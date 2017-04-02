Почему Лариса Гузеева строит мужа

На «Первом канале» набирает популярность новое кулинарное шоу «ТилиТелеТесто». Вести его поручили Ларисе Гузеевой, а экспертами стали супруг актрисы – президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров и чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов. Нам удалось побывать на съемочной площадке и увидеть, как рождается новая передача, что происходит за кулисами. Поговорить с экспертами. И стать свидетелями того, что никогда не покажут в эфире.

Большой секрет для маленькой компании

Съемки шоу «ТилиТелеТесто» проходят на территории московского завода «Калибр». Миновав пост охраны, мы попадаем в помещение, где идет запись передачи. Подготовка к съемкам уже началась: сотрудники расставляют посуду и раскладывают ингредиенты, а участники проекта сообща гадают, какие испытания их ждут. Все они не профессиональные кулинары, а повара-любители, которые в обычной жизни балуют своими блюдами лишь друзей и близких. В каждом выпуске передачи участники готовят два блюда: одно по своему оригинальному рецепту и одно одинаковое для всех. Что именно им предстоит делать в каждом конкретном выпуске, держат в строжайшем секрете – даже нам не говорят: вдруг случайно проболтаемся кому-то из участников и тем самым дадим ему преимущество? А ведь победителя – лучшего из лучших в приготовлении пищи – нужно определить по справедливости. Пока идет подготовка к съемкам, мы осматриваем помещение. Оно поделено на несколько секторов. В первом, самом большом, находятся плиты, кухонные столы, мойки – для каждого из участников. Перед съемками помещение интенсивно проветривается. «Как только включат плиты, и софиты заработают на полную мощность, здесь будет очень жарко», – поясняют нам. Второе помещение – это комната с большим монитором, в которой сидят эксперты и ведущая передачи Лариса Гузеева. Они могут в любой момент выйти в рабочий отсек и проконтролировать процесс, а если нужно, то и помочь участникам.

Семейственность на производстве

В этот день на съемках собралась вся семья Ларисы Гузеевой: поддержать маму и отца приехала их 16-летняя дочь Ольга. Она с интересом наблюдает за всем, что происходит в студии. А Лариса тем временем говорит нам: «Я сама отлично готовлю, мне по плечу блюдо любой степени сложности. Могу взять абсолютно любой рецепт – и на раз по нему приготовить. Может, в первый раз блюдо не будет суперкрасивым, но совершенно точно будет вкусным! Но что касается десертов – я к ним совершенно равнодушна».

Супруг телеведущей, ресторатор Игорь Бухаров, признается, что работа в таком проекте для него в новинку: «Я был членом жюри международных кондитерских и поварских конкурсов. Но там участники – специалисты высшего класса, с большими знаниями и умениями. С них и спрос был другой, более высокий. А сейчас мне приходится оценивать то, что делают любители. И для меня это достаточно сложно. Первое время вообще не представлял, как судить этих участников, по каким критериям. Но со временем втянулся, вывел для себя определенные правила. Главное, на мой взгляд, – увидеть реальный потенциал у участника. И мне интересно наблюдать, как люди из любителей становятся профессионалами». Присутствие на съемках супруги очень помогает Игорю. «Лариса мне подсказывает, – говорит он. – Есть же всякие нюансы, о которых не задумываешься. Когда ты просто на кухне работаешь, то можешь встать, как тебе удобно. Здесь этого делать нельзя. Лариса мне в таких случаях говорит: «Выпрямись! Картинка важна – чтобы было всё на пять баллов!»

Тайны ножа и аэрографа

Чуть позже на съемочной площадке появляется еще один эксперт шоу – Ренат Агзамов. Это ему большинство звезд российского шоу-бизнеса заказывают торты для своих праздников. «Когда меня пригласили принять участие в этом шоу, я сразу согласился, – говорит Ренат. – Я сам обожаю готовить, я в этом разбираюсь, мне легко оценивать, кто сильнее, кто слабее. Честно скажу, участники меня приятно удивляют. Эта передача считается как бы конкурсом домохозяек, но я вам хочу сказать, что уровень участников достаточно высок. Все они – сильные, уверенные, отлично знают основные правила кулинарии, грамотно работают с рецептами. Я просто очарован! Даже подсмотрел для себя некоторые интересные штучки. Например, одна из участниц, делая пряничный домик, использовала аэрограф как трафарет для нанесения узора. Мне он обычно нужен для раскрашивания каких-то элементов, а тут я увидел еще одно его применение. Ну и сам, конечно, делюсь своими секретами – у меня их очень много».

Без права на ошибку

Режиссер дает команду о начале съемок. В отличие от других шоу, дублей здесь не бывает. Таков принцип передачи «ТилиТелеТесто». Да и какие могут быть дубли в готовке?! Так что у участников никаких «вторых попыток» быть не может, и любая ошибка лишает всех шансов на успех – в чем мы вскоре убедились. Как в любом реальном деле, не обходится без неприятностей. Во время приготовления рыбного пирога один из участников порезал палец. Лариса Гузеева тут же подбежала, чтобы оказать ему первую помощь. Моментально обработала ранку, наклеила пластырь и помогла найти перчатки. Не прошло и часа – новая напасть! Практически все уже достали свои пироги из духовых шкафов. И вдруг один из участников вскрикнул – и все присутствующие с ужасом увидели, как готовый пирог, большой и румяный, упал на пол и рассыпался! Его неловко поставили на самый край стола, и он просто перевернулся. Лариса Гузеева тут же принялась успокаивать неудачливого повара: «Только не переживать! Сейчас я что-нибудь придумаю!» Но судьи, казалось, неумолимы. «Есть правило: ничего нельзя ставить на край стола, – бесстрастно произносит Ренат Агзамов. – Нарушение правила ведет к тому, что вы все сейчас видели. Это непростительная ошибка». Что в итоге придумали Лариса Гузеева с несчастным участником и как отразилась «авария» на окончательной оценке судей, мы с вами узнаем из телеэфира.