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Консультации от актёров «Консультанта»

 

 кино

В новом детективном сериале «Консультант» советы дает в основном главный герой – психиатр Широков в исполнении Кирилла Кяро. И связаны они с поимкой преступника. Но мы выяснили, что все исполнители главных ролей могут считать себя экспертами в определенных областях.

 

КИРИЛЛ КЯРО: КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОКОРЕНИЮ ЖЕНЩИН

Эстонский актер играет психиатра уже не первый раз – такая же профессия была у его героя в сериале «Научи меня жить». Конечно, погружение в подобные роли влияет на Кирилла и в жизни. К примеру, о «Консультанте» Кяро рассказывает так: «Для роли Вячеслава Широкова мне пришлось научиться трем вещам, которые есть в арсенале каждого психолога: наблюдать, провоцировать и делать выводы. Оказалось, что эти методы работают и в жизни, теперь я их применяю на практике». Но провоцировать Кирилл умел и до этого. Именно так он завоевал свою девушку Юлию! Она работала в рекламном отделе таллинского Русского театра, где тогда служил актер. Молодые люди познакомились, когда рекламщики придумали акцию: предложили актерам отправиться по школам и рассказать ребятам о театре. «Большинство коллег эта идея особо не вдохновила, а я сразу согласился, потому что мне понравилась Юля, – признается Кяро. – Помню нашу первую поездку в одну из таллинских школ. Когда мы приехали на место и Юля выходила из театрального автобуса, я подал ей руку. Она смутилась, на что я с улыбкой заметил: «Надеюсь, вы не феминистка, чтобы не подать мужчине руки?» Дальше слово за слово. И тут к нам подошла одна из уважаемых актрис нашего театра: «Ребята, о чем разговор?» Я отвечаю: «Предлагаю Юле руку. Благословите?» С тех пор мы вместе». Немалый психологический талант нужен и для того, чтобы убедить женщину сделать то, что она не хочет. В Москву из Эстонии пара переехала вместе. А ведь мечтой романтичной Юлии был Петербург! «Но мы и для нее придумали план – в Москве Юле предстояло выучиться на фотографа. Она окончила профильный вуз, стала успешным специалистом в области фотографии», – говорит Кирилл. Любимой моделью девушки стал, естественно, он сам, что актеру оказалось на руку. Но Юлия удивила его еще раз: охладев к фотографии, она полюбила... древесину! «Игрушки вырезает. А недавно попросила меня купить ей электролобзик и выпилила шикарный авторский стол», – рассказывает он. В общем, видно, что артист связал свою жизнь с творческой натурой.

 

МАКСИМ ДРОЗД: КОНСУЛЬТАНТ ПО ЭКСТРЕМАЛЬНОМУ ВОЖДЕНИЮ

В сериале Максим играет следователя уголовного розыска Олега Брагина, который расследует убийства в паре с психиатром Широковым. Полицейских Дрозд изображает часто. Причина тому не только его брутальный вид, но и спортивное прошлое. Максим долгое время занимался боксом, так что сыграть драку для него не проблема, да и другие трюки тренированному человеку даются легче. «Иногда хочется всё сделать самому. И не ради спортивного удовольствия, – говорит актер. – Ведь если трюк вместо артиста выполняет дублер, потом при монтаже сложнее собрать сцену. К тому же, мне кажется, она получится менее качественной. Всё-таки я считаю, если артист играет боксера, он должен быть чуть-чуть боксером, если хулигана – хулиганом, если шахматиста – то хотя бы немного играть в шахматы». Но у брутального артиста есть свое слабое место: Дрозд честно признается, что плохо водит машину! «Так уж вышло, что меня всю жизнь возили, а когда наконец у самого появилось желание сесть за руль, оно очень быстро пропало из-за московских пробок», – объясняет он. Но на съемочной площадке «Консультанта» Максиму пришлось всё же попробовать себя в роли водителя. Режиссер Алексей Рудаков рассказывает: «Следователь Брагин, которого сыграл Максим Дрозд, ездил на «жигулях» старой модели с плохой коробкой передач, плохим рулем, так что управление железным конем давалось ему нелегко. Но у Максима случился какой-то особый роман с «игровой» машиной, которую в итоге он то колошматил, то гладил. И Кяро – спокойный эстонец – как психолог успокаивал Максима в перерывах между дублями». Сам Дрозд признается, что в поддержке нуждался как никто другой: «Я жутко нервничал, у меня не получалось. Потому что последней машиной, которую я водил, была армейская БРМ-1К – боевая разведывательная машина, а там всё устроено наоборот: надо резко бросать сцепление и выжимать газ. Но к концу проекта «шестерка» мне всё же поддалась». И всё же после съемок Максим не стал использовать приобретенный опыт на дорогах. «Я живу без машины. За ней надо следить, ее надо парковать, страховать, мыть – словом, одни проблемы. Да и для здоровья полезнее пройтись пешком», – говорит он.

