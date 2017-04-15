Екатерина Климова заговорила бандитов

В сериале «Торгсин» телеканала «Россия» кипят нешуточные страсти. Семейные тайны, поиск кладов, любовь, измена, ограбление – каких только сюжетных ходов нет у сценаристов! Но жизнь бывает причудливее любых сценариев. Мы убедились в этом на примере актеров сериала.

АЛЕКСАНДРА БОРТИЧ: КОМЕДИЯ О ЗОЛУШКЕ

В сериале. Лида Сокольская – бедная переводчица, которая волей счастливого случая становится сотрудницей «Торгсина». А в итоге выясняется, что она – настоящая княжна!

В жизни к Александре Бортич тоже не сразу пришел успех. В театральный институт девушка поступить не смогла. Год Александра проработала официанткой в баре, а параллельно ходила на кастинги. «Это бешеная страница моей жизни. Очень крутая, – с ностальгией вспоминает актриса. – Я работала в пятницу и субботу в ночь. И это было клево. Помню, когда бар решили закрыть, была последняя пятница – и ко мне набился целый зал людей, которые меня знали, ходили ко мне. Они влюбились в мою манеру обслуживания. «Че надо? Чего приперлись? Пожрать? Ну на». И все такие: «Ха-ха-ха, какая ты смешная». Они же понимали, что это шутка. Конечно, это тяжелая работа – 13–14 часов на ногах. Но это очень весело». На кастинге в сериал «Деффчонки» Александру заметила режиссер Нигина Сайфуллаева и пригласила в свой фильм «Как меня зовут». Правда, после дебюта актрисе пришлось вновь вернуться к работе официантки. И это уже не показалось ей веселым, да и потенциальных работодателей Александра отпугивала. «Тот бар закрылся, а те места, куда я приходила, мне совсем не нравились. Мне показывают заведение: кухню, зал – рассказывают, как всё устроено. А я думаю: «О-о, нет-нет-нет, ребята! Всё должно быть по-другому. Я вам сейчас объясню...» – вспоминает она. К счастью, несколько месяцев таких хождений закончились очередным кастингом, а затем на актрису шквалом посыпались предложения ролей. И одна из них, кстати, сделала Александру княжной: Бортич сыграла Рогнеду, жену князя Владимира, в фильме «Викинг».

ГРИГОРИЙ АНТИПЕНКО: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРАХ

В сериале. Виктор Серебров – директор магазина «Торгсин», бывший работник органов. Он фанатично предан своему делу и верит, что, обеспечивая советскую промышленность золотом, служит стране и народу. Настоящий герой без страха и упрека.

В жизни геройствует Григорий в основном вне рабочего времени – он увлекается альпинизмом. «Каждая экспедиция в горы – это красивый рассказ, а иногда даже роман. Там за две недели удается испытать столько эмоций, сколько, может быть, один человек проживает за всю свою жизнь», – говорит актер. Приключением обернулось первое же его восхождение, когда в 25 лет Антипенко в одиночку поднялся на одну из горных вершин Кавказа. «Мне хотелось испытать себя, перебороть какие-то внутренние страхи, комплексы, – объясняет он. – Тогда я сорвался с горы, пропорол вену, кровь потекла ручьем. Ближайший населенный пункт, куда я мог обратиться за помощью, находился очень далеко – в трех днях пути. Как сумел, перевязал руку, чтобы остановить кровь. Было очень страшно, думал, что не выживу...» Трудности случались и в коллективных походах. «Однажды я умирал от переохлаждения, – вспоминает актер. – Так случилось, что нам с другом пришлось остаться на ночь на высоте пяти тысяч метров. Пришлось вырубить «берлогу» в снегу на отвесной скале и там дожидаться утра. Силы на нуле, одежда насквозь промокла, температура всего около +1ОС, нехватка кислорода. И в состоянии, когда дрожь невозможно остановить, мы провели всю ночь». Впрочем, как и полагается герою, Григорий всегда думает не только о себе. И никогда не идет в поход, если чувствует, что у него недостаточно сил, – не хочет усложнять работу спасателям.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА: БОЕВИК С ДРАГОЦЕННОСТЯМИ

В сериале. Светская львица Анна Яровая – расчетливая интриганка. Она изменяет мужу, сотрудничает с начальником НКВД Ягодой и строит козни против главной героини.

