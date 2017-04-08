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← Во поле берёза стояла

Всегда на высоте

 

 чУРСИНА

Высокий рост – находка для подиума, но в жизни он порой доставляет хлопоты, особенно если ты актриса, которая гордо возвышается над всеми партнерами-мужчинами...

 

Людмила Чурсина: «Для Леонова сделали подставку»

Одна из самых красивых советских актрис в юности очень комплексовала из-за своей внешности. «Я страшно стеснялась своих 177 сантиметров, – признается Людмила Чурсина. – Мои ровесники, дети войны, все как один были низкорослыми, а я выделялась и страдала от этого, сутулилась, старалась быть незаметной». Считая себя «длинной и корявой», девушка видела свое будущее на палубе корабля или в авиаконструкторском бюро. Но когда поехала в Москву поступать в технический вуз, зашла на вступительные экзамены в Щукинское театральное училище – поддержать подружку – и неожиданно поступила сама. Студенткой IV курса ее утвердили на главную роль в фильме «Донская повесть». Свое первое появление в станице, где шли съемки, Людмила Алексеевна описывает так: «Накрутила я на голове «халу», надела мини-юбку, туфли на шпильках. Когда прибыла на место, вышла на пристани и сразу сломала каблук. Стою вся такая растерянная, лохматая и хромая. А режиссер картины Владимир Фетин с Евгением Леоновым рыбу удят. Подошли ко мне. Владимир говорит: «Ну, Женечка, знакомься, твоя партнерша Людмила!» У Леонова ведро с рыбой из рук выпало: «Как я с этой дылдой играть буду?!» Мое женское самолюбие было задето, я ответила: «Если что-то не устраивает, закажите себе скамеечку и пользуйтесь ее услугами!» И действительно, для Леонова была сделана специальная подставка, на которую он взбирался, когда снимался рядом со мной. Но однажды он мне «отомстил». Прихожу на место съемок и вижу: два казачка копают яму. Говорю: «Что вы делаете?» Отвечают: «Леонов сказал – копать!» Я: «Евгений Павлович, в чем дело?!» «В яме будешь стоять – надоело мне на скамейку залезать!» Впрочем, в остальном Леонов относился к молодой партнерше очень тепло, а режиссер Владимир Фетин на ней женился!

 сЕЛЕЗНЕВА

Наталья Селезнёва: «Для меня выкапывали ямку»

Для юной Натальи Селезневой высокий рост тоже стал серьезным испытанием. «В старших классах я вдруг начала сильно расти. Как это было тяжело! – вспоминает она. – Что такое в 1960-х годах иметь рост 1,75? Некрасиво, неприлично! Это сейчас все акселераты, и для девушки такой рост – то, что нужно, а тогда только и слышала: «Дылда, дылда». В школе специально сутулилась, чтобы казаться ниже…» Однажды Наталья даже пригрозила матери: «Если вырасту хоть на один сантиметр – повешусь!» Бедная женщина страшно переживала, а потом придумала выход из ситуации: отдала дочь на баскетбол, где высокий рост Натальи был весьма кстати. Зато создателям фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» он доставил немало хлопот, ведь «хорошая девочка Лида» в исполнении Селезневой даже без каблуков была на шесть сантиметров выше своего партнера Александра Демьяненко! Приходилось использовать разные ухищрения. «Если мы с Сашей стояли в кадре рядом, для меня выкапывали ямку или Демьяненко подставляли небольшой стульчик», – вспоминает Наталья Игоревна.

 

Татьяна Васильева: «Ко мне приставили лесенку»

«В школе меня дразнили «каланчой» и просили «достать воробушка». Это были страшные оскорбления. Я ходила сутулясь, голову опускала вниз. Ужасно мне было себя жалко! – вспоминает 176-сантиметровая Татьяна Васильева. – Как я мечтала быть 162 сантиметра ростом! Я даже ходила к нашему ректору школы-студии МХАТ и говорила ему на полном серьезе: «Я слышала, что есть такое средство, на свиньях его испытывают, которое уменьшает рост. Вот бы мне такие таблетки...» Конечно, никаких «таблеток от роста» студентка в итоге не принимала. Однако ее стати не помешали Татьяне вскоре стать партнершей знаменитого, но невыского Владимира Высоцкого в фильме «Четвертый». По сюжету они были супругами. «В кадре всё время то я лежала, он стоял, то он лежал – я стояла, то мы вместе лежали, и всё было отлично, – вспоминает Татьяна Григорьевна. – И вдруг сцена в телефонной будке, где я ему устраивала истерику. Думаю: «Ну всё, пропала. Сейчас придет, встанет рядом, и что мне делать?» Сняла обувь, съехала по стенке... Тут приходит рабочий, заносит лесенку, приставляет ее к моей ноге и прикручивает к полу. Через некоторое время заходит Высоцкий и начинает подниматься медленно так, буквально по мне, то есть по лесенке. Установили уровень, чтобы он на полголовы оказался выше – так и провели сцену».

 

Олеся Железняк: «Я донашивала пальто старшей сестры»

В наши дни женщина ростом 175–176 сантиметров уже никого не удивляет. Но Олеся Железняк со своими 180 всё же выделяется среди актрис. «Когда пошла в школу, я оказалась самой высокой в классе и с первого по одиннадцатый класс сидела на последней парте с каким-нибудь двоечником, хулиганом или заморышем. У меня только такие были соседи. Зато в подружках ходили первые красавицы. Я удачно оттеняла их прелести», – вспоминает она. Впрочем, Олеся быстро оценила преимущества своего роста: «Я обожала ходить в кино. Самыми любимыми были сеансы для взрослых. Высоченная, как каланча, я донашивала пальто старшей сестры и ее лохматую песцовую шапку и выглядела гораздо старше своих лет. В кинотеатр я приходила с лучшей подружкой, едва достававшей мне до локтя. На нас пристально смотрели, потом говорили мне вежливо: «Вы проходите», а ей строго: «А вы домой!» И я ей шептала: «Свет, ну ладно, я пошла. Потом тебе расскажу». На съемках высокий рост Олесе особых проблем не доставляет, ведь она чаще играет характерных героинь. А в жизни он помог ей покорить будущего мужа, актера Спартака Сумченко. «Высокая и изящная, она просто завораживала, – признается Спартак. – Ноги нереальной, просто нечеловеческой длины. Другие девушки были красивы привычной красотой, а Олеся казалась существом с другой планеты». Супруги вместе уже 18 лет, у них четверо детей.

 

Светлана Антонова: «На все съёмки вожу балетки»

Пожалуй, самая высокая российская актриса – это Светлана Антонова. Ее рост составляет 182 сантиметра, так что во время съемок в картине «Охота на Пиранью» со 178-сантиметровым Владимиром Машковым Светлану слегка закапывали в землю, чтобы «занизить». «Я живой пример того, что после 25 лет люди еще растут! – шутит актриса. – На все пробы и съемки вожу с собой балетки и показываю их мужчинам-партнерам: мол, не волнуйтесь, каблуков нет, и вообще это не вы маленькие, а я слишком вымахала!» Она с удовольствием вспоминает съемки в сериале «Морской патруль» с высоченным Дмитрием Орловым: «Наконец-то я почувствовала себя слабой и беззащитной! А режиссер разрешил мне надеть туфли на шпильке».

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 08.04.2017 в 18:18 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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