 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА: КОНСУЛЬТАНТ ПО ЭКШЕН-СЦЕНАМ

В «Консультанте» у Светланы роль судмедэксперта Валентины Колечкиной, напарницы Брагина и Широкова. Коллеги не воспринимают ее всерьез. Хрупкую актрису тоже можно посчитать легкомысленной и слабой. А зря, несмотря на романтическую внешность, Светлана не теряется и в экстремальных сценах, а еще умеет держать в руках шпагу! Правда, далось это ей не сразу и нелегко. Курс фехтования Иванова прошла еще во ВГИКе. «Нас учили уворачиваться от шпаги, – вспоминает она. – Так вот пока тебе этой самой шпагой раз пять по руке не попадут, ты не поймешь, как именно тебе нужно отскочить, чтобы этого избежать... Тело должно почувствовать и запомнить эту боль и научиться ее избегать... Меня били шпагой довольно долго: я ходила вся в синяках, исполосованная, но всё же фехтовать научилась». Студентка Иванова думала, что эти навыки никогда ей не пригодятся, но вышло по-другому. Секреты владения шпагой пришлось вспоминать на съемках сериалов «Одна ночь любви» и «Беглец». Последний вообще изобиловал трюками. «Одну из сцен снимали на старой питерской ТЭЦ. Моя героиня бежала по крыше и оступилась… Поэтому меня подвесили на тросе на высоте трехэтажного дома, – вспоминает актриса. – Страшно не было, но думаю, в кадре получилось зрелищно. Потом героиня падает на землю, тут уже за меня этот трюк проделывала девушка-каскадер». Впрочем, с точки зрения Светланы, это еще не самое трудное, с чем ей пришлось столкнуться в профессии. «Чудовищно страшно мне было на съемках фильма Гарика Сукачева «Дом Солнца», – признается Иванова. – Я не умела плавать, а в фильме должна была это делать. Меня никто не учил – просто кинули в море: сам Гарик толкал меня в воду с корабля. Я пыталась делать вид, что плыву. Потом меня водолазы поднимали. Вот это было ужасно!»

 

ЕЛЕНА ВЕЛИКАНОВА: КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОКОРЕНИЮ ГОЛЛИВУДА

В «Консультанте» героиня Елены далека от расследования, и история ее героини находится не на первом плане. А вот саму Великанову можно назвать, наверное, самой успешной среди актеров сериала. Не каждая российская знаменитость играла с Кирой Найтли! История того, как Елена попала в голливудский триллер «Джек Райан. Теория хаоса» сама просится на экран. «Мне позвонила агент и спросила: «Что ты делаешь 23 июля?» Я отвечаю: «У меня съемки в «Условиях контракта-2» на Рублевке, в 30 километрах от Москвы, в каком-то загородном доме, весь день». Она: «Проводят кастинг, американцы хотят тебя посмотреть». Я толком не узнала, что за проект, и отказалась, – вспоминает актриса. – И вот 23-го числа мы снимаем сцену, как вдруг врывается полиция: «Всем покинуть помещение, незаконное проникновение на чужую территорию». Какая-то ерунда произошла с объектом: муж с женой разводились, жена отдала дом под съемки, приехал муж и всех выгнал. В итоге «всем спасибо, смена окончена». Я вспоминаю, что у меня что-то было в этот день. Звоню агенту и говорю: «Извините, я случайно освободилась. Может, я приеду?» Приехала, посмотрела текст на английском, зашла, что-то там сказала и ушла. И была уверена, что меня не возьмут. А через полтора месяца мне неожиданно позвонили и предложили повторные пробы… Так Елена стала частью английской команды. Правда, как и в любой интернациональной компании, без курьезов не обошлось. К примеру, первое время, когда Великановой говорили, что она заслужила отдых – по-английски «a rest», она думала, что речь идет об аресте, и очень пугалась.

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 09.04.2017 в 18:01 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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