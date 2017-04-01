1 апреля - никому не верю!

1 апреля принято устраивать веселые розыгрыши. Впрочем, как показывают звездные примеры, бдительность стоит проявлять и в другие дни. Став «смешными жертвами», теперь не спешат доверять...

ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД - ОРГАНИЗАТОРАМ ПРЕМИЙ

Актерская премия «Фигаро» в честь Андрея Миронова вручается в Петербурге каждый год 8 марта. Актер был известным шутником, и организаторы мероприятия, видимо, решили последовать его примеру. В прошлом году приз «За служение театральному отечеству» получила Юлия Пересильд. Поначалу всё шло по протоколу: Юлия поднялась на сцену, получила приз из рук режиссера Виктора Мережко и подошла к микрофону с благодарственным словом. Тут из зала начали доноситься восторженные крики какой-то женщины. Актриса попыталась отшутиться, но накал страстей возрастал. Поклонница выскочила на сцену, стала просить у Пересильд автограф, падать ей в ноги и читать хвалебные стихи собственного сочинения. Смущенная Юлия не знала, что предпринять. А зал хохотал – не только потому, что это смотрелось комично. Дело в том, что петербургская публика узнала «сумасшедшую поклонницу» – это оказалась актриса местного театра «Антреприза» Ксения Каталымова, сама лауреат «Фигаро», которая не первый раз устраивает смешные мини-спектакли на церемонии вручения. Москвичка Пересильд с коллегой знакома не была. Впрочем, когда Юлии открыли глаза на происходящее, она от души посмеялась вместе со всеми.

АНДРЕЙ НОСКОВ - ДРУЗЬЯМ

Актер очень любит Петербург, который стал для него родным после учебы в ЛГИТМиК и многолетней работы в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Носкова можно назвать настоящим патриотом северной столицы. Неудивительно, что он с большим вниманием относится к любым событиям, которые влияют на жизнь города. Однажды на Дворцовой площади Петербурга должен был выступать Пол Маккартни. «И друг мне говорит: «Слышал новость? Подсчитали, что из-за силы голоса Пола может произойти некая физическая реакция, из-за которой треснет Александрийский столп, поэтому власти решили его на время концерта перенести», – рассказывает актер. – Я не на шутку завелся: «Как же так? Это же достопримечательность! Давай демонстрацию устроим. В газеты напишем!» И даже начал сочинять текст с обращением к гражданам». Но тут друг признался, что пошутил.

МАРГАРИТА СУХАНКИНА - СВОЕЙ ГРУППЕ

Солистка группы «Мираж» и член жюри шоу «Ты супер!» однажды на концерте стала первоапрельской «жертвой» собственных музыкантов. До выхода на сцену оставалось 10 минут, Маргарита собралась покинуть гримерку, но не тут-то было! «Дергаю дверь гримерки, а она не открывается, – вспоминает Суханкина. – Я толкаю дверь сильнее и понимаю, что ей что-то мешает с внешней стороны. Надавив на дверь буквально всем своим весом, мне удается открыть ее наполовину, и тут моему взору предстает такая картина: весь коридор уставлен одноразовыми стаканчиками! Их было настолько много и они так плотно стояли один к одному, что это и мешало открыть дверь. Первой моей мыслью было: «Как? Откуда? Кто?» Но присмотревшись, я увидела, что часть стаканов в середине образует название нашей группы «Мираж»! Разумеется, я сразу сообразила, чьих рук это дело. Улыбнулась и стала «театрально» звать на помощь. Через минуту появились музыканты из нашего коллектива с бутылкой шампанского в руках и со словами: «Ну что, из какого хочешь выпить?» Мы рассмеялись и приступили к празднованию Дня смеха после концерта».

СЕРГЕЙ ДРОБОТЕНКО - КОЛЛЕГАМ

Дружба с Еленой Воробей однажды обернулась для юмориста курьезом. Коллега пригласила Дроботенко на премьеру одного западного фильма. «Он долго упирался, но я произнесла кодовое слово «Мерил Стрип», и он закричал: «Да! Да! Конечно, идем!» – рассказывает Елена. – И я, первый раз за долгие годы нашего совместного общения, пришла вовремя. Он сразу заподозрил неладное... А дальше была потрясающая история. Мы давали интервью разным глянцевым журналам, говоря, что Мерил Стрип – это та волшебная палочка, которая привела нас сюда. Нас спрашивали: «А как вам Клуни?» «Ну, Клуни тоже хороший парень, но Мерил Стрип!» – говорили мы. Короче, когда нас уже накормили, напоили, усадили в зрительный зал, я его предупредила, что когда я вовремя приходила куда-либо, всегда происходила какая-то ерунда. «Нет, ну посмотри, всё хорошо идет!» – говорил Сережа. Прошло 30 минут фильма, 40 минут фильма, час, а Мерил Стрип так и не появилась. Тут до нас дошло, что журналисты вообще не понимали, о чем мы говорим. И Дроботенко сказал: «Лучше б ты опоздала!»

СЕРГЕЙ ПИСАРЕНКО - ПРОДАВЦАМ

Капитан команды КВН «Уездный город» надолго запомнил одну из поездок в Италию с женой Мариной. Кроме достопримечательностей супруги изучили и местные магазины. И в одном из них Марина обнаружила красивые туфли, которые ей очень понравились. Сергей решил сделать жене сюрприз... «Когда она отвлеклась, я быстро побежал в обувной отдел, – рассказывает он. – Оплатил туфли. Мне завернули их, как полагается, в разные мешочки. Принес в отель и незаметно подкинул к остальным покупкам. Дело было практически перед отлетом. И я, в ожидании реакции жены, говорю: «Давай уже собирать чемодан». Начав укладывать вещи, Марина наткнулась на один из мешочков. Когда она увидела туфли, ее счастью не было предела. Она поцеловала меня и сказала, что я большой романтик». Обновку женщина тут же решила примерить. И правильно сделала! «В одном мешочке оказалась туфля другой модели и картинка «С первым апреля», – говорит артист. – Жена долго не могла поверить происходящему, а я вспомнил, что в магазине мне сказали: «Вы только примерьте их перед отъездом». К счастью, туфли успели заменить, и на Родину Марина полетела с обновкой.