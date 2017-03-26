Открыть сердце

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 ОТКРЫТКА

В эпоху Интернета традиция посылать друг другу открытки уходит в прошлое. А жаль, ведь симпатичные почтовые карточки не просто радуют взгляд. Ко Дню открытки (25 марта) мы выяснили, что с ними связано множество интересных историй.

 

1. САМАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ

Русский художник Гавриил Кондратенко в 1890 году на отдыхе в Крыму встретил нищенку с благородными манерами. Она оказалась сестрой милосердия на пенсии. Художника поразило бедственное положение таких женщин, и он стал искать способы им помочь. Так возникло благотворительное общество «Община святой Евгении». В поисках денег для своих подопечных община придумала выпускать открытки. И подключила к этому «несерьезному» занятию лучших художников России: Репина, Бенуа, Рериха и других. Затею ждал успех, общество смогло организовать ряд больниц и приютов. А каталоги открыток, тогда созданные для продажи, сейчас причисляют к произведениям искусства!

 

2. САМАЯ ДОРОГАЯ

На аукционе Гертнера в Германии за 166 тысяч евро ушла открытка 1918 года с видом французского города По. За нее боролись покупатели из Германии, России, Англии и Франции, и споры были ожесточенными. Секрет – на обороте открытки. Ее послал художник Пабло Пикассо поэту Гийому Аполлинеру. Текста там практически нет, зато Пикассо нарисовал рисунок в стиле кубизма. Кстати, Аполлинер послание не получил. Художник написал его имя по-испански, и французские почтовики вернули открытку отправителю.

 

3. САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ

В университете города Глазго ученые Дэвид Камминг и Кин Чен создали крошечную открытку величиной 200 на 290 мик-рометров – это сравнимо с толщиной человеческого волоса. На ней изображена рождественская елка. Таким образом ученые хотели наглядно показать точность нанотехнологий. Они признались, что работа заняла всего полчаса – гораздо больше времени этим далеким от искусства людям понадобилось на то, чтобы придумать дизайн микрооткрытки.

 

4. САМАЯ СПАСИТЕЛЬНАЯ

Картина Репина «Гайдамаки на Умани готовят оружие» больше ста лет пролежала в запасниках Исторического музея в неподходящих условиях. Холст растрескался, краска отпадала кусками, на месте лиц остались белые пятна. Более того, не сохранилось ни одного эскиза или даже описания этого полотна. Реставраторы уже отчаялись, когда в музее художника случайно нашлась фотооткрытка с изображением картины. Ориентируясь на нее, полотно восстановили. И посвятили ему отдельную выставку.

 

5. САМЫЕ ТРОГАТЕЛЬНЫЕ

В Советской Армии в условиях дефицита у солдат не всегда была возможность отправить домой открытки. Но поскольку переписываться с родными хотелось, солдаты мастерили карточки сами. Брали красивые обои или плакаты, вырезали по размеру, на обороте чертили от руки графы для письма, индекса и адреса. По закону, послания военнослужащих пересылались бесплатно и даже без марки. Так что такие самоделки благополучно доходили до адресатов.

 

6. САМАЯ УДАЧНАЯ

Однажды советский школьник Володя Цукерман купил в киоске «Союзпечать» открытку с изображением Труса, Балбеса и Бывалого. А потом начал собирать всё, что связано с любимыми актерами. Среди прочего приобрел открытку с автографом Юрия Никулина. Повзрослев, Володя стал клоуном и познакомился с кумирами лично. И показал эту открытку Никулину. Тот посмеялся, сказал, что это не его почерк, и приписал: «Это писал не Никулин. Никулин». А Владимир Цукерман впоследствии основал «Музей трех актеров», посвященный знаменитой троице.

 

7. САМЫЕ «ВИНОВАТЫЕ»

Итальянцы очень рассеяны. Анонимный опрос показал, что 77% из них регулярно забывают о днях рождения мужей и жен. Специально для такого случая в итальянских книжных магазинах продаются открытки с изображением обезьяны, стыдливо прикрывающей глаза рукой. Раскаяние передано коротко и ясно.

Метки: в России, В мире, СМИ, Общество

Опубликовано: 26.03.2017 в 13:53 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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