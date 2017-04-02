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← 1 апреля - никому не верю!

Уроки выживания от Ильи Шакунова

актер

 

В сериале «Выжить любой ценой» герой Ильи Шакунова, бывший офицер ГРУ Галанов, учит людей выживать в тайге. Актер признается, что сам он экстрим не любит. Но жизнь его сложилась так, что давать советы по выживанию он вполне может. Пусть порой и шуточные.

 

КАК ПЕРЕЖИТЬ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ

История романтических отношений Ильи Шакунова достойна отдельного фильма. К примеру, его первая влюбленность, случившаяся еще в детском саду, едва не закончилась... дуэлью. «Девочку звали Вика, у нее была коса до пояса, – вспоминает он. – Из-за Вики я вызывал мальчика на дуэль стреляться из лука. На Черную речку в Петербурге, на место дуэли Пушкина. Бабушку звал в секунданты...» Следующая любовная мелодрама разыгралась в школе. «Та девочка была на два года старше меня, а мне было лет десять, – рассказывает Илья. – Был костюмированный бал, и я, скрываясь в костюме зайчика и надеясь, что под этой личиной она меня не узнает, решился пригласить ее на танец. Подошел к ней развязной походкой, сражая ее наповал своим хвостиком и ушами. Она не отвергла зайчика и согласилась подарить мне танец. Танцевали по-пионерски, на расстоянии вытянутых рук. Помню, от ужаса и волнения страшно потел и еле дотянул до последних аккордов мелодии...» Сейчас актер – давно и прочно женатый человек, и его сердце заставляет трепетать только супруга – актриса Анна Дюкова. Они познакомились почти 20 лет назад на сцене питерского ТЮЗа. Но хоть профессия у супругов одна, залогом мира в семье актер считает то, что дома рабочие дела почти не обсуждает. «Если про кино еще и дома говорить, можно сойти с ума!» – уверен Илья. Сам он дома больше всего ценит возможность пообщаться с детьми – Василисой и Макаром. «Всё завязано на детях, – признается актер. – Только что положил спать одного, надо класть вторую, а она от книжки оторваться не может. Читает запоем, может в книжном магазине торчать по 4 часа, вот и ночью то и дело ловлю на том, что под одеялом с фонариком читает».

 

КАК СПАСТИ ЗДОРОВЬЕ ПРИ ПОМОЩИ ТЕАТРА

Илья родился в далекой от искусства семье: его мама химик-фармацевт, а отец электротехник. Сам юноша, хоть и посещал в детстве театральную студию, в будущем видел себя врачом. «Весь десятый класс я занимался на малом факультете Ленинградского мединститута, – рассказывает он. – Но потом поступил в электротехнический институт, из которого добровольно скоро ушел в никуда. Работал кочегаром, котломоем, уборщиком... Видимо, судьба меня специально мотала. Чтобы не просто куда-то пошел и кем-то стал, а сделал именно свой выбор. Одно время я работал уборщиком в Александринском театре, в студии которого – вот совпадение! – занимался, когда мне было 12 лет... В театре открывалась новая студия, были нужны люди, чтобы и в массовке играли, и сами что-то делали. Я решил туда пойти. А потом поступил в ЛГИТМиК на курс к Вениамину Фильштинскому». Актер уверен, что работать врачом или инженером просто не смог бы. «Дело в том, что я физически не могу заниматься нелюбимым делом – у меня начинаются хронические головные боли, – признается он. – Еще в школе я обнаружил, что когда занимаюсь нелюбимыми уроками, то у меня через полчаса начинает раскалываться голова, не хватает воздуха. Это ощущение оставалось в медицинском, в электротехническом. А как только я поступил в театральную студию, а потом в театральный институт, голова у меня вообще перестала болеть». Впрочем, медицинские навыки Шакунову пригодились: он дважды играл врачей, да и для отца двоих детей умение ставить уколы бывает нелишним.

 

КАК ВЫСТОЯТЬ, ИГРАЯ ГРАФА МОНТЕ-КРИСТО

Илья дважды играл героев, прототипом которых послужил Эдмон Дантес из «Графа Монте-Кристо», – в разных сериалах. Сравнивать эти картины актер не любит, а вот впечатлений набрался на обеих съемочных площадках. Сериал «Фаворский» запомнился плаванием в холодной воде. Отечественный «замок Иф» – место заключения героя – снимали в Кронштадте, так что сцена побега Фаворского обещала быть зябкой. Правда, режиссер понял, что вода в Балтике уже слишком холодна, и решил найти другое место. Но... «В специальном техническом бассейне для испытания моделей, который мы нашли в кораблестроительном институте, вода была ненамного теплей, – рассказывает актер. – Спасало лишь то, что под робой на меня был надет гидрокостюм. Но вообще-то ощущения были не из приятных: чтобы я опускался под воду, на меня навешивали грузы, и мне нужно было из них быстренько выбираться. Но я настраивал себя на то, что ничего плохого не произойдет: не захлебнусь, вынырну и не заболею после этой ледяной ванны. Мысли даже не было поболеть. Знал, что завтра съемочный день, послезавтра...» А вот сериал «Монтекристо» снимали в основном в теплых странах, зато Шакунов получил несколько травм. «Илья так рьяно в одной сцене стучал кулаком по столу, что сломал руку, – говорит его партнерша по сериалу Светлана Антонова. – И ему приходилось эту руку всё время прятать за спиной, чтобы она в кадр не попала. Было очень смешно». Неудачно закончилось и общение актера с соколом, которого его герой использовал в качестве тайного знака для сообщников. Бесконечные дубли сильно нервировали птицу, и наконец сокол долбанул партнера клювом.

 

КАК ВЫДЕРЖАТЬ СЪЁМКИ «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

Действие сериала «Выжить любой ценой» происходит в сибирской тайге, но туда актеров решили не загонять. Роль Сибири «исполнила» Карелия. Но даже несмотря на несколько более мягкие условия, Илье на этих съемках пришлось попотеть. «Всё было непросто, – признается он. – И съемки в холодной воде, и по канату пришлось научиться ходить, и по горам бегать вверх-вниз по 35 дублей. Некоторым это может показаться сумасшествием, но это наша жизнь». Ради такой работы актер старается держать себя в тонусе: увлекается здоровым питанием, на завтрак ест исключительно овсянку. «Если я в связи со съемками не могу завтракать дома, то варю себе геркулес сам, где бы ни находился. И это не какие-то современные быстрорастворимые каши в пакетиках, а настоящие овсяные хлопья крупного и среднего помола, которые надо поварить как следует, без спешки», – говорит он. А поддерживать спортивную форму актеру помогают спортзал, плавание и... занятия с детьми.

 

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 02.04.2017 в 10:08 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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