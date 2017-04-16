Певица Натали стала многодетной матерью

7 апреля 43-летняя певица Натали родила третьего сына. Ее супруг Александр Рудин признается, что это произошло довольно неожиданно: «Никто не мог определить, когда Наташе точно предстоит рожать. Это в первую беременность легко сказать, а с третьей гораздо сложнее. Она поехала к врачу, решила остаться там, а вечером родила!» Певица неоднократно говорила, что мечтает о большой семье, однако исполнение мечты оказалось непростым. Натали рано вышла замуж, но родить первенца Арсения смогла лишь спустя почти 10 лет, в 2001 году. Второй ребенок супругов, Анатолий, появился на свет только в 2010-м. И вот 7 лет спустя – еще один малыш. Выбирая для него имя, певица нарушила многолетнюю традицию. Раньше имена всех мужчин в доме начинались с буквы «А», но новорожденного назвали Евгением.