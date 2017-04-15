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Опасная затея Леры Кудрявцевой

Кудрявцева

23 апреля на телеканале «НТВ» стартует новое шоу «Звезды сошлись», в котором звезды обсуждают звезд. В центре дискуссии может оказаться всё, кроме политики. То, о чем вся страна говорит на кухне или судачит на скамейке у дома, – от свадьбы или развода знаменитости до неожиданного рождения детей от суррогатной матери у очередного артиста. Известные персоны разберутся в ситуации и покажут альтернативные точки зрения с помощью научных данных, интервью участников и свидетелей событий, мнений авторитетных экспертов. Вести передачу будут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера. «Именно коллеги по шоу-бизнесу находятся в гуще событий и в курсе таких вещей, о которых ни зрители, ни я даже не догадываемся, – считает Лера. – Я знакома со всеми артистами. Порой они вытворяют немыслимые вещи! Пусть наконец узнают, что о них думают лично я и другие наши друзья. Это справедливо».

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 15.04.2017 в 08:32 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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