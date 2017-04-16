Знакомьтесь - налетчики!

В новом сериале «Налёт» действует слаженная команда оперативников под руководством Олега Каплана. Про исполнителя роли самого Каплана – знаменитого актера Владимира Машкова – мы писали не раз. Самое время рассказать про тройку его экранных подчиненных. Тем более что объединяет их не только работа в одной команде.

«Турменеджер» Денис Шведов

Непрямой путь в профессию. После школы Денис поступил в Институт туризма, но вскоре вылетел за прогулы. Занятия казались ему такими скучными – не то что у друга, который учился в ГИТИСе. «Друг заметил мой интерес и сказал: «Если тебе нравится, есть возможность попробовать себя. Давай сходим к моему отцу, он актер, посмотрит на тебя и скажет, что примерно тебе нужно прочитать на экзаменах». Я так и сделал, – рассказывает Денис. – Его отец посоветовал мне несколько произведений, я их с трудом выучил и поехал на прослушивание в «Щепку». Я слышал, что в театральных вузах конкурс 800 человек на место, и был готов выстоять огромную очередь. Так что приехал в 5.30. Только в 11 часов началась какая-то движуха. Я отсиживался в кафе, слонялся вокруг училища и дошел до кондиции, когда мне уже было ничего не надо. Так что свой отрывок прочел спокойно, уже ни на что не надеясь. А мне сказали: «Приноси документы». Я был зачислен практически после первого тура!»

Хорошая спортивная подготовка. Денис с 14 лет профессионально занимался регби, но в 18 пришлось уйти из-за травмы – во время одного из матчей Шведов получил в ухо бутсой. Период восстановления оказался долгим, и со спортивной карьерой пришлось проститься. Но не со спортом: лихой актер освоил серф, сноуборд и прыжки с парашютом.

Неясное семейное положение. Денис уже несколько лет живет в гражданском браке с актрисой Александрой Розовской (дочерью режиссера Марка Розовского). Они познакомились в Российском академическом молодежном театре, где вместе служат. Поначалу Денис не понравился девушке. Но когда они стали играть в спектакле «Дон Кихот» – Шведов Дон Кихота, а Розовская Дульсинею, – актеру удалось покорить Анастасию. В прошлом году у пары родилась дочь Мирослава, и Денис показал себя отличным отцом: он ловко купает и пеленает девочку. Но в загс по-прежнему не спешит, уверяя: «Штамп в паспорте не прибавит нам ни любви, ни взаимопонимания».

Особый талант – умение хранить тайну. Анастасию восхищают сюрпризы, которые устраивает ей любимый. Например, в период ухаживания Денис предложил вместе отметить его день рождения в Питере. «Ночью я возвращалась с гастролей в Мюнхене, а в шесть утра нужно уже снова быть в аэропорту, чтобы лететь с Денисом, – вспоминает Анастасия. – В перерыве еще добраться до дома и сменить чемодан. Питер, конец ноября – складываю теплые свитера. Денис вытаскивает половину вещей из чемодана с мотивировкой: «Не так уж там и холодно». И вот раннее утро, аэропорт. Я ничего не соображала от недосыпа. Денис сам нас зарегистрировал, получил посадочные талоны, а потом начал меня дергать: «Во сколько точно вылет? Посмотри в посадочных». Я заглянула в талон: «Время вылета восемь тридцать, место прибытия Нью-Йорк... Нью-Йорк?!» Шок! С собой я взяла только российский паспорт – в Питер же собиралась! Хорошо, что Дэн втайне от меня захватил с собой мой «загран», а за три месяца до поездки подговорил мою подругу убедить меня получить американскую визу. Такой удивительный сюрприз – как в кино!»

Балерина Лукерья Ильяшенко

Непрямой путь в профессию. «Я окончила балетную школу, танцевала в «Русском имперском балете», потом пришлось уйти из-за травмы, – рассказывает Лукерья. – Мы должны были ехать в Италию с балетом «Лебединое озеро», а у меня началось воспаление на ноге. Мама пыталась предотвратить операцию, колола мне антибиотики. Но ничего нельзя было сделать. Я позвонила жене худрука, сказала, что не могу поехать на гастроли, и услышала, что должна танцевать в любом состоянии. И это за 400 евро, которые я зарабатывала за полгода! Мне не хотелось так жить, насилуя себя. Я решила уйти. Параллельно я училась на филолога, но сбежала с пятого курса – не мое это... Стала работать в мюзиклах, и вдруг оказалось, что я могу петь. Я подумала: уж если ты работаешь в мюзиклах, нехорошо быть дилетантом. Нужно уметь играть. Но в 21 год меня не взяли ни в один театральный вуз – говорили, что я «старая». И я пошла в Школу драмы Германа Сидакова, отучилась, меня начали приглашать работать в кино».

