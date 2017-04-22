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← Певица Натали стала многодетной матерью

Весёлый бульк

 

 аквапарк

В Перми в очередной раз зашел разговор о постройке аквапарка – говорят, скоро властям города представят план участка. А пока Пермь движется к собственным водным аттракционам, мы решили узнать о самых интересных аквапарках мира.

 

1. САМЫЙ АВАНГАРДНЫЙ

В немецком Крауснике одно время был аэродром люфтваффе. После войны он перешел к советским войскам, затем его выкупили и планировали собрать там 160-тонный грузовой самолет, даже выстроили под него ангар. Но проект закрылся. И ангар превратили в самый большой крытый аквапарк в Европе – Tropical Islands. Под куполом могла бы целиком уместиться Статуя Свободы или положенная на бок Эйфелева башня. Но вместо этого воссоздана тропическая сельва с растениями, птицами, рыбами и насекомыми, а также множеством бассейнов и водных горок. Над всем этим можно подняться на воздушном шаре на 60 метров. Небо изображают стены ангара.

 

2. САМЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ

К летней Олимпиаде 2008 года в Пекине был построен так называемый «Водный куб», где проводились тренировки по плаванию. Потом сооружение адаптировали под аквапарк. Стены Happy Magic Water Park имитируют гладкую поверхность, покрытую капельками воды. А сам он – настоящее чудо инженерии. Здание может собирать дождевую воду, охлаждаться и нагреваться, а его поверхность покрыта солнечными батареями, энергию которых используют для

подогрева воды в бассейнах.

 

3. САМЫЙ ДРУЖЕСКИЙ

В испанском городке Ла-Рока-дель-Вальес находится единственный в мире аквапарк для собак. Развлечь их придумали владельцы Resort Canino Jan Can – комплекса с отелем для собак, ветклиникой и собачьими парикмахерскими. Собак ждут горки и большой бассейн. Глубина воды начинается буквально с нескольких сантиметров, чтобы удобно было миниатюрным породам, а в зонах для крупных псов достигает 60 сантиметров. В аквапарке есть даже «детская» зона для щенков. Впрочем, пускают в парк и двуногих – пса могут сопровождать двое человек.

 

4. САМЫЙ ПУГАЮЩИЙ

Главная достопримечательность аквапарка Aquaventure при дубайском отеле «Атлантис» – Башня Нептуна. Скатившись с ее горок, можно угодить прямо в логово акул и скатов! В одном случае посетитель летит вниз в искусственный туман, в другом – едет на надувном круге по закрытому туннелю. Путешествие оканчивается в прозрачной трубе внутри аквариума. При быстром спуске стенок туннеля не видно, так что создается впечатление, что тебя вот-вот окружат хищники.

 

5. САМЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ

У подножия гор Высокие Татры в Словакии есть парк «Aqua City». Он несколько раз завоевывал звание самого экологичного. Воду и электроэнергию здесь используют в замкнутых циклах. Но дело не только в бережном отношении к ресурсам. Вся вода в бассейнах – минерализованная и термальная! Она поступает из скважины, расположенной неподалеку.

 

6. САМЫЙ ДОБРЫЙ

Самый популярный британский аквапарк Sandcastle Water Park в английском городе Блэкпул славится не только аттракционами. Это один из немногих аквапарков в мире, который подходит людям с ограниченными возможностями. Владельцы считают важным, чтобы в парке мог отдохнуть любой человек, и прикладывают для этого немалые усилия. К примеру, здесь можно получить в пользование слуховой аппарат или специальное кресло для погружения в воду.

 

7. САМЫЙ НЕОЖИДАННЫЙ

В жарких Эмиратах решили поселить у себя кусочек Антарктики. Так возник «Ice Land Water Park» – аквапарк в «ледяном» стиле. Айсберги, снежные горы, обледенелые вершины и пингвины особенно удивляют посреди пустыни. Впрочем, все эти северные прелести – искусственные, и с ними мирно соседствуют водоемы с кораллами и живыми рыбками.

Метки: в России, В мире, СМИ, Общество

Опубликовано: 22.04.2017 в 13:18 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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