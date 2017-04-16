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Новая возлюбленная родила Кончаловскому сына

 

Кончаловский

Не так давно стало известно, что режиссер Егор Кончаловский расстался со своей гражданской супругой актрисой Любовью Толкалиной, с которой прожил почти 20 лет и воспитывал дочь Марию. И вот – очередная новость: 51-летний Кончаловский в начале апреля вновь стал отцом, а родила ему сына Тимура новая возлюбленная – 32-летняя Мария Леонова. Свою избранницу режиссер рассекретил в конце марта в одной из телепрограмм. «Она не актриса, а юрист. Относительно меня – молода. Зовут Маша, как дочку. Познакомились мы в суде. Она меня защитила и этим мне понравилась», – рассказал Егор и заявил, что очень счастлив в новых отношениях. Недавно он перевез Марию в свой большой загородный дом, где живет и мама Кончаловского Наталья Аринбасарова. Расставание со своей бывшей спутницей жизни режиссер прокомментировал так: «Я не люблю, когда со мной спорят. Я из тех мужчин, которые считают, что он – главный. И мне стоило трудов доказать Любе это. Мы много ссорились из-за ничего. Это выматывает. В итоге я уехал жить за город. Мы с Любой расставались медленно, отдалялись, хотели естественным путем дойти до этого, а потом сделать совместное заявление, легкое, без какого-то надрыва, о том, что мы расстались. Сейчас каждый из нас живет своей личной жизнью».

 

 

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 16.04.2017 в 17:02 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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