Хорошая спортивная подготовка. Лукерья с детства привыкла работать над собой, ведь особых данных для балета у нее не было. «Я была очень упитанным ребенком. Сидела на диетах с 12 лет, много бегала, – признается актриса. – И сейчас, как только появляется свободное время, встаю к балтеному станку или бегаю». Кстати, для съемок в «Налёте» ее научили стрелять на бегу.

Неясное семейное положение. О своем спутнике жизни Лукерья не распространяется. «Я не готова делиться личным, – заявляет актриса. – Я не понимаю, как другие медийные личности легко говорят: «Мне сделали предложение!», «Я беременна!» Мне кажется, эти события никого не касаются». Но одно время Ильяшенко выходила в свет с главным редактором мужского журнала «Maxim» Александром Маленковым, который старше ее на 17 лет. А до того был роман с американцем на 22 года старше девушки. Возможно, ей нравятся солидные мужчины. Впрочем, замуж 27-летняя актриса не торопится. «Надо «наиграться», самоутвердиться, а потом, успокоившись, нарожать деток. Ведь материнство – это новый уровень развития, к нему нужно подходить осознанно», – говорит она.

Особые таланты – разбирается в антиквариате. «Я хочу стать искусствоведом, чтобы впоследствии работать оценщиком антиквариата, – признается Лукерья. – Мой отец занимался антиквариатом, и эта страсть передалась мне. Я готова тратить большие суммы на старые вещи. Одна из любимых – маленькое викторианское траурное колечко».

«Дальнобойщик» Александр Паль

Непрямой путь в профессию. «Поначалу я думал стать поваром или вором в законе, – признается Александр Паль. – В девятом классе читал под партой книжку «Я – вор в законе». Тринадцать томов где-то прочитал, серьезно мечтал сесть в тюрьму и стать вором в законе... Потом уехал в Германию. У меня там родня – хотел остаться. Думал, что буду хорошим дальнобойщиком, буду получать 2000 евро в месяц и в ус не дуть. Вечером в субботу пиво, футбол, чипсы. Жизнь удалась бы по сравнению с родным Челябинском. Но остаться не получилось». Через полгода Александр вернулся в Челябинск, по совету дяди пошел в театральную студию, увлекся актерством и отправился штурмовать все театральные вузы столицы. «Я работал охранником в нотариальной конторе. Там и готовился, когда один оставался. Ночью засыпал, и мне снилось, что читаю перед приемной комиссией, а меня не берут. Просыпался в холодном поту, – вспоминает он. – Но я везде прошел на вторые туры. Вернулся в Челябинск в перерыве между турами как раз на выпускной. Я тогда влюбился и подстригся: выбрил себе виски, на лоб у меня свисала какая-то странная штука. Вернулся в Москву, пришел в «Щепку», а меня не узнают. Спрашивают: «Вы у нас были?» – «Конечно, вы же меня пропустили». – «А вы что-то сделали с собой?» – «Да, волосы подстриг». – «Ну да, вроде были». И я слетел – в «Щепке», в «Щуке», во ВГИКе. Перед экзаменом в ГИТИСе у меня неделю была дикая депрессия. Накануне я мыл посуду на кухне в съемной квартире и думал: если сейчас не соберусь, то всё пропало. Мою – и вдруг пришла уверенность, что завтра я пройду. Так и получилось». Правда, окончил Александр не актерский, а режиссерский факультет.

Хорошая спортивная подготовка. Паль около двух лет занимался боксом, но особых высот не достиг. Зато для съемок в фильме «Тряпичный союз» актер овладел паркуром – искусством преодоления препятствий: стен, заборов, мостов и прочего, так что на физподготовку не жалуется.

Неясное семейное положение. «Я пока не думал о том, чтобы подавать заявление в ЗАГС. Да, я люблю детей и хочу семью, но сейчас рано. Мне кажется, я стал бы плохим папой – безответственным. Ведь я сам еще отчасти ребенок», – говорит 28-летний актер. Александр не скрывает, что у него уже несколько лет есть любимая девушка – коллега по профессии, но говорить о ней отказывается. Однако немало фотографий в обнимку с Александром выкладывала на своей страничке дочь Филиппа Янковского Елизавета.

Особый талант – готовность рискнуть. «В «Налёте» у нас много трюковых сцен. Один раз мне пришлось сидеть в машине, которая взрывалась, – рассказывает Александр. – Режиссер хотел снять крупный план, чтобы было видно, как я взрываюсь. И он сказал: «Сань, ну если ты можешь, то садись в машину, мы ее взорвем. Это безопасно». Я сел, машина реально взорвалась. Но рядом были сотрудники МЧС, которые всё потушили».