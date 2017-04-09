Егор Дружинин: «В Америке я работал грузчиком»

«Я люблю в каждом танце рассказывать историю», – говорит хореограф Егор Дружинин. Многие помнят его по главной роли в фильме «Приключения Петрова и Васечкина», а сейчас видят в жюри шоу «Танцуют все!». Егор также успел поработать хореографом на «Фабрике звезд» и наставником шоу «Танцы!», поставил немало танцев для звезд эстрады и мюзиклов, учился в Америке и нашел большую любовь в России. Словом, жизнь артиста, который 12 марта отметил свое 45-летие, – это множество интересных историй. И почти все они – танцевальные.

Танец Васечкина среди инопланетного вторжения

С танцами Егор мог связать свою жизнь с детства, поскольку родился в семье успешного хореографа Владислава Дружинина. «Я дважды водил его в хореографическое училище – в 8 и в 9 лет, – говорит Владислав Юрьевич. – Он сказал: «Папа, я занимаюсь джазовым фортепиано и буду играть». И я как отец-демократ ответил: «Нет, так нет». Но танцы всё равно ворвались в жизнь Егора благодаря отцу и фильму «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». «В поисках подходящих актеров на главные роли мы пересмотрели около пяти тысяч пацанов, – вспоминает режиссер картины Владимир Алеников. – Наконец Влад Дружинин, хореограф обеих картин, предложил: «Может, моего сына попробуешь?» И мы отправились в пионерский лагерь. Я смотрел, как Егор несется нам навстречу, и понимал: вот же он, Васечкин! Он разворачивал привезенные гостинцы, грыз яблоко, рассказывал отцу о том, как вчера купался… Я спросил: «Егор, а в кино ты хочешь сниматься?» – «В каком?» Я рассказал ему несколько сюжетов из будущего фильма про «укрощение» строптивой отличницы Маши, в которую влюблен его друг Петров. Егор хохотал. Потом вдруг прищурился: «А Петрова вы уже нашли?» – «Ну есть у нас несколько претендентов на эту роль». «Не надо никого искать! – воскликнул он. – Сейчас я вам его приведу!» Через пять минут вернулся вместе с Димой Барковым: «Познакомьтесь, это мой друг». Передо мной стоял вылитый Петров!» В фильме ребятам пришлось довольно много танцевать, и Егор схватывал всё на лету, но мысли его были заняты отнюдь не танцами. Неразлучная троица – Дружинин, Барков и Инга Ильм, которая играла Машу, – постоянно хулиганила. То фонарь ночью разобьют и рассказывают, что гонялись за инопланетянами, то дымовую шашку в пляжной раздевалке подожгут. А на съемочной площадке была возможность и погеройствовать. Например, в эпизоде, где Васечкин, подобно Дон Кихоту, сражается с ветряной мельницей, Дружинин сделал полный круг, зацепившись за лопасть мельницы. В общем, съемки показались ему делом увлекательным, и после школы Егор поступил на актерское отделение ЛГИТМиК.

Американский танец со сломанной ногой

Желание всерьез заняться танцами настигло Егора уже в вузе, но он понимал, что опоздал... «Помог Егору американский случай, – рассказывает его отец. – Когда сыну было 17 лет, я его взял с собой в Калифорнию, где ставил со своими студентами спектакль. У нас был обед с приятелем – известным американским хореографом. Он спросил сына: «Почему ты такой грустный?» А тот в ответ: «Я хочу танцевать, но мой поезд ушел». Когда хореограф услышал, что Егору всего 17 лет, то смеялся до слез. Оказывается, он впервые вошел в балетный класс, когда ему было 24 года! Это настолько вдохновило сына, что он остался в Америке и начал заниматься по 6 часов в день в хореографической школе при изумительном балете». На самом деле всё было не так просто. «В Америке я работал и посудомойщиком, и официантом, и на автомойке, и грузчиком, чтобы было на что жить, – признается Егор. – Домой хотелось каждую минуту». Он очень тосковал по жене Виктории, которая осталась в России. Хватало и других проблем. «Между первым и вторым курсами нашего института, учась в школе Ли Страсберга в Нью-Йорке, Егор сломал себе колено, – рассказывает Виктория. – Когда первый раз вернулся из Америки, у него нога сгибалась лишь на сорок пять градусов...» Продолжать учебу в США Дружинин отправился уже после окончания ЛГИТМиК. А жене удалось получить визу и присоединиться к нему только через два года. «На тот момент я играла все главные роли в питерском ТЮЗе, но понимала: если не приеду, он просто сорвется и вернется не доучившись. А он только-только получил стипендию от самого Барышникова. Было бы верхом глупости не довести дело до конца. Так что я помчалась к нему, как «скорая помощь», – говорит она. – Уже на второй день в Америке нашла работу по специальности: меня сразу взяли в три танцевальные школы. Мы смогли снять нормальную квартиру, нормально питаться. Можно было остаться там и строить жизнь. Но, думаю, в Америке Егор даже на четверть не смог бы реализовать себя». Домой Дружинин увозил золотую медаль лучшего чечеточника Америки в возрастной категории от 19 до 21 года.

