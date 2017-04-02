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9 признаков Дмитрия Нагиева

 

 Нагиев

Кто не знает Дмитрия Нагиева? Брутальная лысина, фирменный прищур, остроумные шуточки... Но что стоит за популярным образом? В канун 50-летия телеведущего, которое он отметит 4 апреля, мы решили выяснить это.

 

Фамилия

Фамилия Нагиев досталась Дмитрию необычным образом. Дед телеведущего – выходец из Ирана. «После Первой мировой войны его родители бежали из Ирана в Ашхабад, – рассказывает Дмитрий. – Они умерли от голода, в живых остался один дедушка. Ему тогда было около девяти лет. В приюте мальчика назвали по фамилии чужих людей, которые его привели, – Нагиевы». Эту фамилию и стремление стать актером Дмитрий унаследовал от отца (Владимир Нагиев дважды пытался поступить на актерский, но в итоге стал инженером), а вот успешным он стал благодаря маме. Родители развелись, когда Диме было 11 лет, а его младшему брату Жене – семь. Несмотря на алименты, с деньгами в семье стало туго. Зарплаты преподавателя иностранных языков в Военной академии связи, где работала Людмила Нагиева, на жизнь хватало с трудом. «Мы жили так бедно – не передать. Помню, как в 6-м классе я жаловался маме, что мне жмут ботинки и я больше не могу их носить – больно, – вспоминает Дмитрий. – И всё же всем в своей жизни я обязан маме. При той тяжести жизни, которая ей досталась, она сама выстояла и воспитала нас с братом приличными людьми». Нагиев говорит, что именно желание помочь маме сделало его невероятно работоспособным.

 

Накачанный торс

В свои почти пятьдесят телеведущий обладает отличной фигурой. «А в детстве меня частенько били, потому что я не отличался крепким телосложением, – признается Дмитрий. – Пока в четвертом классе не пошел заниматься спортом. Мне очень нравилось слово «самбо» – самооборона без оружия. Слово нравилось, а тренировки – нет. И тем не менее я там дневал и ночевал». В итоге он стал мастером спорта по самбо и даже вуз выбрал в соответствии со спортивными увлечениями. «После школы я поступил в Ленинградский электротехнический институт, поскольку там развивали дзюдо. Тренер отправил меня туда на дневной факультет. Мне было сказано: «Только не сдавай чистый лист на экзамене, хоть что-то напиши, тебя примут». Я сдал чистый лист, и огромными усилиями меня устроили на вечерний. С правом посещения дневного, чтобы через год перейти на дневной», – вспоминает Нагиев. Но этого года у него не оказалось. Дмитрия поймали на фарце и поставили перед выбором: тюрьма или армия. А за два года службы в войсках ПВО он прочитал сотни книг и, вернувшись, решил воплотить в жизнь давнюю мечту – стать актером. При конкурсе 200 человек на место Нагиев с первой попытки поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. А со спортом он дружит до сих пор: это и ежедневные пробежки, и тренировки в спортзале. «Секрета никакого нет. Хочешь быстро бегать – бегай, хочешь иметь бицепс – качай бицепс», – говорит он.

 

Полуулыбка и тёмные очки

Далеко не все знают, что фирменная нагиевская полуулыбка и темные очки, в которых он обычно появляется на публике, это не просто часть имиджа, а последствия неприятного недуга – паралича лицевого нерва. «Заболел я этой штукой на втором курсе театрального института, – рассказывает телеведущий. – Страшное дело – вдруг перестало двигаться лицо. То ли осложнение после простуды, то ли инфекция… В общем, 40 дней лицо мое оставалось совершенно неподвижным. Ни массажи, ни иглоукалывания не помогали. Но как-то раз ночью в больничной палате от ветра вдруг распахнулась форточка и резко захлопнулась. Я, испугавшись, вскочил с диким воплем и… в тот же миг почувствовал, что глаз дернулся, по щеке пробежала дрожь, и дальше пошло всё восстанавливаться. Восстановилось, но не совсем – левая сторона осталась не полностью подвижной... Когда съемки идут долго, тяжело контролировать левый глаз, он закрывается. Вот я себе и придумал темные очки, так оно и пошло. Не ахти какая фишка, отказаться от нее несложно – сложно придумать что-то новое. Но я сейчас думаю над своим будущим имиджем: в разработке противогаз и плавательная маска».

