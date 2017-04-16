Семь поводов улыбнуться от Светланы Немоляевой

«Один мой приятель как-то сказал: «Какая ты счастливая, тебе всё нравится!» Одной этой фразой он расшифровал мою суть», – говорит Светлана Немоляева. К юбилею актрисы, которой 18 апреля исполняется 80 лет, мы выяснили, что если смотреть на жизнь с юмором, поводы посмеяться найдутся всегда!

ПОВОД МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ

В том, что Светлана Немоляева станет актрисой, не сомневался никто. Дело даже не в том, что ее отец был режиссером, а свои первые шаги она сделала на съемочной площадке. Просто девочка с детства проявляла драматический талант. И первое же ее «выступление» сразило всех наповал. «Однажды в коммунальной квартире моя бабушка сказала соседке, что привезли и раздали какие-то бутылки с каустиком, это очень страшный яд, и его нужно спрятать подальше от детей, – вспоминает актриса. – Я это услышала и пошла в школу к первому уроку, который был в девять утра, дождалась, пока все ученики вошли в школу, и легла у дверей – в «обмороке». Пролежала терпеливо все 45 минут, и когда все открыли двери и вышли – я лежу. «Света! Света! Что с тобой?» Я приоткрыла один глаз и сказала, что выпила целую бутылку каустика, и опять закрыла глаз. Это была потребность играть. Мне захотелось сыграть девочку, которая выпила каустик и умерла. Но кончилось это плохо. Несмотря на то, что я уверяла, что никакой каустик не пила, что я это всё придумала, меня заставили восемь пиал воды выпить, чтобы всё промыть. Так что я сама себя наказала».

ПОВОД МОДНЫЙ

Первая роль в кино запомнилась Светлане Владимировне благодаря... банту! Ее мама, звукорежиссер Валентина Ладыгина, работала в картине «Близнецы». В один из эпизодов понадобилась девочка, которая, по сюжету, на пару с подругой похищает близнецов-младенцев. «Наша семья жила очень скромно, у меня даже ленточек для волос не было, – вспоминает Немоляева. – А на «Мосфильме» для съемок мне дали огромный бант – моему счастью не было предела!» Вторым волшебным впечатлением стали поездки на студию на двухэтажном троллейбусе. «Самое большое счастье было – забраться на второй этаж. Мы с мамой старались прийти на остановку первыми, чтобы сесть на мои любимые места, – признается актриса. – Ну а сам съемочный процесс мне не очень понравился. Свет, отраженный от квадратной штуки, обтянутой фольгой, слепил глаза, и я постоянно щурилась, закрывала лицо рукой. А однажды со мной случилась драматическая история: я потеряла бант. Он соскользнул с моих волос, и его не нашли, пришлось шить новый».

ПОВОД ЛИТЕРАТУРНЫЙ

В юности Светлана Владимировна была веселой пышкой. Педагоги Щепкинского училища ценили ее талант, но сокрушались по поводу внешности. «Один педагог мне сказал: «Света, тебя большая трагедия ждет, у тебя несоответствие внешних и внутренних данных. Ты можешь играть всё, от шекспировского репертуара до Чехова и Островского. Но если ты останешься с такой внешностью, то будешь играть колхозниц, доярок и ничего тебе больше не светит. Возьмись за себя, тебе надо похудеть», – вспоминает актриса. Однако первую главную роль она получила именно благодаря своей внешности. Режиссер фильма «Евгений Онегин» пришел при виде Немоляевой в восторг. «Он меня увидел и сказал ассистенту: «Ты больше никого не ищи, она мне очень подходит. Ты помнишь, что говорил Онегин Ленскому об Ольге: «Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне», – со смехом вспоминает Светлана Владимировна. – С таким вот «комплиментом» я получила роль без соперниц».

ПОВОД СЛУЖЕБНЫЙ

Известностью Светлана Немоляева обязана Эльдару Рязанову. До «Служебного романа» ей не очень везло с киноролями – на пробах, в том числе и у самого Рязанова, актриса часто проваливалась. Но режиссер увидел ее в театре – и твердо решил пригласить в свой фильм. Съемки Светлана Владимировна вспоминает как период абсолютного счастья. Но и там не обошлось без курьезов. «Последний съемочный день. Я после спектакля еду на поезде из Ленинграда в Москву, – вспоминает актриса. – В вагоне жарко ужасно. Отопление врубали на полную катушку. Я промучилась до двух часов ночи, иду к проводнице и говорю: «Знаете, я никогда этим не пользуюсь, но я – актриса и только что сыграла очень тяжелый спектакль, где всё время плакала. У меня заплывшее лицо. Завтра мне нужно сниматься на «Мосфильме». Что со мной будет, если спать в такой дикой жаре?» Она сказал, что ничем помочь не может. Тогда я протянула руку вверх и начала выкручивать какую-то штуку металлическую, потому что подумала, что она уменьшит отопление. Эта штука упала мне прямо на глаз. Утром у меня на пол лица вылез чудовищный желто-синий синяк. Все были в ужасе. Меня загримировали, потому что переносить съемки никак нельзя. После Рязанов мне сказал: «Света, как бы ты ни любила своего режиссера, как бы тебя ни просили, больше никогда в жизни не снимайся с таким фингалом». Потом отошел, поворачивается и говорит: «Слушай, а ты мне скажи, за что тебе муж врезал?» Это была шутка, конечно...»

