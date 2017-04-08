Во поле берёза стояла

Самое апрельское дерево – береза. Ведь даже старинное название этого месяца – березозол – означает первую березовую зелень. Но мы выяснили, что любимейшее дерево нашей страны интересно не только этим.

1. БЕРЁЗОВЫЕ СКАЗКИ

Есть легенда, что березами становятся русалки, которые задерживаются на суше после наступления рассвета. Деревья, ветки которых свисали до земли, считали русалочьими. Да и любимым развлечением русалок, как полагали крестьяне, было качаться на березовых ветвях. Поэтому на русальную неделю девушки вешали на березы венки и рубашки – надеялись, что русалки в обмен на подарки помогут в любовных делах.

2. БЕРЁЗОВЫЙ ПРАЗДНИК

На седьмой неделе после Пасхи в старину отмечался Семик – женский обрядовый праздник. В этот день девушки и молодые женщины ходили в лес завивать березы. Одиноко стоящее дерево пригибали к земле, сплетали его ветви, украшали их лентами и бусами, а потом водили вокруг него хороводы. А устав, садились в тень и устраивали пир.

3. БЕРЁЗОВАЯ КУЛИНАРИЯ

Березовый сок нужно пить свежим – он плохо хранится. Зато, смешав сок с дрожжами и изюмом и дав ему настояться около недели, можно получить березовый квас. В Словакии на основе березового сока, солода, хмеля и трав делают березовое пиво. В советское время разрабатывался рецепт березового шампанского. А финны пьют чай из молодых березовых листочков. В дело годится и березовая кора – американские индейцы мелко резали ее и варили, как лапшу, а еще мололи в муку и пекли хлеб.

4. БЕРЁЗОВАЯ МЕДИЦИНА

В старину верили, что запах березы излечивает от меланхолии, а баня с березовым веником – лучшее средство от хворей. Настой из березовых почек используют как мочегонное, бактерицидное, ранозаживляющее и жаропонижающее средство. А недавно сотрудники Научного центра изучения Арктики выяснили, что настой из листьев и коры березы низкой помогает защититься от магнитных бурь. Мышам, которые принимали этот препарат, геомагнитные возмущения были нипочем.

5. БЕРЁЗОВАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

До появления бумаги наши предки писали на бересте. Первые берестяные грамоты нашли в Великом Новгороде в 1951 году. Из них ученые узнали много интересного о быте древних новгородцев – тут и списки покупок, и наказы от жен мужьям, и долговые обязательства, и любовные послания. Но самые трогательные – записи мальчика из XIII века Онфима, который, очевидно, обучался грамоте. Как и любой ребенок, Онфим частенько отвлекался от учебы, и рядом со старательно выведенными буквами можно увидеть забавные детские рисунки.

6. БЕРЁЗОВОЕ ИСКУССТВО

Знаменитый ювелир Карл Фаберже использовал карельскую березу, чтобы создать одно из своих пасхальных яиц. Император Николай II заказал это яйцо в качестве подарка своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, к Пасхе 1917 года. В разгар войны было не до роскоши, это и определило материал. Подарок так и не был вручен, и долгое время яйцо считалось утерянным. Но в 2002 году его нашли, и сейчас оно хранится в музее Фаберже в Баден-Бадене.

7. БЕРЁЗОВАЯ АРХИТЕКТУРА

Березу обычно не используют в строительстве домов – она легко подвергается гниению. Но несколько «березовых домиков» до сих пор стоит в российских императорских парках, к примеру, в Гатчине. Это модные в XVIII–XIX веках павильоны-обманки, которые украшались неочищенными березовыми бревнами только снаружи. Внешне конструкция выглядит как поленница березовых дров. Тем сильнее удивление гостя, зашедшего внутрь: павильоны отличаются роскошными интерьерами.