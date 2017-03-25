Танцуй, Россия!

На телеканале «Россия» стартовало масштабное шоу «Танцуют все!», в котором принимает участие несколько самых знаменитых танцевальных коллективов России. Артисты прошли сложный кастинг и ждали приглашения в Москву на съемки. И вот они в столице. Живут в загородном отеле, на съемки приезжают на легендарную киностудию «Мосфильм». Здесь показывают свои номера в самых разных танцевальных жанрах, получают оценки жюри. И надеются на помощь болельщиков, сидящих в зрительном зале, которые могут спасти кандидатов на вылет с помощью голосования. Нашим корреспондентам удалось побывать на третьем отборочном туре шоу, который выйдет в эфир 2 апреля.

В зале - все свои

Обычно на съемки больших телешоу зрителей в студию приглашают из числа массовки. Но на этот раз места в зрительном зале едва хватило тем, кто приехал в Москву, чтобы поддержать своих земляков. Так что массовка в шоу «Танцуют все!» представлена гостями из Новосибирска, Севастополя, Новокузнецка, Тюмени, Петрозаводска, Белгорода и других городов России. Самая активная группа поддержки – из Улан-Удэ. Возможно, поэтому Бурятский национальный коллектив песни и танца «Байкал» держится особенно уверено и на сцене, и за кулисами.

Как положено, на съемочной площадке у зрителей – свой «дирижер». Такого собранного и строгого бригадира массовки, как Татьяна, надо поискать. По одному взмаху ее руки три огромные трибуны аплодируют то тише, то громче. Она на постоянной связи с режиссером и продюсерами шоу, которые через наушник дают указания, наблюдая за залом, ведь они видят на мониторе всю картинку целиком. И бригадир массовки в считаные минуты наводит в зале порядок. «Девушка в розовой кофточке, поменяйтесь местами с подругой! – командует ассистент по массовке. – А вы, мужчина, сядьте ближе к центру. И активнее, активнее, не жалейте ладоней! Не надо хлопать на уровне коленей – хлопайте на уровне лица. Ваши колени интересны только вам самим. Девушки, а девушки! Может, вам подушки принести? Поспите немного, а мы постараемся вам не мешать!»

Наконец режиссер объявляет готовность номер один, и на площадке появляются улыбающиеся ведущие – Ольга Шелест и Евгений Папунаишвили.

Неожиданный День рождения

Пока ведущие репетируют первые реплики, места за большим столом занимают члены жюри: заслуженный деятель искусств РФ, хореограф Алла Сигалова, актер, режиссер и хореограф Егор Дружинин и знаменитый артист балета Владимир Деревянко. Дружинину коллектив программы «Танцуют все!» в этот день приготовил сюрприз. Было видно: Егор никак не ожидал, что на съемках вспомнят о его дне рождения (12 марта ему исполнилось 45 лет). Но сначала Дружинина поздравил по громкой связи режиссер проекта, а потом к поздравлению присоединился весь зал. Без подсказки влиятельного «дирижера» гости стали скандировать: «С днем рождения!» Дружинин в ответ растерянно улыбался и благодарил за внимание к своей персоне. А как только аплодисменты в его честь утихли, имениннику принесли огромный торт, который поставили прямо на судейский стол, к восторгу коллег Егора – Аллы Сигаловой и Владимира Деревянко. Но отведать угощение не дали – его тут же унесли за кулисы.

– Не расстраивайтесь, Егор, он всё равно не настоящий – это бутафория! – «успокоила» именинника Ольга Шелест.

– Да, Егор, еще имей в виду: после съемок все, кто сейчас в этом зале, поедут к тебе домой праздновать день рождения! – пошутил режиссер.

– Отлично, сейчас позвоню супруге, скажу, чтобы солянки побольше приготовила! – подхватил шутку Дружинин.

Навстречу миллиону

В первом выпуске шоу команды показали жанры, в которых они танцуют. А со второго тура перед ними поставили задачу продемонстрировать свои возможности в других танцевальных жанрах. Те, кто окажутся наиболее универсальными и профессиональными, получат главный приз – миллион рублей. Для любой команды это хорошие деньги, на которые можно сшить новые костюмы, обновить реквизит. Но в первую очередь успешное участие в таком шоу – это возможность заявить о своем коллективе на всю страну.

