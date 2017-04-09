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← Егор Дружинин: «В Америке я работал грузчиком»

Евгений Миронов не вылезал из скафандра

 

 Миронов

Нам удалось пообщаться с замечательным артистом Евгением Мироновым накануне кинопремьеры фильма «Время первых». Евгений Витальевич не только сыграл в нем главную роль – космонавта Алексея Леонова, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, – но и вместе с Тимуром Бекмамбетовым продюсировал киноленту. Накануне премьеры ни о чем другом Миронов думать и говорить не мог. Но началась беседа с интриги.

 

Мэтр с кепкой

– Извините, что я в кепке, – виновато сказал Евгений Витальевич про свой головной убор, который он не снял и в помещении. – Я сейчас снимаюсь в одной картине, у меня на голове выбрита часть волос – и, чтобы не пугать вас, я останусь в таком виде. Я даже дома так хожу…

Немного поразмыслив, мы поняли, что Евгений Миронов играет Ленина в новом фильме Владимира Хотиненко (недавно режиссер сказал нам о картине два слова, но отказался называть исполнителя главной роли – и вот теперь, кажется, всё встало на свои места). Расспрашивать об этой работе актера было не к месту да и бесполезно (творческие люди суеверны и не любят говорить о ролях заранее), поэтому дальше разговор шел о фильме «Время первых» и пределах человеческих возможностей.

 

Голливуд отдыхает!

– Два года назад исполнилось 50 лет со дня первого выхода человека в космос, и Алексей Архипович Леонов много интересного рассказал про свой полет и про то, сколько было внештатных ситуаций…

– Вы понимаете теперь, почему мы не могли не снять фильм об этом подвиге? Первый фильм о космосе в отечественном кинематографе, снятый в формате 3D! Это важно для того, чтобы молодые ребята увидели киноленту и ощутили на себе хоть немного это чудо. Меня спрашивали: «Это наш ответ Голливуду и их фильму «Гравитация»?» Да какая там «Гравитация» – у нас круче! Актриса Сандра Баллок на съемках летала в большом пространстве. Мы же с Костей Хабенским (исполнителем роли космонавта Павла Беляева. – Прим. авт.) сидели в маленьком аппарате вдвоем, у нас 40 килограммов только один скафандр весил. И в этих условиях надо было еще играть катастрофу!

– Такие тяжелые скафандры, наверное, очень мешали работе?

– Под конец месяца съемок мы из них просто не вылезали. Но не потому, что нам там нравилось – просто каждое освобождение из скафандра занимает огромное количество времени и большое число людей. Вот мы и оставались в нем во время небольших перерывов. При этом руки и ноги всё время были в полусогнутом состоянии, ведь эти скафандры предназначены для полетов в космос, а не для хождения по земле…

 

Герои среди нас

– Насколько вам было важно во время работы над фильмом общаться с Алексеем Леоновым?

– Он нас вдохновил. Эта история – абсолютно реальная, хотя кажется фантастической: Алексей Архипович должен был раз шесть или семь погибнуть. При этом сам он – обаятельный человек, который до сих пор обращает внимание на то, как к нему подошла секретарша. Он влюбил нас всех в себя настолько, что, честно вам скажу, я мечтаю о продолжении этой истории!

– Насколько фильм близок к реальности?

– Все события в фильме документальны. Для меня очень важно было, что мы ничего не придумывали и не приукрашивали. Хотя никто нам не верит! Но всё это чистая правда, вот такие герои среди нас живут.

– А сами герои рассказывают о своих подвигах?

– Алексей Леонов на недавней встрече со школьниками много рассказывал о генеральном конструкторе космических аппаратов Сергее Павловиче Королеве. Но при этом ни слова не сказал о своем детстве, о том, что он был восьмым ребенком в семье, что в 1937 году забрали его отца, что однажды зимой пришлось босиком идти школу. Я вставил в фильм монолог об этом. Для меня важно было понять, откуда берутся герои. Они же к нам не с Луны прилетают. И я очень счастлив, что Алексей Архипович не убил меня, посмотрев эту картину, а сказал очень важные для меня вещи.

 

Навстречу неземному

– Как готовились к съемкам?

– Мы с Константином Хабенским прошли весь «курс молодого бойца», а точнее – космонавта. Много занимались спортом – для нас разработали специальную программу, которая рассчитана на повышение выносливости. А после этого началось самое тяжелое. Для меня самая большая сложность была не физическая, а психологическая. Наш корабль снимали в маленьком пространстве, было огромное количество мешающих деталей, тросов. Скафандр опять же... И вот тут надо было справиться с собой, и я как-то даже засомневался: полетел бы по-настоящему в космос или нет? Это ведь очень тяжело!

– Вы сразу предложили на роль Павла Беляева Константина Хабенского. Почему? Он так похож на легендарного космонавта?

– Действительно похож. Но не надо забывать и о том, что Константин – прекрасный артист, а я с ним никогда раньше не работал. Это был прекрасный опыт. Еще хочу сказать о Владимире Ильине, который сыграл Сергея Королева. Эта роль – его выдающаяся работа. Сложность в том, что в таких фильмах не остается места для психологического описания роли, как это бывает в драме. Но показать величину такой исторической фигуры было надо. И Владимир Ильин справился – это видно даже в кадрах, где он просто молчит.

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 09.04.2017 в 14:04 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Егор Дружинин: «В Америке я работал грузчиком»

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