ПОВОД РОМАНТИЧЕСКИЙ

О любви Светланы Немоляевой и Александра Лазарева ходят легенды. А сблизил их... перелом ноги! Актеры познакомились, когда пришли в труппу Театра имени Маяковского. Но внимание друг на друга обратили чуть позже. «Нас с Сашей отправили на какой-то концерт к празднику 7 ноября. Мы отыграли его, возвращались вместе, и вот тогда-то наш роман и начался, – вспоминает Светлана Владимировна. – Развитию отношений способствовала Сашина производственная травма. Он репетировал роль в «Иркутской истории». Танцевал цыганочку, прыгал через костер, неудачно приземлился и сломал ногу. Я стала ему помогать, и это нас сблизило. Мы поженились очень быстро. Через три месяца – 27 марта 1960 года – стали мужем и женой. Утром сходили в загс, днем пообедали у меня дома на Плющихе. Обед приготовила мама. Вечером играли «Иркутскую историю». Александра Сергеевича не стало в 2011 году, но о годах счастья с любимым мужем актриса готова рассказывать бесконечно. «Муж называл меня «неоправданным оптимистом», а сам был пессимистом с прекрасным чувством юмора, – вспоминает она. – Мы с ним постоянно смеялись по этому поводу. Вот идет дождь, мы едем на дачу, Саша сидит и бурчит. Я отвечаю: «Ну что ты, Сашенька? Мы в машине, на нас ни капли не попадает. А на даче зажжем камин, нам будет так тепло и хорошо!» Дождь проходит – выползает солнце. Он опять за свое: «Солнце вышло, ехать неудобно, прямо в глаза бьет!» И так во всем. Но мы всегда смеялись над этим». А еще Светлана Владимировна тщательно оберегала мужа от быта. «Всё, что связано с применением физической силы, было на нем. Но от бытовых мелочей он был освобожден, – рассказывает актриса. – Я думала: зачем такого роскошного мужика обременять бытовой мелочевкой? Не хотела, чтобы он ходил в магазин. Говорила: «Сашка, любой другой мужик идет с авоськой, и это нормально, но ты с авоськой – это что-то из ряда вон выходящее!»

ПОВОД МАТЕРИНСКИЙ

Александр Лазарев-младший достойно продолжил актерскую династию, но в детстве доставил родителям немало хлопот. «Я был ужасным ребенком, – честно признается он. – Например, мама собирала антиквариат. а я приглашал одноклассников. И нашим любимым развлечением с друзьями был тапочкобол – мы тапку, как мяч, гоняли по квартире. Его жертвой пали очень дорогие часы с уникальным стеклянным плафоном, вторые такие я видел только в Эрмитаже. А когда я был помладше, еще и постукивал молоточком по антикварной посуде, оставшейся маме от бабушки. Мама невероятно расстраивалась. Правда, потом, когда я вырос и немного поумнел, я постарался ей как-то компенсировать ущерб. Еще школьником снялся в фильме «Тайна Эдвина Друда». Получил гонорар 40 рублей и купил маме в антикварном магазине подарок – картинку, на которой нарисованы речка и лодочка. Мама очень ею дорожит».

ПОВОД БАБУШКИН

Внучка Светланы Владимировны, актриса Полина Лазарева, говорит, что ее бабушка совершенно неугомонна, и для примера приводит такой случай: «Нам с ней одновременно сделали операцию на глазах, после чего мы восстанавливались на даче. Вдруг слышу наверху какой-то шум, поднимаюсь и вижу, как бабушка меняет в комнате родителей большое зеркало, тащит тяжелое кресло. А врачи нам обеим запретили выполнять физическую работу. Я ее уговаривала оставить в доме всё как есть. Через 15 минут моих уговоров… всё уже было ею переставлено. Когда я стала ее ругать, она только воскликнула: «Но ведь красиво же?!» Полина работает в одном театре с бабушкой и даже делит с ней одну гримерку. А вот внук Сергей пока склонности к актерству не проявляет. Бабушка успела приобщить к театральной сцене и его – он сыграл в спектакле «Мертвые души». Но взгляд на спектакль у мальчика был своеобразный. «У меня в «Мертвых душах» было два платья – голубое и черное, – рассказывает актриса. – Когда Алина, Сережина мама, пришла за ним в театр, он ей сказал: «Мам, сыграй ты вместо бабушки!» – «Ну что ты, это так сложно…» – «Да что тут сложного? – удивился Сережа. – Сначала голубое платье наденешь, а потом – черное».