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← Танцуй, Россия!

Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной!

Клюев

Каждый из нас хоть раз в жизни злился на погоду: то слишком жарко, то слишком холодно, то дождь, то ветер. Но ко Всемирному дню метеоролога (23 марта) мы выяснили: интересные события случаются при любой погоде! Можно, например...

 

В ДОЖДЬ - ВСТРЕТИТЬ ЛЮБОВЬ

Роман актеров Юрия Беляева и Татьяны Абрамовой начался с сильной непогоды на фестивале «Киношок». «В день открытия кинофестиваля был страшный ливень. Анапу заливало как из ведра, – вспоминает Татьяна. – Стоящие у красной дорожки артисты мигом промокли насквозь. С Беляевым мы случайно оказались рядом. А надо сказать, что Юрий Викторович производит впечатление человека жесткого, сурового, очень серьезного. Но тут мы посмотрели друг на друга и принялись хохотать, как дети: мои туфли от воды буквально на ходу разваливались, брюки вымокли, да и пиджак Беляева можно было смело выжимать». Стоял сентябрь, разгуливать в мокрой одежде было чревато простудой, и артисты вдвоем отправились искать транспорт, чтобы съездить переодеться. «Мы захватили еще двух молодых актрис и забились вчетвером в машину, – рассказывает Татьяна. – Ливень бьет по стеклам, дороги не видно. А мы все так старались к открытию фестиваля: нарядились, сделали прически, просидев не один час в парикмахерской. Смотрим друг на друга и смеемся: на головах ни следа от укладки, тушь течет ручьями, одним словом – те еще кинозвезды! Беляев, который сидел рядом с водителем, вдруг разворачивается к нам и говорит: «У меня есть предложение: переодеться и... обратно не возвращаться!» Я тут же выпалила: «Согласна!» «Чтобы не заболеть, надо согреться, так что пойдем в ресторан», – продолжает он. Девчонки разочарованно протянули: «А мы в открытии участвуем»... В итоге Татьяна и Юрий отправились в ресторан вдвоем. И с тех пор практически не расстаются.

 

В ЖАРУ - ПОЛУЧИТЬ РАБОТУ

Спортивный комментатор Виктор Гусев навсегда запомнил, как в первый раз комментировал финал чемпионата мира. Он тогда был газетным спортивным журналистом, подрабатывал на «Первом канале» внештатно и комментировал матчи всего три месяца. Поэтому задание оказалось для Гусева неожиданным. И уж тем более комментатор не предполагал, какой экстрим ждет его на рабочем месте...

«1994 год, пригород Лос-Анджелеса, город Пасадена, играют Бразилия и Италия, температура приближается к плюс 50 градусам, – вспоминает он. – Мы сидели в одних шортах прямо под палящим солнцем. Никаких козырьков над трибунами тогда не было. Единственное, что сделали организаторы, – картонными коробками закрыли телевизионные мониторы, чтобы они не перегрелись. Мы тоже легко могли перегреться, поэтому сняли коробки с мониторов и надели на головы. Стало чуть легче, но радость оказалась недолгой – вскоре редактор из Москвы сказал мне сакраментальную фразу: «Виктор, выйди из тоннеля». В коробке было эхо, так что ее пришлось снять». В результате у комментатора сильно сгорела шея – жена Виктора вспоминает, что после матча эта часть тела стала буквально фиолетовой. Но кожу вылечили, а экстремальные условия работы Гусева не испугали. Да и работодатели оценили стойкость внештатного сотрудника. Вскоре после этого «Первый канал» стал его основным местом работы.

 

СРЕДИ СУГРОБОВ - ПРОСЛАВИТЬСЯ

Роль Соньки Золотой Ручки в одноименном сериале стала звездной для выпускницы Санкт-Петербургской театральной академии Анастасии Микульчиной. Но ради известности актрисе пришлось помучиться! Съемки побега с каторги стали для нее каторгой в буквальном смысле. Сцены снимали в Карелии ранней весной, а в тот год она выдалась очень холодной. Костюмеры замотали девушку во множество теплых вещей, но кто же знал, чем это обернется! «По сюжету, мне приходилось бегать по пояс в сугробах, – вспоминает Анастасия. – Одежда была очень тяжелой. Я бежала по снегу, и тут произошло непредвиденное: я... провалилась в сугроб по шею! Жутко перепугалась – чем больше пыталась выбраться, тем глубже погрязала в нем. Это было ужасно, к тому же снегоходу туда не подъехать. К счастью, выбралась, а один валенок там так и остался...» Перепугался и режиссер: ему показалось, что девушка попала в медвежью берлогу. К счастью, всё закончилось благополучно. Кстати, в этой сцене героиня должна была выглядеть особенно измученной и обессиленной. Так что происшествие пошло на пользу съемочному процессу.

