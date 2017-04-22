Пожарная команда

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Профессиональные борцы с огненной стихией вызывают особое уважение, но порой тушить пожар приходится и непрофессионалам. В канун праздника мы вспомнили истории звездных «пожарных».

Женившийся пожарный

Продюсеру Бари Алибасову несколько лет назад поневоле пришлось заняться спасением на пожаре. «У меня тогда жил кот Арни, донской сфинкс. Представители этой породы – существа абсолютно лысые, и им всё время хочется где-то погреться, вот я и купил ему электрическую грелку, – рассказывает Бари Каримович. – Когда принес покупку домой, сказал своему администратору: «Помяни мое слово, будет пожар, не вызывает у меня доверия эта конструкция». Так и случилось. Проснувшись однажды ночью от неприятного запаха, я обнаружил, что грелка горит. И пока соображал, как потушить огонь, всё занялось ярким пламенем. Первым делом я кинулся искать Арни, но он, видать, куда-то забился и боялся вылезти. Я чуть не погиб тогда: звал, искал, пока не свалился без сознания. Меня спасли, доставили в клинику и несколько часов промывали организм, выгоняя из легких гарь и угарный газ». Эта неприятная история обернулась для продюсера... свадьбой: он женился в пятый раз. «Когда меня выписали из больницы, я вышел на улицу и вдруг осознал, что жить мне теперь негде. Квартира представляла собой плачевное зрелище, и я переехал к своему сыну Бари, – рассказывает Алибасов. – В гостях у него я и встретил девушку по имени Лилиана (настоящее имя – Виктория Максимова. – Прим. ред.). Она когда-то работала у меня, была моей помощницей. Бари с ней подружился и, когда у нее возникли проблемы с жильем, пригласил пожить несколько дней у него. Для нее не составляло никакого труда вставать каждый день в шесть утра, чтобы провожать меня на работу. Меня подкупило, когда я первый раз вышел с утра на кухню, а там – накрытый стол. Немудреное меню – чай и овсяные печенья, но меня это так умилило, что я тут же решил на ней жениться».

Опытный пожарный

В молодости Виктору Логинову показалось, что актерской профессией он семью не прокормит, и артист спустился со сцены в шахту: работал сначала год шахтером, а затем два года горноспасателем. «Я видел, как горит метан. Сам по себе он тяжелый, поэтому вода ложилась слоем над ним. Было такое ощущение, что горит сама вода, – захватывающее зрелище, – вспоминает Виктор. – Потом я работал спасателем в военизированной части, там были в основном аварийные выезды с ликвидацией пожаров. Бывали случаи, когда я выносил людей из огня. Вне работы я тонущего мальчика из воды достал и соседа из огня вытащил». Актер отмечает, что эта опасная работа научила его не только тушить пожары: «Работая спасателем, я узнал, как делать искусственное дыхание, накладывать швы, приобрел много других навыков, которые мне до сих пор помогают. На моем жизненном пути часто возникали случаи, когда нужно было оказать помощь. Одних только припадков у эпилептиков было раз шесть. Более того, один из таких припадков случился у журналиста, который брал у меня интервью. Я помог ему – справился».

Романтичный пожарный

Дмитрий Миллер поначалу планировал стать вовсе не актером, а детским врачом. После армии он успешно поступил в мединститут, а в летние каникулы... отправился тушить пожары в Якутию! «Лето, каникулы, скукота... А тут через приятеля выяснилось, что в подмосковном Пушкине есть контора, которая берет парней на работу в авиаохрану, – вспоминает Дмитрий. – Бригады отправляются в тайгу тушить пожары чуть ли не на всё лето. Мечта, а не работа! Неделя инструктажа – и вперед. Мы компанией, всемером, завербовались туда. Там так: если верховой пожар, люди бесполезны – надо уносить ноги и пригонять самолет и технику. Нас же посылали только на низовые пожары – когда горит мох. Он, зараза, тлеет, даже огня не видно, но именно такие пожары – самые опасные. Они могут километры леса под корень выжечь. Я такие выжженные районы видел: обугленные стволы, сплошной пепел, Апокалипсис какой-то. У нас иной раз два-три дня уходило на то, чтобы окружить и окопать такой пожар. А вообще, было очень романтично: тайга, просторы, великая река Лена – меня всё это потрясло». Тушить возгорания Миллер потом ездил еще раз, уже когда учился в театральном. А своими впечатлениями щедро делился с Юлией Деллос, с которой они вместе занимались танцами. И так поразил девушку, что она вышла за него замуж. Они по сей день счастливы в браке.

Пострадавший «пожарный»

Дмитрий Нагиев поработал «пожарным» на съемках. В фильме «Одной левой» он играл талантливого скульптора Максима, левая рука которого вдруг зажила собственной жизнью. В одном из эпизодов эта рука, следящая за здоровым образом жизни, выбивает из другой руки горящую зажигалку, и та попадает в козла, который начинает гореть. Максим хватает его и несется к чану с глиной, чтобы потушить пламя. Горело, разумеется, специально изготовленное чучело, а бежать с ним должен был каскадер. Но когда на съемочной площадке появился Нагиев, его на всякий случай спросили, может ли он сам выполнить этот трюк. Актер моментально согласился. Если бы он знал, на что подписывался! Дмитрию нужно было не просто бросить в глину горящее чучело, но и прыгнуть туда самому. И хотя сцену старались снять как можно быстрее, Нагиев провел в холодной жиже около получаса. «Для реквизиторов стало открытием, когда я сказал, что в «Джентльменах удачи» в сцене побега в цистерне цементовоза актеры на самом деле барахтались в квасном сусле, – вспоминает Нагиев. – Мне «повезло» больше, чем Крамарову, Леонову и Вицину: для меня налили настоящую глину. Поскольку чистую в таких больших объемах в Москве тяжело достать, черпали ее где придется, и я боюсь думать о ее составе. После двух дублей ныряния у меня начался конъюнктивит».

Отважный пожарный

Оказывается, войти в горящую избу способны не только русские женщины. «Мой муж и я познакомились в доме, охваченном пожаром», – говорит британская актриса Кейт Уинслет. Это произошло в 2011 году, когда звезда «Титаника» вместе со своими двумя детьми приехала погостить на шикарной вилле британского предпринимателя Ричарда Брэнсона на Карибах. Неожиданно в доме вспыхнул пожар, который начал распространяться с неимоверной быстротой. Пока хозяева и гости спасали собственные жизни, мужественная Кейт вынесла из полыхающего дома 90-летнюю мать Ричарда. Этот героический поступок в самое сердце поразил племянника Брэнсона Нэда Рокнролла, который тогда тоже гостил у дяди. Всего через месяц Нэд и Кейт стали вместе появляться на публике, а в 2012 году сыграли тайную свадьбу. Еще через год у них родился сын, которого в память о том судьбоносном пожаре супруги назвали Блэйз, что по-английски значит «пламя».