиях, но мы пока не соглашаемся – пусть конный спорт будет в качестве хобби. Основное занятие для нас – вокал».

САМАЯ ПРИМЕРНАЯ: СНЕЖАНА ШИН

Участница из Новороссийска удивляет не только глубоким джазовым голосом, необычным для ребенка, но и тем, что вокальная подготовка у нее – самая короткая из всех конкурсантов. «Я видела в детях, а у нас их трое, музыкальные задатки и начала их развивать, – говорит мама девочки Ольга Валентиновна. – Средний сын – аккордеонист, младшая дочь – пианистка. Снежана, старшая, тоже играет на фортепиано, занимается композицией, у нее уже практически готовы несколько произведений. Но не пела она до 10 лет!» «Я даже не думала, что буду петь, – вторит сама Снежана. – Мне классная руководительница посоветовала поехать на конкурс в нашем городе, и когда я спела на этом конкурсе, мне дали Гран-при...» Еще несколько Гран-при убедили семью, что дочери нужно заняться вокалом серьезно, и через год занятий Снежана рискнула подать заявку на «Голос» – до этого девочка считала, что петь не умеет и делать ей там нечего. Правда, пришлось подождать еще год – выступить на «слепых» прослушиваниях третьего сезона шоу «Голос. Дети» Снежана не успела. Возможно, оно и к лучшему – к новому сезону юная певица успела подготовиться более тщательно. Судя по всему, Снежана всё делает на «пять». Она успевает не только петь, но и на отлично учиться в школе. А ведь есть еще музыкальная школа, конкурсы пианистов, домашние дела и спорт – футбол и баскетбол. Свое будущее девочка уже распланировала: она собирается доучиться до 9-го класса, затем поступить в музучилище, а потом – в консерваторию. И, если получится, окончить одновременно два отделения: музыкальное и вокальное.