 

В МОРОЗ - СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА

Звезда шоу «Комеди вуман» Екатерина Скулкина по первой профессии врач. До того, как попасть в КВН, она успела окончить училище по специальности «Лечебное дело», поработать медсестрой и отучиться на стоматологическом факультете Казанского государственного медицинского университета. Как настоящий врач Екатерина не может оставить без помощи человека, которому плохо. А особенно ценно это в непогоду, когда каждая секунда промедления опасна. Однажды зимой, в сильный мороз, актриса увидела лежавшего посреди улицы на снегу человека. Прохожие брезгливо обходили его стороной, вероятно, думая, что перед ними алкоголик. «Рванула к нему, а меня знакомые чуть ли не силой оттаскивают: «Куда лезешь? Не трогай этого пьяницу!» – вспоминает она. – Но как можно пройти мимо, если человек в такую холодину лежит на земле? Я к нему – принюхалась, говорю: «Диабетик! Ацетоном изо рта пахнет!» Ребята сначала не поверили: «Да пьяница и наркоман – наверняка ацетона напился». Но потом сами вызывали и ждали «скорую». Как оказалось, не зря: медицинские знания не подвели Екатерину, мужчина находился в диабетической коме. И если бы не актриса, история эта могла закончиться очень печально.

 

В ШТОРМ - ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ ЗАБОТ

У Бориса Клюева любимый способ ресслабиться – выйти на яхте в море. И даже шторм не может помешать артисту насладиться отдыхом. «У меня есть друг в Америке, к которому я периодически выбираюсь в конце лета, и мы на его яхте выходим в океан, – рассказывает Клюев. – Я отключаю телефон, жена остается заниматься своими делами на берегу – меня никто не отвлекает. В море у тебя ощущение, что ты наедине с собой, появляется возможность подумать, помолчать. При этом, несмотря на всю комфортность путешествия – все блага цивилизации на яхте к твоим услугам, – ты всё равно один на один со стихией. Внешне спокойное море может измениться за долю секунды! Однажды мы были на Багамских островах. Вдруг капитан нашей яхты посмотрел вдаль и сказал: «Нужно срочно уходить, сейчас будет шторм». А океан безмятежен, небо безоблачное! Но его опыт и интуиция не подвели – совсем скоро мы тоже поняли, что приближается шторм. Всё вокруг стало черным! На максимальной скорости мы уходили от приближающихся волн, а совсем рядом с нами плыли киты – и я никогда не думал, что они настолько огромные и прекрасные! От одного неловкого движения подобной махины яхта легко могла перевернуться. С одной стороны, завораживающее зрелище, с другой – очень страшно. В общем, благодаря мастерству и опыту капитана мы от бури тогда ушли, а пришвартовавшись, выпили рома – так положено. Но ощущение того, что ты всего лишь игрушка в руках стихии и никогда не знаешь, что произойдет с тобой в следующий момент, долго не отпускало меня».

 

ЛУЖЕЙ - ВОСПИТАТЬ РЕБЁНКА

Что-что, а лужи людей обычно раздражают. Но только не Яну Поплавскую! И даже попытки сыновей познакомиться с этим природным явлением поближе артистка всегда воспринимала с юмором. «Когда моему младшему сыну Никите было три с половиной года, мы поехали к друзьям на дачу. А там была громадная лужа, – рассказывает Яна. – Все мои подруги кричали своим детям: «Отойдите от лужи, отойдите!» А я смотрю, мой стоит… Подошла к нему, спрашиваю: «Что, в лужу хочешь прыгнуть?» Он отвечает: «Да-а-а-а…» Я говорю: «Ну давай договоримся так: мы с тобой прыгаем туда вместе и больше никогда этого не делаем!» И на глазах у изумленных подруг, которые смотрели в окно, прыгнули! Вылезли оттуда, как две свинюшки. Потом пришлось отмываться под душем прямо в одежде. Но сын был такой довольный, такой счастливый! В общем, я тоже разделила с ним счастье, поскольку, честно вам скажу, мне самой всегда очень хотелось прыгнуть в лужу». Кстати, этот «грязный» эксперимент положительно сказался и на отношениях с сыном: Никита, давно уже взрослый молодой человек, маму обожает.

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 26.03.2017 в 10:42 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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