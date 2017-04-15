А где же яйца?

На носу Пасха, а главный ее символ – яркие и веселые крашенки. Красивую традицию дарить друг другу разукрашенные яйца любят и взрослые, и дети. А мы выяснили, что пасхальные яйца – это еще и очень интересно!

1. САМОЕ ПЕРВОЕ

По легенде, начало обычаю положила Мария Магдалина. Она пришла к императору Тиберию с вестью о воскресении Христа. Обычай требовал что-нибудь подарить императору. С собой у Марии было только куриное яйцо. Тиберий не поверил ее рассказу и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». Тут же на глазах у императора свершилось чудо – яйцо превратилось в красное.

2. САМОЕ МОНУМЕНТАЛЬНОЕ

В канадском городке Вергевиль стоит огромный памятник в виде пасхального яйца. Алюминиевая конструкция весит больше 2 тонн и состоит из 7000 деталей. А посвящена она... канадской конной полиции! В 1974 году власти городка устроили конкурс на лучший проект монумента на эту тему. Пасхальное яйцо посчитали самым подходящим потому, что оно символизирует мир и гармонию.

3. САМЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ

Карл Фаберже создавал для Романовых настоящие пасхальные шедевры. Начало традиции положил Александр III. Он хотел удивить свою жену, императрицу Марию Федоровну, и сделал ей особый подарок. Это было драгоценное яйцо, покрытое белой эмалью, поперек которого шла золотая полоса. Оно открывалось, а внутри находился золотой «желток». В нем скрывалась золотая курочка, внутри которой были рубиновые корона и подвеска. Подарок так понравился императрице, что ювелир тут же получил пожизненный заказ – делать такие подарки каждый год.

4. САМОЕ ЧИСТОЕ

Русский парфюмер Генрих Брокар придумал делать в виде пасхальных яиц... детское мыло! Причем изделие делало ребенка не только чище, но и образованнее – на каждом куске стояла одна из букв алфавита. Свою затею Брокар объяснял так: «Деревенскому человеку понятны простые вещи: земля, солнце, река, лес, птицы. При виде яйца у каждого ребенка возникают мысли о доме, мамке с папкой. А представьте, что этим «яйцом» будет мыло. Любой мужик купит его своему дитя. Ребенок спросит: «Тятя, что это?» А мужик ему ответит: «Буква «а». Такую азбуку малыш осилит быстро». Мыло продавалось по копейке за кусок и было очень популярным.

5. САМОЕ СМЕШНОЕ

В 2013 году жителей Лондона решили необычно развлечь на Пасху. Была устроена игра, участники которой должны были искать по городу огромные пасхальные яйца, расписанные известными художниками. Особенно всем понравилось яйцо в виде Шалтая-Болтая, установленное в парке театра Ковент-Гарден. Но, как и в известном детском стишке, этот персонаж в конце концов разбился,

несмотря на охрану.

6. САМЫЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ

В Европе существует традиция украшать пасхальными яйцами деревья. И самое больше такое дерево – у немецкого пенсионера Фолькера Крафта. Яблоню, которая растет возле его дома, Фолькер начал украшать еще в 1965 году. Потом ему стали помогать дети, а после внуки. Сейчас он и сам не знает, сколько там яиц, но думает, что не меньше 10 тысяч. Яйца для дерева семья собирает весь год: использует содержимое, а скорлупу заботливо сохраняет, а затем расписывает.

7. САМЫЕ УЮТНЫЕ

Красить яйца луковой шелухой – способ, который в нашей стране передается из поколения в поколение. Но можно использовать и другие растения! Свекольный сок, к примеру, даст розовый цвет, лимон, апельсин и морковь – бледно-желтый, шпинат и крапива – зеленый. Синими яйца станут при помощи краснокочанной капусты или черники. Принцип один. Воду с красителем и столовой ложкой уксуса доводят до кипения, отвару дают настояться и затем варят в нем яйца – от 15 до 30 минут в зависимости от желаемого оттенка.