В жизни особых злодейств за Екатериной не замечено, а вот хладнокровия актрисе не занимать. Она твердо верит в то, что со всеми можно договориться, – с самого совершеннолетия, когда это умение очень ей пригодилось. «Отметить собралась вся моя любимая семья: мама, папа, сестра с мужем, бабушка. На столе – традиционный торт со свечами, и вдруг, как в дурном кино, входная дверь слетает с петель и падает внутрь, – вспоминает актриса. – Мы даже не сразу поняли, что ее выбили. Налетчиков было несколько – все в масках и вооружены. Угрожая пистолетом, всех нас, включая щенка питбультерьера, положили лицом в пол. Это очень сложное состояние – когда ты чувствуешь на своем затылке холод огнестрельного оружия, ощущаешь запах хорошо смазанного металла... Оцепенение жуткое. Всем, даже бабушке, связали за спиной руки. Мы не понимали, кто эти люди и что им от нас надо. Когда визитеры начали переворачивать дом и спрашивать, где ценности, я, как ни смешно это звучит, вздохнула с облегчением – нас просто грабили! На вопросы одного из налетчиков: «Что празднуем? Ну что, пожила 18 лет – и хватит?» – не только постаралась ответить, но и вступила в диалог. Сейчас уже не вспомню, о чем именно мы говорили, но мне даже вернули кулончик, подаренный на день рождения папой. А перед тем, как уйти, разговорчивый грабитель вынул из праздничного торта нож, вытер его о скатерть и положил рядом со мной. «Минут через 15 можешь всех освободить», – сказали мне на прощание. И я ответила: «Спасибо». Конечно, в тот момент всем было очень страшно, но потом мы иначе как со смехом эту историю в семье и не вспоминали».

АЛЕКСАНДР НОСИК: МЕЛОДРАМА С ЖЕНОЙ

В сериале. Председатель правления «Торгсина» Яровой охотится за драгоценностями ради семейного счастья. Он готов на всё, чтобы вместе с женой уехать за границу.

В жизни долгое время Александр Носик души не чаял в жене Ольге. История знакомства актера и девушки-продюсера сама заслуживает отдельного фильма. Это произошло в самолете. Актер и его друг обратили внимание на красивую девушку, вдвоем подошли знакомиться, и оба надеялись на продолжение. «Потом неделю одновременно переписывались со мной. Причем чтобы было максимально честно, зачитывали друг другу сообщения, – с улыбкой рассказывала Ольга. – Ну а потом Саша как-то надавил, и Виталик подумал: «Да ну ее!» Александр и Ольга выглядели счастливой парой, охотно давали интервью, в которых Носик со смехом рассказывал, как во всем уступает жене. А та подшучивала: «Кто-то же должен быть умнее!» Так что всех особенно удивила недавняя новость о том, что актер расстался с супругой. По слухам, новой его избранницей стала певица Анастасия Крайнова, экс-солистка группы «Тутси». Пресса приводила и комментарий Александра: «Да, я теперь с Настей. С супругой мы расстались пару недель назад. Извините, но больше я свои новые отношения никак комментировать не хочу. Как известно, счастье любит тишину!» Однако удивительнее всего оказалась реакция Ольги. Она заявила: «У прессы очень искаженное представление о наших отношениях. Мы не собираемся разводиться, мы просто временно разъехались. Более того, я дружу с Настей и могу сказать, что он к ней не ушел. Он вообще знает, что говорил такое?» Пока поклонники актера сошлись на том, что, чем бы ни закончилась эта история, она хорошо подогрела внимание к их любимцу.