 

Бритая голова

Все уже привыкли, что Дмитрий сияет с экрана бритой головой, а ведь раньше у него была богатая кудрявая шевелюра. «У меня и сейчас полно волос, – уверяет телеведущий. – Но однажды у меня закончился спектакль, и я подумал: интересно, как это будет, если наголо подстричься? Только что мне гримеры клеили лысину, мне показалось это симпатичным и забавным. Тогда у меня как раз образовался период в полтора месяца, когда никакой работы не предвиделось. И я взял и подстригся. А наутро позвонили с «Первого канала» и предложили вести «Две звезды». Я понял, что вхожу в «Две звезды» абсолютно лысым, потому что проект начинается через пять дней. Ну и пришлось «поддерживать прическу». Сейчас, может быть, я и рад бы отрастить обратно патлы, но у меня нет паузы».

 

Голос

Дмитрия Нагиева можно узнать даже на слух – уж очень характерный у него голос и манера говорить. Манера петь, кстати, тоже характерная. «Что бы я ни напел, вы не узнаете в моем исполнении ни-че-го. Я пою ярко, талантливо, но неузнаваемо. Чехов будто про меня написал: «Голос сильный, но противный», – говорит Нагиев. – В детстве я пел в хоре, у меня даже был значок Всероссийского хорового общества. Но когда начал ломаться голос, вдруг выяснилось, что я хоть и неплохо смотрюсь во втором ряду с краю, но не могу взять ни одной ноты и меня проще сбросить в оркестровую яму, чем таскать по филармониям». Представляете, каково пришлось Дмитрию, когда режиссер Жора Крыжовников пригласил его на главную роль в караоке-комедию «Самый лучший день»? «Я никогда не пел. Но тут я спел! – рассказывает актер. – Когда я вышел из студии звукозаписи, Крыжовников сидел, обхватив голову руками. Затем сказал: «Ну мы хотя бы попробовали». Ни одной чистой ноты мной взято не было. Всё, что вы услышите в фильме, – чудо техники. Только стоны мои».

 

Татуировки и побрякушки

Дмитрий уверяет, что татуировки, а также всевозможные цепочки и браслеты, которые он любит носить, – это не просто часть имиджа. «Я далек от того, чтобы рисовать на себе львов, котиков или мотоциклы, – говорит он. – Каждая из татуировок несет для меня глубокий смысл. В основном это надписи или культовые знаки (на левом предплечье артиста выбито Te Amo Es Mecum – «Люблю тебя, это истина», а на левом бицепсе – крест. – Прим. ред.). Считаю их своими оберегами». А история нагиевских побрякушек началась с сережки, которую он стал носить во время учебы в ЛГТМиК. «Однажды я зашел в булочную за хлебом. Там сидела бабушка, рядом с ней была прикреплена картонка с надписью: «Прокалываю уши. Безопасно, безболезненно и гигиенично». Меня это убедило. Я присел, бабка обслюнявила иголку, протерла ее ваткой и воткнула мне в ухо. Сережка стала моим талисманом, – говорит он. – И сейчас я подкладываю какие-то мысли под те амулеты, которые вешаю на себя. Мне кажется, что они защищают, хотя зачастую они висят и только мешают».

 

Большой сын

В последнее время рядом с Дмитрием нередко можно увидеть высокого бородача. Это его 27-летний сын Кирилл от брака с журналисткой Алисой Шер. Отец и сын должны были вместе вести шоу «Голос», но пилотный выпуск не понравился Константину Эрнсту – слишком смешно вышло. Дмитрий не настаивал. Он вообще никогда не баловал сына. С 13 лет Кирилл был его личным ассистентом, работал грузчиком на «Осторожно, модерн!», а потом администратором «Больших гонок» во Франции и на Мадагаскаре. «У Кирилла была кличка Золотой Муравей. Золотой – потому что мой сын, а Муравей – потому что пахал», – говорит Дмитрий. Через несколько лет после развода с Алисой Нагиев перебрался в Москву. А когда туда после школы приехал Кирилл и поступил в Школу-студию МХАТ, Дмитрий отправил сына жить в общежитие – вырабатывать самостоятельность. После второго курса парня отчислили из-за конфликта с преподавателем. Кирилл упал в обморок. Потом пришел в себя, позвонил отцу и услышал: «Сам думай, что делать дальше. Я ничем не могу тебе помочь». Кирилл доучился на актера в Питере, сейчас работает ди-джеем и телеведущим, снимается в кино и рекламе, играет в спектаклях. И на отца за суровое воспитание не сердится. «Возможно, я сам так поступлю, когда у меня будут свои дети», – говорит он.

Метки: в России, Кино, Общество, СМИ

Опубликовано: 02.04.2017 в 17:06 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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