Пока все участники состязания с опаской смотрят на тюменскую команду формейшн «Вера» – уж очень она выделяется сплоченностью, дисциплинированностью. Другие на них равняются и мечтают переплюнуть в оригинальности номеров и чистоте исполнения. Мы поговорили с одной из участниц коллектива, Настей Харитоновой.

– Мы всей нашей большой «бандой» живем за городом, – рассказывает артистка. – И хотя здесь больше десяти команд, все уже познакомились. Репетируем практически всё свободное время, иногда даже в коридоре разучиваем танцы – некогда ждать, когда освободится зал. Бывает, что и до четырех утра занимаемся!

– Есть цель победить?

– Приехали мы без великой цели – просто хотели попробовать себя в разных направлениях. Но уже после первого тура почувствовали азарт: поскольку мы – представители спортивных танцев, стремимся получить результат. И сейчас хотим не только творчества – нам действительно хочется быть на высоте во всех жанрах. Пусть будут ребята, которые получат 30 баллов, – нас это только вдохновит на новые достижения. Думаю, что на этом конкурсе будет непросто. Но нас поддерживают земляки: есть большая группа в соцсетях, где представлена вся наша команда – на конкурс-то приехала лишь одна треть, и наш руководитель Вера Алексеевна Шерингова тоже осталась дома. Она за нами следит, помогает, поддерживает. У нас очень многие ребята являются тренерами, педагогами. И родители наших воспитанников присылают сообщения: «Нам вас не хватает – возвращайтесь скорее!»

– Удалось прочувствовать, что искусство объединяет?

– Очень объединяет! В первые дни мы ходили только своим коллективом, мало кто здоровался друг с другом. А после первого эфира все как-то смягчились. Теперь обязательно желаем друг другу удачи перед выходом на сцену. А после окончания номера за кулисами аплодируем друг другу.

«Конь без пальто»

каждый выпуск шоу приглашается звездный гость. На этот раз им стал Владимир Кристовский. Он исполнил песню из репертуара Аллы Пугачевой «Опять зима», а один из коллективов поставил на нее композицию в стиле румбы. По сюжету, девушки в легких платьях оказываются среди заснеженной улицы, а парни в теплых пальто спасают их от холода. Правда, парней на танцполе оказалось меньше, чем девушек, и кому-то так и не досталось кавалера в пальто. Этот момент смутил Аллу Сигалову, но девушки объяснили хореографу сюжетную задумку.

– Когда мы ставили номер, то рассуждали так: каждая девушка мечтает встретить любимого человека, который согреет ее своим теплом. Но не у всех случается такая встреча – некоторые ждут всю жизнь, но она так и не происходит…

А Ольга Шелест сделала замечание Владимиру Кристовскому:

– Вот как бы ты меня пригласил на танец, как бы спасал от метели? Почему все парни – в пальто, а ты – нет, а?

– А я этот, как его, – конь без пальто! – отшутился музыкант и скромно удалился с танцпола.

Слово «Людоедке»

Кстати, в другом выступлении Ольга действительно приняла участие. Один из коллективов представил танец Остапа Бендера под песню «Белеет мой парус» из кинофильма Марка Захарова «12 стульев». В конце номера на один из стульев села обворожительная Эллочка Людоедка. Эта маленькая роль и досталась Ольге. «Но-но, парниша!» – сказала она одному из назойливых Остапов, который порывался поцеловать ей руку.

Когда выдался минутный перерыв, мы попросили ведущую рассказать о своих впечатлениях от работы на танцевальном проекте.

– Здесь собрались классные ребята! – отметила Ольга. – Все простые, искренние, талантливые. Здорово, что они бросают себе вызов, готовы меняться. Это сложно – кардинально измениться. Их смелости, азарту и энергии можно позавидовать! Мы все знаем балет Игоря Моисеева, ансамбль «Березка», известных брейкеров, которые выступают на больших мероприятиях, – их показывают по телевизору. А тут мы наконец узнали, что у нас по всей России есть уникальные коллективы, чемпионы. Многие из них гастролируют по миру, представляют нашу страну, а мы про них не знали. И мы с Женей Папунаишвили счастливы возможности представлять этих героев нашим зрителям.