Брачный танец с элементами балета

С Викторией Ицкович, двоюродной сестрой Николая Цискаридзе, Егор встретился в театральном институте, куда девушка поступила после Тбилисского хореографического училища. «Ника мне понравилась сразу, но я не знал, как ей об этом сказать. Она была такой принцессой, сразу и не подойдешь, – признается он. – У Ники было немало поклонников. Я занял очередь и принялся ухаживать. Ухаживал я странно. То танец ей подарю, то огромную банку солений, которые она так любила...» А вот Виктория говорит, что Егор ей сразу не понравился: «Он так болезненно реагировал на любое упоминание о Васечкине, что я в этом видела лишь высокомерие. Если его кто-то окликал «Васечкин», то он неизменно отвечал: «Моя фамилия – Дружинин». Мне казалось, что в этом было столько чванства, что на мою симпатию этот «Васечкин» рассчитывать никак не мог... Но у нас были две объединяющие нас страсти – театр и танец. Я помогала ребятам делать растяжку. Егору было тяжело. Он тогда, нагнувшись, еле-еле мог коснуться пола кончиками пальцев, не сгибая коленок. В какой-то момент я поняла, что ни один нормальный человек на такие мучения не пошел бы». А потом девушка поняла, что ухаживания хочет принимать только от этого «ненормального», хотя ухаживал он плохо, поскольку был застенчив и соткан из комплексов. Тогда она сделала шаг ему навстречу, о чем оба не пожалели по сей день. Роли в их семье давно распределены: Егор – художественный руководитель, а Ника – директор. И никак иначе. «Дело в том, что Егор, во-первых, совсем непунктуальный. Он же может опоздать куда-нибудь на неделю, – объясняет такой расклад Виктория. – Во-вторых, он крайне рассеян. Однажды прожил целый год в твердом убеждении, что ему тридцать восемь лет, хотя на самом деле ему было на год меньше. Понял, что ошибался, только в день рождения. В-третьих, он преступно забывчив. Говорит с кем-то полчаса, сердечно раскланивается, потом шепотом меня спрашивает: «Ты не знаешь, кто это был? Очень милый человек. Я знаю, что у него восьмилетний сын и двухдверная машина синего цвета, но кто он и как его зовут, не помню».

Тройной танец по наследству

У Егора и Виктории трое детей, каждый из которых талантлив по-своему. Старшая дочь Александра в прошлом году успешно сдала вступительные экзамены сразу в три престижных вуза: МГУ, Первый медицинский и Высшую школу экономики. В любой из них девушку охотно брали на бюджетное отделение, и она в итоге выбрала ВШЭ. Сын Тихон учится в гимназии при Финансово-экономической академии и увлекается поездами. «Мы жили недалеко от Ботанического сада и площади трех вокзалов. Когда старший сын был маленьким, няня спрашивала его: «Тишуля, куда пойдем гулять?» И он отвечал: «На вокзал!» Рассматривал целыми днями поезда. Он даже читать научился по табло», – уверяет Егор. Младший, Платон, учится играть на кларнете. А как же танцевальные гены? «Саша запросто могла бы стать отличной танцовщицей, – уверен Дружинин. – В детстве ее отдали в танцевальную школу. Она, отходив три года, взбунтовалась и больше ни классикой, ни модерном не занималась. Правда, позже освоила хип-хоп и чечетку. И то, и другое у нее получалось великолепно. И Тихон, и Платон дома танцуют постоянно, но, как ни странно, в разных комнатах. Да и дочка, поступив в институт, вновь захотела заниматься. Так что, кажется, скоро они все втроем отправятся на занятия. Возможно, в Школу Трех Искусств в Новогорске, которой руководит Леша Кортнев и в которой я курирую танцевальный факультет».